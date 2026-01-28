「見たくないけど見ちゃうやつ…」累計約7万人を動員したイベントが、あべのハルカス近鉄本店に登場！『都市伝説展2025FINAL』開催のお知らせ

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店では、2026年2月11日（水・祝）より、ウイング館4階 第2催会場にて「都市伝説展2025FINAL」を開催いたします。

本展は、怪談・未確認生物（UMA）・宇宙人・心霊写真など、世の中のあらゆる「都市伝説」を集めた企画展です。2023年から2025年にかけて東京・横浜・大阪・長崎で開催され、延べ約7万人を動員した話題のイベントが、さらにバージョンアップしてあべのハルカスに登場します。

■見どころ

1. 伝説の展示がボリュームアップ！

学校の怪談や世界のミステリーなど、様々な都市伝説を立体物やパネルで詳しく解説。人気のフォトスポットもボリュームアップし、より展覧会を楽しめる内容となります。

2. 30点を超える「呪物」展示

本展の目玉として、相蘇敬介氏やオカルトコレクター田中俊行氏、都市ボーイズのはやせやすひろ氏が所蔵する「呪物」計30点以上を展示します。SNSやテレビで話題となった特級呪物【覗くと死ぬ鏡】や、持ち主に次々と不幸をもたらすとされる【猫の置物】など、普段お目にかかれない品々が会場に集結します。

猫の置物覗くと死ぬ鏡【開催概要】

タイトル：都市伝説展2025FINAL

開催期間：2026年2月11日（水・祝）～3月8日（日）

開催時間：11:00～19:00（最終入場は18:30まで）

会場：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4階 第2催会場

展示内容：パネル展示、立体展示物、心霊写真、呪物コーナー、フォトスポット、物販コーナーなど

入場料（税込）：

当日券：大人 1,500円 ／ 小中学生 1,000円

前売券：大人 1,200円 ／ 小中学生 800円

※未就学児は入場無料

※展示内容は一部変更になる場合がございます。

■展示イメージ

※画像はイメージ※画像はイメージ※画像はイメージ

※写真は2024年開催の池袋会場の模様です。実際の展示とは異なる場合がございます。