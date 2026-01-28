【2/18開催ウェビナー】Institute of Coaching共同創設者から学ぶ、医療現場で、いま本当に必要なものは何か？

株式会社コーチ・エィ

組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファーム、株式会社コーチ・エィ（東証スタンダード9339）は、医療・ヘルスケア領域におけるコーチングの発展を世界的に牽引してきた第一人者であるマーガレット・ムーア氏をお迎えし、「Institute of Coaching共同創設者から学ぶ、医療現場で、いま本当に必要なものは何か？」をテーマにした無料オンラインセミナーを2026年2月18日（水）20:00-21:30（日本時間）・5:00-6:30（アメリカ中部時間）・6:00-7:30（アメリカ東部時間）で開催します。

お申込みはこちらから :https://coacha.v2.nex-pro.com/campaign/89468/apply

オンラインセミナーの概要

今日、医療従事者は、患者の苦痛への対応、複雑化する医療システム、そして絶え間なく寄せられる周囲からの要求など、かつてないほどの大きなプレッシャーに直面しています。

本セッションでは、医療・ヘルスケア領域におけるコーチングの発展を世界的に牽引してきた第一人者であるマーガレット・ムーア氏をお迎えし、古典的な知恵とAIコーチングの革新をつなぎ合わせた、医療が「持続可能な繁栄」へと進むための羅針盤と地図を共有します。

医療従事者や組織のリーダーが、ウェルビーイング、リーダーシップ、そしてコーチングの科学を、新たな知恵・自信・心の平安といかに融合していくかを、ムーア氏と共に探索します。

※注意事項

・同業種の方の参加はご遠慮いただいております。

・録画、録音、撮影、キャプチャなどの複製ならびに2次利用は固く禁じます。

・本プログラムは同時通訳を入れて開催いたします。

・本プログラムは生配信での開催となり、再配信は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

マーガレット・ムーア氏 プロフィール

Wellcoaches Corporation 創設者兼CEO

Institute of Coaching 共同創設者・理事

バイオテクノロジー業界で17年間のキャリアを積んだ後、2000年に医療専門職向けのコーチング教育機関 Wellcoaches Corporatioを設立。 Wellcoaches Corporationは、これまで50か国、16,000人以上のコーチを育成してきた。

2009年には、マクリーン病院（ハーバード・メディカル・スクール関連施設）内に設立された Institute of Coaching *¹の共同創設者となり、コーチング研究助成の資金調達および提供 や、コーチングの科学的知見の統合を推進。2010年には試験機関の共同創設者として、全米のコーチング基準および認定制度の確立を主導した。

また、National Board for Health and Wellness Coaching（NBHWC）*² 設立に向けた500万ドルの資金確保や、米国疾病予防管理センター（CDC）によるグループコーチング標準の策定への資金提供にも貢献している。

現在は、米国の医療現場でのコーチングサービスに対する報酬制度の構築を、全国レベルで推進している。

| *¹ Institute of Coaching について

Institute of Coaching （IOC）は、米国に本拠地があるコーチング研究所で、ハーバード大学医学大学院の関連機関であるマクリーン・ホスピタルに所属する非営利のコーチング研究機関として、2009年に設立されました。設立以来、コーチング分野の価値と信頼性向上を目的に、調査研究の発表、学習機会の提供、カンファレンス開催などを通じ、調査研究や科学的根拠に基づくコーチングの実践と理論の普及に努めています。



| *² National Board for Health and Wellness Coaching について

National Board for Health and Wellness Coaching（NBHWC）は、米国におけるヘルス＆ウェルネス・コーチングの質と信頼性を担保することを目的に設立された非営利団体です。 National Board of Medical Examiners （NBME）傘下の組織として、コーチングの全米基準および認定制度の策定・運用を行っています。



○マーガレット・ムーア氏の主な著作物

コーチングに関する査読付き論文30本と書籍の章10編を共著。

・『Coaching Psychology Manual』

（Wolters Kluwer）＿査読付き書籍、13万部販売

・『Organize Your Mind, Organize Your Life』（現題『Train Your Brain』）

（共同執筆、Harvard Health Publishing ）

・『Organize Your Emotions, Optimize Your Life』

（共同執筆、Harvard Health Publishing）

・米国医師会（AMA）書籍『Coaching in Medical Education』

（共同編集および章執筆、Elsevier）

・『The Science of Good Leadership: Nine ways to expand your impact』

（共著、Berrett-Koehler、2025）

株式会社コーチ・エィについて

コーチ・エィは、組織変革を実現するエグゼクティブ・コーチング・ファームです。

人と人との関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の変革を支援する対話を通じた組織開発を推進しています。

1997年の創業（当時はコーチ・トゥエンティワン）以来、約30年にわたりパイオニアとして日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。クライアントの約8割（売上高比）がプライム市場に上場している大企業です。また、コーチ人材の開発にも力を入れており、今まで1万人以上のコーチを輩出してきました。

2008年にはコーチング研究所というリサーチ専門の部署を構え、世界に先駆けてエビデンス・ベーストのコーチングサービスを提供してきました。豊富なコーチング実績の分析データをもとに、コーチングに関する学術研究や成果の可視化に向けた研究に取り組んでいます。

東京のほか、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、日本企業の海外拠点はもとより、海外現地企業にもコーチングを提供しています。世界的なコーチ養成機関の草分けであるCoach Uを2019年に子会社化するなど、さらなるグローバルネットワークの拡大を図っています。

