天気予報専門メディア「tenki.jp」初のブランドムービー『空を見上げる君が好き』を公開

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット（本社：東京都豊島区、代表取締役 CEO 池田 洋人）と一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、理事長：渡邊 一洋、以下「日本気象協会」）が共同で運営する天気予報専門メディア「tenki.jp」は、初のブランドムービー『空を見上げる君が好き』を制作し、2026年1月28日(水)よりブランドページおよびYouTubeにて公開します。

◆ブランドムービーに込めた思い

「tenki.jp」は、日本気象協会の高度な気象予測技術を活用し、暮らしを取りまく情報と融合することで、天気の変化によるストレスを軽減し、自然災害からユーザーの皆さまとそのご家族を守る、安全・安心な暮らしの実現を目指しています。

今回制作したブランドムービーは、「少し未来の、あなたと暮らしを晴れにする。」というブランドメッセージを軸に、「tenki.jp」が生活に寄り添い、日々に価値をもたらす存在であることを映像で表現しています。

ブランドメッセージに込めた「晴れにする」という言葉には、「tenki.jp」が提供する天気予報や生活に密着した情報、気象災害に関するきめ細かな情報を通じて、ユーザーの皆さまが毎日を快適に過ごし。心配や不安に悩むことなく、気持ちまで晴れやかでいて欲しいという想いを込めています。

このブランドムービーを通じて、「tenki.jp」の天気予報が単なる情報にとどまらず、信頼性と利便性によって日常の行動や予定の選択を支える存在であることを伝え、未来の予定がもっと楽しみになる

――そんな前向きな気持ちを届けることを目的としています。

◆ブランドムービーのストーリー

その恋の行方は、天気だけが知っている--。

ごく普通の大学生 碧（アオ）が惹かれたのは、天気のこととなると話が止まらなくなる、ちょっと変わった女の子 美雨（ミウ）。彼女のペースに振り回されながらも、時間を一緒に過ごすうちに「天気を知る楽しさ」に気付いていく碧。そして、いつしか二人の距離も近づいて…。

「tenki.jp」が描く、ついキュンとしてしまう青春ショートムービー。

◆ブランドページ

URL：https://tenki.jp/pr/brand

ブランドムービーはYouTubeからもご確認いただけます。

URL：https://youtu.be/_HJpFRyoWXU

◆出演者情報

●大西利空さん

～プロフィール～

2006年5月16日、東京都生まれ。19歳。生後5か月で芸能界入り。

主な出演作に映画「るろうに剣心 最終章 The Final」（21年）、「水は海に向かって流れる」、NHK大河ドラマ「どうする家康」、フジテレビ系月9ドラマ「真夏のシンデレラ」（いずれも23年）、TBS日曜劇場「さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～」、テレビ朝日系ドラマ「スカイキャッスル」（ともに24年）、日本テレビ系「ちはやふる ―めぐり―」（25年）など多数。現在放送中の日本テレビ系ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」に黒崎唯央役で出演中。（毎週火曜24:24～放送）

～ご出演いただいたご感想～

今回のストーリーは、僕が演じるアオが、光嶌さん演じる不思議な子ミウちゃんの天気のように読めない言動に戸惑いながら、少しずつ惹かれていくという役だったので、楽しみながら撮影できました。

天気について語られているシーンが多く、アイス指数など色々な〇〇指数が登場していて、天気にちなんだ様々なことを、撮影を通して行えたのが楽しかったですし、とても勉強にもなりました。撮影は冬でしたが、夏のシーンでは好きなアイスをたくさん食べられたことが印象に残っています。

元々、天気予報を見る時は「tenki.jp」を1番に見ていて頼りにしていたので、今回このような機会をいただいてとても嬉しかったです！

●光嶌なづなさん

～プロフィール～

2002年7月10日生まれ。大阪府出身、23歳。

磯村勇斗が沼津市政100周年で行った舞台のオーディションに応募し、600人の中からヒロイン役に選ばれる。主な出演作にNHK夜ドラ「ひらやすみ」、「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」、映画「おとなになりたくなれますように」、CMはジョージア「その一歩に、花束を。」、エバラ「プチッと中華クイック」などに出演中。2026年には初主演映画の公開が決まっている。

～ご出演いただいたご感想～

天気が大好きなミウを演じさせていただいて、わたし自身も天気がさらに好きになりました。

撮影中も何度も空を見上げて、あの雲は何の形に見える？などアオ役の大西利空さんと天気の話をしていました。

アイスのシーンではカットがかかるたびに口いっぱいに頬張っていました。

私のお気に入りはカッパを着て雨を楽しんでいるシーンです。

普段からお世話になっている「tenki.jp」さんのブランドムービーに出演させていただけて、とても嬉しかったです。

天気のようにコロコロ変わるミウの表情と2人の関係性の変化に注目していただけたら嬉しいです。

●監督：永口紗也香さん

～プロフィール～

CMディレクター。株式会社WHITECo所属。多摩美術大学卒業のち博報堂プロダクツ企画演出部を経てフリーのディレクターに。TVCM・WEBCM・MV・ブランド映像など幅広く活動。

LINEドラマ「昔、好きだった人からLINEがきた」、玉泉院「母の教え」、「父の生き方」、積水ハウス「はじめての育休」など主に家族、恋愛、子育てなど、生活に根ざしたドラマや、日常の延長線上にある、感動や成長を描く映像を多く手がけている。誰しもの人生にある感情を丁寧に見つめて、見た人の心が動き、出会えてよかったなと思える映像作りを心がけている。

～制作に関わっていただいたご感想～

天気に興味を持つだけで、ちょっと人生が広がるきっかけになる。そんな思いを込めて、天気の話から恋がはじまるドラマを制作しました。制作していく上で、天気のプロに言葉使いや、季節の捉え方、雨の降り方から雲の現れ方まで、アドバイスいただき、その一つ一つに新しい発見がありました。まさにドラマタイトルのように、スタッフと空を見上げながら、天気のことばかり考えて制作しました。音楽、小道具など天気への愛が、ところどころに細かく詰まっています。

◆天気予報専門メディア「tenki.jp（てんきじぇーぴー）」 https://tenki.jp(https://tenki.jp)

「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会及び当社が共同運営する、年間59億PV（2024年4月～2025年3月実績／Webページ・スマートフォンアプリ合算）を有する天気予報専門メディアです。天気予報に加え、専門的な気象情報、地震・津波などの防災情報も確認でき、気象情報に関心が高く、気象情報の内容により行動を決定することが多いユーザーが集まる日本最大級の天気予報専門メディアです。ユーザーが行動決定の判断をするメディアとして、日常的に活用されています。

◆「tenki.jp」アプリについて https://tenki.jp/pr/app-lp.html

日本気象協会の気象予測を活用した天気予報専門アプリです。お住まいの地域の地点を登録すると、アプリを起動すれば1時間ごとの今日と明日の天気予報を一目で確認することができます。また、「雨雲レーダー」は、48時間先までの雨雲の予想を1時間おきに確認することができ、雨が何時から何時まで降るのか、どのくらいの強さの雨が降るのかを、高い精度で予想します。また、設定した時間帯に届く天気予報通知や、雨雲が近づくと届く雨雲接近通知、翌日との気温差が5度以上ある場合に届く気温差通知などのプッシュ通知機能も充実しています。

■天気予報の精度について

天気予報専門メディア「tenki.jp」は、日本気象協会の気象予測技術を通じて、安全・安心な暮らしを実現することを目指しています。気象予報の精度向上は、気象会社にとって最も重要な取り組みです。今後もさまざまな気象要素の精度検証を進め、予報精度の更なる向上に取り組んでまいります。

気象予報の精度向上に向けた取り組みの詳細 https://tenki.jp/forecast_accuracy/

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/

・「tenki.jp」は一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの共同運営です。

・「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会の登録商標（登録第6129427号）です。

・「tenki.jp」ロゴマークは、一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの登録商標（登録第5763293 号）です。

・製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

・内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。