【フジテレビ】最後に結ばれるのはどのペアなのか？推しCP（カップル）を見守り隊！『恋愛キャスティング』２月４日（水）０時より独占見放題配信スタート

株式会社フジテレビジョン

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『恋愛キャスティング』を２月４日（水）０時より独占見放題配信することが決定しました。

『恋愛キャスティング』（C）2025 Cool Pink Entertainment Limited All Rights Reserved.

『恋愛キャスティング』は、タイプの違う８人の男性が、BLドラマの主演の座を懸けて、１週間の共同生活を送る台湾発のレアリティ番組です。共に過ごす中で、参加者同士の関係性を育みながら、BL脚本での演技ミッションに挑みます。

主演の座を懸け出演するのは、カナダ出身で天然なイーガオ、かわいらしくも運動神経がいいピンク、最年長で面倒見のいい龍（ロン）兄、カウンセリング心理学を専攻していて繊細なフミ、Ｕ:ＮＵＳのリーダーでクールな胥崴（シューウェイ）、最年少でやんちゃなクリス、元気いっぱいのバレーボール選手・建宇（ジエンユー）、インフルエンサーでおおらかなロバート。

スタジオでは、BLを愛する阿本（アーベン）、喬喬（チャオチャオ）、大初（ダーチュー）、ニキ、そしてタイBL『MY STAND-IN～身替わりの君～』で主演を務めたプームが彼らを見守り、相性の良いCP（カップル）を予想します。

さらに、大人気BLシリーズ「HIStory」の第３弾『HIStory3 那一天～あの日』で主役デビューをしたウェイン・ソンや、タイBL『Manner of Death／マナー・オブ・デス』主演のマックスなど、有名な先輩俳優陣の登場シーンは、BLファンにとって見どころのひとつです。

最終的に選ばれたペアが本物のBLドラマ主演を勝ち取るという独自のコンセプトは、視聴者もドキドキすること間違いなし！“BLドラマのキャスティング”というテーマが加わることで緊張感が生まれ、推しCPを応援する楽しみも倍増します。恋愛リアリティ好きの方はもちろん、BLファンにとっても新鮮な展開を魅せる本作は、恋愛リアリティ番組に新しい楽しみ方をもたらします。最後に結ばれるのはどのペアなのか――お気に入りのCPの未来を、ぜひ見届けてください！

【あらすじ】

ＢＬドラマの主役の座を懸け、８人の若者が台湾の海岸沿いの街で１週間の共同生活を送る。参加者は俳優になるきっかけをつかみたいだけで、男同士の恋愛には興味がなさそうだ。けれども宿舎に到着した途端に２人ずつ部屋に分かれて、１つのベッドで寝ることが判明。共同生活でＢＬスキットの撮影をしたり、遊びに出かけたりするうちに、思いも寄らない親密な場面が…。彼らに“特別な感情”は芽生えるのか？最後に主役を勝ち取る２人は…？

◇ 番組概要

■タイトル：『恋愛キャスティング』（全12話）

■配 信：２月４日（水）０時～独占見放題配信開始

■出 演：イーガオ／ピンク／リャオ・イェンロン／フミ／ガオ・シューウェイ／クリス／

チェン・ジエンユー／ロバート／シア・ユーチャオ／チュー・モンシュエン／ニキ／

プーム／ウェイン・ソン／ジュー・ジエンラン／マックス

■スタッフ：エグゼクティブ・プロデューサー：リウ・アンホワ／メロン・ウォン

監督：ホープ・ウー

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/20dk （配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/