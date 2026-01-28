「第5回日本周産期麻酔科学会学術集会」に遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」のブースを出展。

ウィーメックス株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区）傘下のウィーメックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋秀明、以下「ウィーメックス」）は、2026年2月14 日（土）～15日（日）に、岡山コンベンションセンターで開催される「第5回日本周産期麻酔科学会学術集会」（大会長:岡山大学学術研究院医歯薬学域 麻酔・蘇生学分野 教授 森松博史先生）にリアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」(※1)をブース出展すると共に、ランチョンセミナーを開催します。

■第5回日本周産期麻酔科学会学術集会 概要

・会期 ：2026年2月14 日（土）～15日（日）

・会場 ：岡山コンベンションセンター

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町14番1号

・公式サイト：https://kwcs.jp/japa5/index.html

・参加方法 ：下記URLよりご確認ください。

https://kwcs.jp/japa5/reg.html

＃ブース出展について

・展示会場：1番ブース（岡山コンベンションセンター 3階）

・展示内容：リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300」 (※2)

＃ランチョンセミナーについて

本セミナーのテーマは『遠隔診療システムを用いた安全な無痛分娩体制の構築』です。岡山大学学術研究院 医歯薬学域 麻酔・蘇生学分野教授の森松 博史先生を座長としてお招きし、同施設 医療開発領域小児麻酔科講師の金澤 伴幸先生に、日本の無痛分娩の現状と遠隔診療を用いた無痛分娩の背景と現状について先生が行なわれている研究を踏まえてご講演頂きます。

・テーマ ：『遠隔診療システムを用いた安全な無痛分娩体制の構築』

・日時 ：2026年2月15日（日）11:55～12:55

・会場 ：第2会場（岡山コンベンションセンター301会議室）

・座長 ：岡山大学学術研究院 医歯薬学域 麻酔・蘇生学分野 教授

森松 博史先生

・演者 ：岡山大学学術研究院 医療開発領域 小児麻酔科 講師

金澤 伴幸先生

＃リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」について

専門医の少ない医療機関と遠隔地の専門医をオンラインで繋げる、リモート操作可能なリアルタイム遠隔医療システムです。超音波診断装置などの周辺医療機器と接続し、患者さんの容体を短時間で把握することができます。遠隔地にいる医師主導で操作を可能とし、現場にいるように情報を取得できます。

※リアルタイム遠隔医療システムのラインナップ。本製品には医療機器に該当する機能は含まれていません。

（※1）（※2）リアルタイム遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」ブランドサイト

https://www.phchd.com/jp/bx/telehealth

＜ウィーメックス株式会社について＞

ウィーメックス株式会社は、グローバルヘルスケア企業として事業を展開するＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード6523 東証プライム）の日本における事業子会社です。企画・開発から販売までワンストップでサービスを提供する新体制として、2023年4月より新会社として事業を開始しました。また、2025年10月1日にウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社を吸収合併しました。「メディコム」ブランドの医事コンピューターや電子カルテシステムの他に、薬局経営のサポートや特定保健指導の支援、遠隔医療システムなどを提供しています。国内の「医療DX」を推進するヘルスケア IT製品・サービスを通じて、患者さんへの医療サービス向上と医療従事者の業務効率化に取り組んでいます。

https://www.wemex.com/

□所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F

□代表者名 ：代表取締役社長 高橋秀明

＜ＰＨＣホールディングス株式会社（ＰＨＣグループ）について＞

ＰＨＣホールディングス株式会社（証券コード 6523 東証プライム）は、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献することを経営理念に掲げるグローバルヘルスケア企業です。傘下にＰＨＣ株式会社やアセンシア ダイアベティスケアホールディングス、エプレディアホールディングス、株式会社ＬＳＩメディエンス、ウィーメックス株式会社、メディフォード株式会社などを置き、糖尿病マネジメント、ヘルスケアソリューション、診断・ライフサイエンスの事業領域において、開発、製造、販売、サービスを行っています。2024年度のグループ連結売上収益は3,616億円、世界125以上の国と地域のお客様に製品・サービスをお使いいただいています。ＰＨＣグループはＰＨＣホールディングス株式会社とその事業子会社の総称です。

https://www.phchd.com/jp

お問合せ先

ウィーメックス株式会社

E-mail：tky-mc_pr_alignment@ml.wemex.com