【不二家】福岡県産あまおう苺を使用した、厳選素材を愉しむネクターグミ「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」発売／「ネクターグミ（ピーチ／ミックス）」はリニューアル＆増量
■こだわり素材でつくった、贅沢なご褒美グミの新商品が登場！
不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだネクターグミシリーズより、「あまおう苺」を使用した期間限定商品が登場します。
◆ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）
「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」パッケージ
「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」グミイメージ
【特長】
・福岡県産あまおう苺の濃厚な甘さとほのかな酸味を感じられる味わい
・本商品に使用する苺の17％に福岡県産あまおう苺を使用
・黒を基調とした高級感あるパッケージ
商品名 「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」
発売日 2026年2月3日（火）全国発売
中味仕様 キャンデー
表示内容量 48g
参考小売価格 オープンプライス
ＪＡＮコード 4902555126913
■ネクターグミ2品が増量！ さらにおいしくなって新登場！
2025年2月に登場した「ネクターグミ（ピーチ）」と「ネクターグミ（ミックス）」がおいしくなって新登場。果汁感がアップし、ネクターのおいしさをより愉しめます。さらに内容量も増量し、味、量ともに満足感を感じられます。とろけるピューレが入ったむぎゅっと食感の「ネクターグミ」をぜひお愉しみください。
◆ネクターグミ（ピーチ）
「ネクターグミ（ピーチ）」パッケージ
「ネクターグミ（ピーチ）」グミイメージ
【特長】
・内容量を10％増量し、より果汁感を感じられる味わいに
・桃をまるごと裏ごしした白桃ピューレを使用
・可愛い「ももぺこ」のパッケージと可愛いもも型のグミで見た目も愉しめる
商品名 「ネクターグミ（ピーチ）」
発売日 2026年2月3日（火）全国発売
中味仕様 キャンデー
表示内容量 54g
参考小売価格 オープンプライス
ＪＡＮコード 4902555126890
◆ネクターグミ（ミックス）
「ネクターグミ（ミックス）」パッケージ
「ネクターグミ（ミックス）」グミイメージ
【特長】
・内容量を10％増量し、より果汁感を感じられる味わいに
・飲料「ネクターミックス」と同じ5種の果実の果汁が30％入ったジューシーな味わい
・可愛い「ももぺこ」のパッケージと可愛いもも型のグミで見た目も愉しめる
商品名 「ネクターグミ（ミックス）」
発売日 2026年2月3日（火）全国発売
中味仕様 キャンデー
表示内容量 54g
参考小売価格 オープンプライス
ＪＡＮコード 4902555126906
不二家ウェブサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/
ネクターブランドサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/nectar/index.html