【開催結果報告】「#カラキャスギャラ祭り～第1弾～」が100万PVを突破！同時開催のSNSコンテスト受賞作品を公開中

カラフルキャスティング株式会社

【終了報告】お正月コーデコンテスト／ベストオブ行きたい場所2026

カラフルキャスティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本豊季）が運営する、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、企業と個人、個人とファンを繋ぐエンタメアプリ「カラキャス」は、2026年1月1日から1月15日の期間中に開催した「#カラキャスギャラ祭り～第1弾～」の開催結果をお知らせいたします。

本キャンペーンでは、期間中にアプリ内でプロフィールを入力し、専用ページからオンラインくじを引くだけで、その場で当選結果がわかる体験型イベントを実施。また、オンラインくじだけではなく、期間中オリジナルのイベントをアプリ内で複数立ち上げ、SNS投稿をして参加するものや、コンテストに応募するものなど様々な体験をお楽しみいただきました。

期間中、「カラキャス」サービス内では約100万ページビュー（PV）、24万件を超えるユーザーエンゲージメントを記録いたしました。この熱狂の中で同時開催された2つのSNSコンテストにおいて、ユーザー投票の結果、グランプリ受賞者が決定いたしました。

※その他の賞についても「カラキャス」イベントページ内にて結果を発表しております。

■ お正月コーデコンテスト：受賞者

「あなたの"イケてる"お正月コーデ」をテーマに、個性と感性が光る投稿が寄せられました。

【グランプリ】 miyuさん 143,883票

miyuさん 2026年のお正月コーデmiyuさん 着物コーディネートへの想い

▼コンテスト詳細URL https://colorfulcast.com/j/ztvhZibV9JzjI8uL4T7T

■ ベストオブ行きたい場所2026：受賞者

「2026年に行ってみたい場所」という想いが詰まった、スポットが多数提案されました。

【グランプリ】月島ほたるさん 46,355票 / miyuさん 15,205票

月島ほたるさん トルコへ行ってみたいmiyuさん サグラダ・ファミリアを推薦

▼コンテスト詳細URL https://colorfulcast.com/j/lDbhfpYR00dedrVtvPJs

■ 総評と今後の展望

今回の「#カラキャスギャラ祭り～第1弾～」では、15日間で約100万PV、24万エンゲージメントという反響をいただき、大変多くの方にご参加いただくことができました。

インフルエンサー・モデルだけでなく、一般の方々にも多くご参加いただけたことで、企業にとっても今後のプロモーションに役立てていただける施策を確認できた有意義な機会となりました。

カラキャスは、今後もキャストの皆様へ「自己表現の場と収益の機会」を、企業の皆様へ「熱量の高いマッチング」を提供してまいります。2月2日（月）からも、新たなイベントの開催を予定しております。

■ 「カラキャス」について

『カラキャス( https://colorfulcast.com )』は、誰でも無料で登録できる「プロフィール」を軸に、お仕事を依頼したい方と受けたい方、そしてキャストとファンを繋げることができる次世代型エンタメアプリです。

インフルエンサー、モデル、俳優、声優、アーティスト、ミュージシャン、ダンサーなど多種多様な“個性”が集まるこのプラットフォームは、企業にとっては認知拡大やマーケティング施策を加速させる場であり、個人にとっては自分の才能を発信し、活かすチャンスの場として急速に支持を広げています。

カラキャスは、iOS、Android、WEB版とすべてのデバイスでサービスを提供しており、デバイスを選ばず皆様にご利用いただくことが可能です。幅広い層のユーザー様からご支持をいただき、2025年8月に登録者数10万人を突破いたしました！

【アプリダウンロードURL】

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1506114878

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ColorfulCasting

WEB版：https://colorfulcast.com

■ カラフルキャスティング株式会社 会社概要

社名：カラフルキャスティング株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33F

代表：松本 豊季

設立：2019年9月

資本金：325,000,000円

公式サイト：https://about.colorfulcast.com

【本件に関するお問い合わせ先】

カラフルキャスティング株式会社

担当：小野川

Email：info@colorfulcast.com