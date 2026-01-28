スピードスケート日本代表のレーシングスーツ完成

ミズノ株式会社

ミズノは、スピードスケート日本代表選手が着用するレーシングスーツを、スポーツ庁「先端技術を活用したHPSC基盤強化事業」を受託する独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)から、本事業の一環として依頼を受け、公益財団法人日本スケート連盟およびJSCハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センターと共同で開発しました。

スピードスケートのレーシングスーツの開発においては、競技中の“スケーティング動作”のサポートと“空気力学上の低抵抗”をいかに実現できるかが重要な要素です。今回のレーシングスーツは、前回大会モデルから設計を大きく見直し、新たに開発したニット素材を採用することで風速12～16m/sにおける空気抵抗を平均約3％※1削減することができました。

また、レーシングスーツは、ミズノテクニクス氷上工場で開発サンプル製作から生産、大会や合宿地などで選手の要望に応じた微調整などを行っています。選手の要望にタイムリーに対応できる体制を整え、選手が最大限のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。

※1 独立行政法人日本スポーツ振興センターハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センターの風洞実験より

スピードスケートレーシングスーツの特長

■空気抵抗減を追求した新設計

今回のレーシングスーツは、スピードスケートの速度域における、低速域から空気抵抗が低減する設計をしています。今モデルから、表面生地と内側の生地を合わせた2層構造を採用し、凹凸の高さと滑らかさを両立しています。また、適切な部位にそれぞれの素材を配置することで、空気抵抗の低減に寄与しています。

■スケーティング時の動作サポートと動きやすさを追求したニット素材

スーツ本体は、強度の高いウレタンラミネート素材を配置し、スケーティング時の体幹をサポートしています。肩部分や背面・脇・首等にニット素材を配置することにより、滑走時の快適性をサポートしています。

■デザインについて

レーシングスーツのデザインは、ホワイトとブラックを基調にしています。フード部・脚部のグラフィックは、スケーターの内側に宿る情熱が燃え上がる瞬間を表現しています。微妙なコントラストと光の表情は、静と動のバランスを描き、アスリートの感情の旅路を伝えています。また、「JAPAN」ロゴのフォントは、日本的要素の「枯山水」とデザイン要素の「Stripes」をミックスしており、ロゴのカラーは、ゴールドを採用しスケーターの“勝利”を応援します。

選手のパフォーマンスをサポートする国内開発・生産体制

ミズノは、スピードスケートのレーシングスーツを、スポーツ庁「先端技術を活用したHPSC基盤強化事業」を受託する独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）から、本事業の一環として依頼を受け、公益財団法人日本スケート連盟およびJSCハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センターと共同で開発しています。また、国内のミズノ自社工場であるミズノテクニクス氷上工場（兵庫県丹波市氷上町）で開発サンプル製作から生産、大会や合宿地などで選手の要望に応じた微調整などを行っています。長年培ってきたカッティング製法や卓越したクラフトマンの縫製技術を生かして、選手がベストなパフォーマンスを発揮できるようサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SRzqOxXHG6s ]

ミズノテクニクス氷上工場での縫製の様子

