東急グループ各社が参画し、地元の皆さまと地域に根差した活動を継続中！『東急会』マンスリー活動TOPICS　1 月号

■2025年12月は15件のスポーツ振興、環境保全活動などを実施！今月も2地区の活動をレポート

【熊本東急会】「援農ボランティア」を開催

地域の皆さまとの共創を目的にした、果実収穫のボランティア活動を実施

【千葉東急会】「とうきゅうクリスマスコンサート in ちば 2025」

アマチュア演奏家の発表の場として開催、観客は抽選で無料ご招待しました

■ピックアップ東急会 国内23地区・海外4地区の東急会を毎月１地区ずつご紹介

【ベトナム東急会】青少年向けのサッカー大会や、日本文化を体験いただく活動を継続的に実施

■2026年2月の活動予定紹介 来月の各地区活動予定を紹介します

東急グループは「地域に愛される東急ブランド」を目指して、東急線沿線地域だけでなく日本全国から海外まで多くの地域でグループ各社がさまざまな事業を展開しています。そして人々の暮らしに潤いと豊かさをもたらし、持続可能な社会を実現するため、「教育」「文化」「環境」「健康・福祉」を軸とした社会貢献活動を続けてきました。

東急会（国内23地区 海外4地区／東急グループ93社2法人が参画※2025年9月現在）では、地域に根差した企業グループとして、地元の皆さまと連携し、「環境保全活動」「文化芸術・スポーツ振興活動」「福祉・教育活動」などの地域活動を続けています。このリリースでは毎月の「活動レポート」「各地区の東急会」「今後の活動予定」を紹介します。東急会活動は地域のメディアの方々とのお取り組みも広がっています。是非お近くの東急会活動にもご注目ください。お問い合わせもお待ちしています。

東急会 国内23地区・海外4地区（2025年9月現在）

東急会は各地域において、グループ各社の親睦を深めながら、相互に協力し地域に密着した社会貢献活動を通じて、企業の社会的責任を果たすとともに地域社会と東急グループをつなぐ架け橋となっています。

北海道東急会／東北東急会／埼玉・栃木東急会／茨城東急会／千葉東急会／上信越東急会／多摩東急会／横浜東急会／静岡東急会／名古屋東急会／北陸東急会／関西東急会／広島東急会／山陰東急会／香川東急会／愛媛・高知東急会／福岡東急会／大分東急会／長崎東急会／熊本東急会／宮崎東急会／鹿児島東急会／沖縄東急会／タイ東急会／インドネシア東急会 ／シンガポール東急会／ベトナム東急会

東急会活動マンスリーレポート

2025年12月の東急会活動は、15件の「環境保全活動」「文化芸術・スポーツ振興活動」「福祉・教育活動」などを実施しました。今月は「熊本東急会」「千葉東急会」の活動をレポートします。

「熊本東急会」では、前年に続き2回目となる「援農ボランティア」を実施。当活動は、地域の皆様との交流、発展、活性化に寄与できる「地域共創」を目的としており、一年で最も忙しいみかんの収穫時期に収穫のサポートを行いました。「千葉東急会」では、「とうきゅうクリスマスコンサート in ちば 2025」を開催。今年は、大規模改修工事が終了した千葉県文化会館大ホールで、習志野高校吹奏楽部OBで結成されている「新妻チルドレン・ドリームバンド」を迎え、抽選で無料ご招待した観客の皆さまに演奏会を行いました。

■熊本東急会 「援農ボランティア」を開催

【開催日時】12月4日（木）

【場所】熊本県熊本市西区河内町船津 中尾農園

【参加者】10名

活動レポート

熊本市西区中尾農園でのみかん収穫ボランティア活動を実施しました。みかん栽培において熊本・河内町地域は生産の中心地となります。前日より急激に冷え込んだものの当日はお天気にも恵まれ、共同作業を通じてグループの一体感や仲間意識の醸成を構築することができました。

担当者コメント 熊本東急REIホテル 添田 康之

この時期は一年で最も忙しい収穫時期であり、その総仕上げをお手伝いすることが出来て有意義な一日となりました。農園の方から、みかん栽培は天気の影響が大きく降雨時はみかんが乾くまで収穫はできないと教えていただいたり、高齢化や後継者不足、過疎化の進行など農業の課題についても、多くの気づきを得ることができました。

援農ボランティアはSDGs 活動にも通じており、地域の皆さまとの交流を持ちながら、地域の活性化にも寄与できるよう今後も活動を継続してまいります。

■千葉東急会 「とうきゅうクリスマスコンサート in ちば 2025」

【開催日時】12月14日（日）

【場所】千葉県文化会館（大ホール）

【参加者】1,500 名

活動レポート

アマチュア演奏家の発表の場を継続させること、クリスマスの夜に家族で楽しめるプログラムをお届けすることを目的に、「とうきゅうクリスマスコンサート in ちば 2025」を開催しました。今年は、習志野高校吹奏楽部OBで結成されている「新妻チルドレン・ドリームバンド」を迎え、大規模改修工事が終了した千葉県文化会館で、6年ぶりに観客をご招待しました。クリスマスにちなんだ曲など、ご存知の曲も多いプログラム内容で、24日のクリスマスイブの夜には、チバテレビにて放映し、演奏の様子を千葉県の皆さまにお届けしました。

担当者コメント 東急リバブル株式会社 本橋 寛淳

コロナ禍を経て、６年ぶりにお客様を入れてのリアル開催、そしてテレビ放映となりました。

「新妻チルドレン・ドリームバンド」の迫力ある演奏や楽しいパフォーマンスにより、盛況にコンサートが終了し、「楽しかった」「素晴らしかった」「元気をもらった」といったお言葉を多数いただき、日頃よりお世話になっている皆さまに素敵なクリスマスをお届けすることができました。

今後も恒例のクリスマスコンサートを通じて地域の皆さまに元気をお届けできるよう活動して参ります。

今月のピックアップ東急会！ 国内23地区・海外4地区の東急会、毎月１地区ずつご紹介します！

【ベトナム東急会】会員数：5社

ベトナム東急会は2019年に設立され、グループ企業5社で構成されています。ベトナムの青少年向けのサッカー大会「U13」、ベトナムの方々に日本文化を体験していただく「東急グループ日本祭り」などを継続的に開催しています。他にも孤児院訪問や地域清掃活動を通して、地域との関わりを深める他、ベトナムにおける「東急」のさらなる認知度向上を目指して、さまざまな活動に取り組んでいます。

担当者コメント Becamex Tokyu Co.,Ltd 西村 怜央

ベトナム東急会は、東急グループのDNAでもある「地域に根差した価値創造」を海外の地で体現することを目的に、ESGの視点を重視した活動を継続してきました。青少年向けサッカー大会を通じた健全な育成支援、日本文化体験イベントによる相互理解の促進、孤児院訪問や清掃活動などの社会・環境貢献活動を通じて、現地コミュニティとの信頼関係構築に取り組んでいます。今後も、海外東急会ならではの立場を活かし、日本の価値観や取り組みを現地社会と共有しながら、まちづくりを通じた持続可能な社会の実現に貢献するとともに、ベトナムと日本をつなぐ架け橋としての役割を果たしてまいります。

東急会活動 2026年2月の主な予定

毎月、各地区の東急会では、地域の皆さまと地域密着の多様な取り組みを実施しています。

ご取材ご希望の方は、東急会連合会事務局までお問い合わせください。

●茨城東急会

「茨城東急杯 ママさんバレーボール 春季大会」予選２月7日（土）/決勝2月14日（土）

●多摩東急会

「TOKYU MUSIC PROGRAM 第8回 亜細亜大学 地域ファミリーコンサート」2月8日（日）

●沖縄東急会

「宮古島大学駅伝ワイド―・ズミ2026」2月8日（日）

●関西東急会

「東急文化講演会 “ヘアメイクアップアーティスト 河北裕介さん

『たるみ知らずのベースメイクの作り方』”」2月13日（金）

●香川東急会

「香川東急会×香川ファイブアローズが贈る、ファン参加型メッセージアートとバスケ教室」

2月14日（土）

●関西東急会 京都部会

「東急文化講演会 茂山忠三郎の狂言教室 京都“和らいのいろは” vol.11」2月26日（木）

※上記予定は変更の可能性があります。

基本情報

東急会の生い立ち

1963年頃、札幌地区・関西地区の東急グループ各社の社員たちが、情報交換や親睦を深めるために、自然発生的にできた集まり。それが東急会の始まりとされています。その後、グループ事業の展開に伴い、それぞれの地域に東急会が発足。1980年頃、東急会が正式に組織化され、全国組織として、東急会連合会ができあがりました。

「東急グループの横のつながり、結束は強い。1つの情報でもいろんな角度から利用し合える、相互扶助のできるグループである」「東急会はバランスシートにのらない東急グループ独自の資産である」これは1980年頃、当時の東急グループ会長である五島昇の言葉として記録されています。

発足から半世紀以上、社会状況の変化に伴い組織の再編を行いながら、東急会は途切れることなく活動を続けています。

五島昇会長

東急グループとは

東急グループは、1922年の「目黒蒲田電鉄株式会社」設立に始まり、2025年3月31日現在、東急株式会社（旧：東京急行電鉄株式会社）を中核企業とした214社7法人で構成する企業グループです。交通事業を基盤とした「まちづくり」を事業の根幹に置き、不動産、生活サービス、ホテル・リゾートなど、長年にわたって、皆さまの日々の生活に密着したさまざまな分野で事業を進めています。

「美しい時代へ」をスローガンに、人々の多様な価値観に対応した「美しい生活環境の創造」をグループ理念として掲げ、各社の「自立」を前提に、互いに連携しあい、相乗効果を生み出す「共創」を推し進め、信頼され愛される東急ブランドの確立を目指しています。

また、学校法人・財団の活動、全国で展開している東急会の活動などを通して、地域社会に根差した社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

東急グループホームページ https://tokyugroup.jp/