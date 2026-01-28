アニメグッズなどのショッピングを中心としたプラットフォーム『eeo』会員数が40万人突破

株式会社Ａ３

IPを活用した多彩な商品やサービスを展開する株式会社A3（本社:東京都豊島区、代表取締役:小澤 隆史、以下A3）は、キャラクターグッズ販売・コラボカフェなど「楽しむ機会」を提供するプラットフォーム『eeo（イーオ）』の会員数が、2026年1月に40万人を超えたことをお知らせいたします。

『eeo』では、多彩な作品の公式グッズやコラボグッズを中心に、取り扱いアイテム拡充に取り組んだ結果、会員数の増加ペースが加速。直近の約1年間で10万人増加し、さらなる成長を続けています。

『eeo』について

『eeo』は、アニメやゲームのIPを活用したグッズなどを販売する『eeo Store』、コラボカフェ『eeo Cafe』といった、一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。2021年6月のサービス開始以降、会員数は順調に増加し、40万人を超えるまでに成長しました。

今後もA3は、オンラインとオフラインで様々なサービスを提供する『eeo』の運営を通じて、IPの価値の最大化に努めてまいります。

URL：https://eeo.today/

【プラットフォーム『eeo』が提供するサービス】

- eeo Store (https://eeo.today/store/101/)アニメ・ゲーム・キャラクターグッズを中心としたさまざまな商品をお取り扱いするショップ(オンライン/オフライン)- eeo Cafe (https://eeo.today/graffartcafe/)さまざまな作品とのコラボレーションや、キャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューなどを提供するカフェ- eeo Media (https://eeo.today/media/)「毎日の推しごとをもっと夢中に、もっと楽しく彩る」をコンセプトにコンテンツ情報を発信するメディア- eeo Stage (https://eeo.today/stage/)朗読劇、演劇、トークショーなどの制作、上演に工夫を施し、新たなエンターテイメントを創出- eeoくじ (https://eeo.today/store/101/specialfeature/74)ハズレなしで、描き下ろしアイテムなどの景品をラインナップするオンラインくじ- eeo Event (https://eeo.today/event/)東京駅や池袋駅を中心にアニメ・コラボグッズの特設ワゴンを展開

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業

【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus

MomentumBase：https://athree3.com/momentumbase/