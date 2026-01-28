【 NEXCO東日本 × AUBA 】共創パートナー採択企業４社が決定！『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025（ドラぷらイノベーションラボ 第Ｖ期）』

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2026年1月28日、東日本高速道路株式会社（本社：千代田区霞が関、代表取締役社長 由木 文彦、以下「NEXCO東日本」）ドラぷらイノベーションラボが主催するアクセラレーションプログラム『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025（以下、本プログラム）』において、共創パートナー採択企業４社が決定したことをお知らせします。

https://eiicon.net/about/e-nexco-accelerator2025/?utm_source=otherprogram&utm_medium=erelea(https://eiicon.net/about/e-nexco-accelerator2025/?utm_source=otherprogram&utm_medium=erelea)

eiiconとNEXCO東日本による５期目となるオープンイノベーションへの取り組み。

eiiconは今年度も、共創パートナー募集やソーシング、専用Webサイトの設置、プログラム説明会支援など、本プログラムの運営全般を強力にサポートしております。

NEXCO東日本 × AUBA『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』

■NEXCO東日本 × AUBA『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』採択結果

2025年8月1日より9月17日まで、

高速道路を利用するお客さまに対して新しい提供価値の創出に資する4つのテーマ

1：次世代高速道路に向けた安全・安心・快適・便利のアップデート

2：サービスエリア・パーキングエリアの更なる価値向上

3：各種アセットを起点とした地域連携強化や新事業創出

4：サステナブルな事業運営とSDGsへの貢献

を設定し、提案・共創パートナーを幅広く募集。

92件の応募の中から、書類・面談選考、各種協議を厳正に行い、４社のビジネスプランを採択しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/856_1_e973fde7bd084cdb0e1457ebf6e1f2a6.jpg?v=202601280521 ]

以上

□今後のスケジュール

共創パートナー採択企業４社とともに、提案内容のブラッシュアップ、PoC計画の作成、実証実験※の実施フェーズへと進み、今後の連携について判断。社会実装、事業化に向け進めてまいります。

2026年1月28日 採択案件の公表 ※本プレスリリース

3月～（予定） 実証実験/PoC実施

社会実装、事業化へ

※実証実験：総額2,500万円のサポート費用活用が可能です。

■【NEXCO東日本 x AUBA】

『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』（AUBAウェブサイト内）

https://eiicon.net/about/e-nexco-accelerator2025/?utm_source=otherprogram&utm_medium=erelease(https://eiicon.net/about/e-nexco-accelerator2025/?utm_source=otherprogram&utm_medium=erelease)

■NEXCO東日本 × AUBA『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』

PoC実施件数23件 ※昨年度の同プログラムで4件採択。

広大なフィールド・豊富なリソースによる実証実験で新たな提供価値創出を実現します。

東日本全域に跨る高速道路とサービスエリア・パーキングエリア（SA・PA）を管理し、地域と地域を“つなぐ”インフラ会社として、移動を支えてきたNEXCO東日本。

大きな社会変化の中で、ヒト・モノ・コトの“移動”に新しい価値を提供し、サステナブルな運営により、未来においても社会の基盤を支え続けていきたい。

自動運転や空飛ぶクルマが日常となる世界での高速道路やSA・PAのあり方とは。

人口減少や環境といった社会課題に向けたサステナブルな姿とはなにか。

NEXCO東日本が管理する広大なフィールド・豊富なリソースと、実証実験費用を提供し、社外のテクノロジー・サービスとの共創で高速道路事業のアップデートと新たなビジネスの創出を実現します。

eiiconとNEXCO東日本によるオープンイノベーションへの取り組みは、本プログラムを初開催した2021年度より、今期で5期連続となります。eiiconは今年度も、共創パートナー募集やソーシング、専用Webサイトの設置、プログラム説明会支援など、本プログラムの運営全般を強力にサポートしています。

■本プログラムに関するお問い合わせ

『E-NEXCO OPEN INNOVATION PROGRAM 2025』運営事務局（受託 株式会社eiicon）

Mail： e-nexco-oip（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

□参考：今年度募集開始時プレスリリース

【 NEXCO東日本 × AUBA 】4テーマで共創パートナー募集を開始！高速道路／SA・PAの新しい提供価値の創出を目指すプログラム。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000769.000037194.html

□NEXCO東日本 概要 https://www.e-nexco.co.jp/

社名：東日本高速道路株式会社

本社所在地： 〒100-8979 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞が関ビルディング

設立年月日： 2005（平成17）年10月1日

資本金： 525億円

代表者： 代表取締役社長 由木 文彦

事業内容： 高速道路の新設、改築 / 高速道路の維持、修繕 その他の管理運営 / サービスエリア・パーキングエリアの管理運営 / 高速道路関連ビジネス

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。