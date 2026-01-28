能に映し出される「宴」に注目したシリーズ公演　『第137回川崎市定期能＜観世流＞ ～宴シリーズ第三弾～』 上演決定

ロングランプランニング株式会社

公益財団法人 川崎市文化財団主催、『第137回川崎市定期能＜観世流＞～宴シリーズ第三弾～』が2026年3月14日 (土)に川崎能楽堂（神奈川県川崎市川崎区日進町1-37）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

華やぎ、悲しみ、駆け引き――能に映し出される「宴」のさまざま

能に映し出される「宴」の様々な諸相をお届けする、川崎能楽堂「宴」シリーズ。

最終回となる第三弾では、孤島に取り残される僧・俊寛の深い絶望を描く『俊寛』、そして幽閉の身となった平重衡を慰める千手が琴と酒で織りなす儚いひととき『千手』をお送りします。

3月7日（土）には、公演に向けた事前講座も開催。上演演目や「酒宴」と能の関係について、公演に出演する能楽師がやさしく解説します。

出演・内容

【第1部】

狂言「文蔵」山本泰太郎（大蔵流）

能 「俊寛」観世恭秀（観世流）

【第2部】

狂言「磁石」山本泰太郎（大蔵流）

能 「千手 郢曲之舞」田邉哲久（観世流） 岡本房雄（観世流）

◎川崎市定期能 事前講座

上演演目や「酒宴」と能の関係について、公演に出演する能楽師がやさしく解説します。

日時：3月7日（土）13：30～15：00

会場：川崎能楽堂

講師：公演出演能楽師

料金：500円

＊お支払いは講座当日に現金のみ

＊第137回川崎市定期能チケットご購入者は無料

受講をご希望の方は、川崎能楽堂（TEL：044-222-7995）へお電話、またはお申込みフォームよりお申込みください。

公演概要

『第137回川崎市定期能＜観世流＞』～宴シリーズ第三弾～

公演日：2026年3月14日 (土)

会場：川崎能楽堂（神奈川県川崎市川崎区日進町1-37）

■公演スケジュール

【第1部】12:30開場／13:00開演

【第2部】15:00開場／15:30開演

■チケット料金

正面席：5,000円

脇正面・中正面席：4,500円

U25（脇正面・中正面席のみ）：3,000円

（全席指定・税込）

主催：公益財団法人 川崎市文化財団

