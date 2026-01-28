フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念　全品10％OFFになるお客様感謝イベント開催！

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社(本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔)が運営するフルーツタルト＆カフェ専門店「フルーツピークス」は、公式Instagramのフォロワーが5万人を超えたことを記念し、お客様感謝イベントとして「Instagramフォロワー5万人突破！全品10％OFFキャンペーン」を2026年２月の毎週月曜日に開催します。

フォローするだけでお得に楽しめる、お客様感謝イベント

フルーツピークスは「フルーツが主役の、フルーツを食べるためのスイーツをお届けしたい」という想いから生まれたブランドです。オープン以来お客様の特別な日や、くつろぎの時間を彩る商品を展開してきました。2024年より開始した公式Instagramでは、フルーツが主役となる華やかなスイーツの魅力をより多くの方にお届けするとともに、商品を楽しみにしてくださっているお客様へ、旬の情報をわかりやすく発信することを目的として運用してまいりました。運用開始から約１年半経ち、この度フォロワー５万人を突破しました。これを記念し、日頃よりフルーツピークスをご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「Instagramフォロワー５万人突破！全品10％OFFキャンペーン」を開催いたします。

公式Instagram 過去投稿画像（桃フェス）公式Instagram 過去投稿画像（果物屋さんのストロベリー・アフタヌーンティ）

本キャンペーンでは、2月の毎週月曜日を「ありがとうの日」とし、会計時にフルーツピークス公式Instagramのフォロー画面をご提示いただくことで、商品を10％OFFの特別価格でご購入いただけます。初めてフルーツピークスをご利用される方や、まだ公式Instagramをフォローされていない方も、会計時にフォローしていただくことで割引が適用されます。これまでテイクアウトを中心にご利用いただいていたお客様や、新たな商品との出会いを求めるお客様に向けて、フルーツピークスのさまざまな楽しみ方を知っていただくきっかけとなるキャンペーンです。

『Instagramフォロワー５万人突破！全品10％OFFキャンペーン』

◆開催日程：2026年２月毎週月曜日

2月2日(月)、9日(月)、16日(月)、23日(月)

◆開催店舗：フルーツピークス16店舗（エキュート秋葉原店は対象外）

◆内 容：１会計につき1回、合計金額より10％割引

◆適用条件：１. フルーツピークス公式Instagram

（@fruitspeaks_honbu）をフォロー

２. 会計時にフォロー画面を提示

※一部キャンペーン対象外商品がございます。

※ポイントカードの500円割引のみ併用可能です。

フルーツピークス(fruitspeaks)について

Instagram フォローイメージ

1924年創業の果物専門店「フルーツショップ青木」から生まれたフルーツタルト＆カフェ専門店。全国に現在17店舗を展開しています。(福島、宮城、埼玉、茨城、東京、神奈川 うち10店舗がカフェ併設) 「フルーツが主役の、フルーツを食べるためのスイーツをお届けしたい。」という想いで作られたフルーツをふんだんに使用したタルトや、カフェ併設店ではパフェ、お食事メニューもご提供しています。厳選し、美味しい時期を見極めたフルーツを使用し、タルトはフルーツ本来のおいしさを引き立たせるため、甘み・酸味に合わせて生地とクリームを使い分けています。

フルーツピークス 店舗イメージフルーツピークス 商品イメージ

公式ホームページ：https://fruitspeaks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fruitspeaks_honbu/