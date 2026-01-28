【2/12（木）14 時～】中古車販売におけるダイナミック広告とデータフィード活用セミナー
株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司、以下「フィードフォース」）が提供する、マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」は、無料オンラインセミナー「中古車販売における ダイナミック広告とデータフィード活用セミナー ― 在庫データを起点にした、これからの集客設計 ―」を 2026 年 2 月 12 日（木）に開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みはこちら :
https://dfplus.io/seminar/form-20260212
中古車購入において、来店前に在庫を調べ、比較したうえで問い合わせに至る流れは、今では一般的になっています。
その一方で、広告や集客では「どの在庫をどう見せるか」を、感覚的、慣習的な運用に任せているケースも多く見受けられます。
こうした状況の中で、
- ポータルサイト以外の集客手段も検討したい
- 自社サイトを起点とした広告成果を、もう一段引き上げたい
- 在庫ごとの違いや強みを、広告上で適切に伝えたい
と感じている中古車販売事業者も少なくありません。
本セミナーでは、幅広い集客施策の中でも、「ダイナミック広告 × データフィード」というテーマに軸足を置き、在庫データを起点にした集客設計の考え方を整理します。
Criteo や Meta などのダイナミック広告を例に、
- なぜ中古車販売とダイナミック広告の相性が良いのか
- 成果を分けるのは運用ではなく、どの部分の設計か
- 将来の広告施策を見据えて、今から考えておきたいポイント
を、実務視点でお伝えします。
お申込みいただいた方全員にアーカイブ配信をご案内しますので、当日ご参加が難しい方も、ぜひお気軽にお申込みください！
◆登壇者プロフィール
株式会社フィードフォース
執行役員
松下 大紀
2015 年に株式会社フィードフォースへ新卒入社。データフィード管理ツール「dfplus.io」の事業を通じて、人材・EC 領域を中心に、広告成果を左右するデータ設計・構造設計に向き合ってきた。
本セミナーでは、個別の広告手法を解説するのではなく、在庫データを起点に「どのように集客を設計するか」という考え方を、中古車販売の文脈で整理する。
◆こんな方におすすめです
中古車販売事業者の方
- ポータルサイト以外の集客手段を検討している
- 自社サイトを活用した広告施策を見直したい
- 在庫データを活かした広告に関心がある
広告代理店の方
- 中古車販売向けにダイナミック広告を提案したい
- フィードを活用した広告設計の整理をしたい
◆セミナー開催概要
日時：2026 年 2 月 12 日（木）14:00～14:45
場所：ウェビナー会場（ご参加の方にはメールで URL をお知らせします）
参加費：無料
セミナー詳細・お申し込みはこちら :
https://dfplus.io/seminar/form-20260212
◆マーケターのためのデータフィード管理ツール「dfplus.io」について
「dfplus.io」は、様々な商品・商材データを広告・SNS・DX などでフル活用するための SaaS です。初心者の方でも高品質なデータフィードを無理なく手元で管理することができ、スピーディな準備や PDCA を実現します。データフィードマーケティングに役立つ機能を直感的な UI で提供しており、多くの広告主様、広告代理店様から支持されています。
サービスサイト：https://dfplus.io/
使い方・tips ブログ：https://dfplus.io/blog
無料トライアル申込：https://dfplus.io/freetrial/
【株式会社フィードフォース 会社概要】
フィードフォースは、「ビジネスにとどける、テクノロジーと鼻歌を。」 をミッションに B2B 領域で企業の生産性を高めるサービスを提供し、ビジネスをより創造性溢れるものに変えていきます。
会社名：株式会社フィードフォース
所在地：東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 ラティス青山スクエア 3F
代表者：代表取締役 塚田 耕司
事業内容：データフィード関連事業 / デジタル広告関連事業 / ソーシャルメディアマーケティング関連事業 / その他事業
Webサイト：https://www.feedforce.jp/