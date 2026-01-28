VOIQのインサイドセールス支援、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」インサイドセールス代行サービスカテゴリにおいて、総合1位・大企業部門/中小企業部門1位に選出

VOIQ株式会社

VOIQ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高田 恵、以下 VOIQ）が提供する「VOIQのインサイドセールス支援」 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のインサイドセールス代行サービスカテゴリにおいて、総合1位・大企業部門/中小企業部門1位に選出されました。大企業部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（1,000名以上）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービス、また中小企業部門1位は同カテゴリにおいて、対象期間内に中小企業（1,000名以下）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

また、同カテゴリのIT/通信/インターネット系,コンサルティング・専門サービス,サービス/外食/レジャー系,マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系,メーカー/製造系,医療系,小売/流通/商社系,輸送/交通/物流/倉庫系,金融/保険系部門 1位にも併せて選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数を基に選出しています。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-insidesales_outsourcing/?via=yrt-yearlyRanking-ranking

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

【VOIQについて】

VOIQは、インサイドセールス領域に特化し、成約から逆算した高精度なアポイント獲得支援を行う営業支援サービスです。企業DBやAIを活用したターゲティング、生成AIによる音声要約・評価、問い合わせフォーム営業の自動化などを通じて営業活動を効率化。通話音声の記録・共有により高い透明性も確保。4部体制での伴走型支援や営業組織立ち上げ支援も提供し、企業の成長をサポートします。

「VOIQ」URL：https://voiq.jp/

【会社概要】

VOIQ株式会社

所在地：〒108-0014 東京都港区芝5-31-18 PMO田町 7F

代表取締役：高田 恵

事業内容：AIを活用したセールス支援・診断コンテンツ開発 等