【寅の日×一粒万倍日】金運を呼び込むアクセサリーが今だけ送料無料｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、1月28日・1月29日の吉日にあわせ、公式オンラインショップにて「金運アイテム 送料無料キャンペーン」を開催いたします。
1月28日は「使ったお金が呼び戻される」とされる最強金運日【寅の日】。
さらに翌29日は「一粒の籾が万倍にも実る」といわれ、物事のスタートに最適な【一粒万倍日】が重なる、非常に縁起の良いタイミングです。
この特別な吉日が続く期間に、皆さまにさらなる豊かさと繁栄が訪れることを願い、
期間中は金運をテーマにした対象アイテムを、1点からでも送料無料でお届けいたします。
金運アップのお守りとしてはもちろん、大切な方の成功や繁栄を願うギフトにも最適。
運気が大きく動き出すこの好機に、ぜひ公式オンラインショップにて、心ときめく金運アイテムをご覧ください。
キャンペーン概要■金運上昇キャンペーン
【期間】1月28日(水)10:00 ～ 2月2日(月)23:59
【特典】金運UP商品が送料無料
→【条件】クーポンコード [金運2026] 入力
▶キャンペーン詳細はこちらから(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3146721)
※海外発送については、送料無料の対象外となります。
※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。
※他のクーポンとの併用はできません。
※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。
※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。
◆おすすめ対象商品
Triple Sparkling -Champagne-
https://malulani.info/?pid=158791412
華やかな光が豊かな幸福を育む、エレガントな3連ブレスレット。
金運、仕事運、良縁、健康、富貴、精神安定、厄除けのお守りに。
ルチルクォーツ～Gold～
https://malulani.info/?pid=183806015
一粒でも頼もしいエネルギーを放つ上質なルチルクォーツを、ふんだんに使用したブレスレット。
物事の活性化を促す性質は、全体運向上や重ね付けにもおすすめです。
Sedona Charm～太陽～
https://malulani.info/?pid=186467618
聖地セドナのエネルギーが毎日に寄り添う、パワフル＆おしゃれなチャーム。
金運、健康、愛、幸福、厄除けのお守りに。
Stay Gold
https://malulani.info/?pid=188599447
豊かさを呼び込む石を華やかに紡いだ、上品な2連ブレスレット。
金運、勝負運、健康、事業繁栄、厄除け、開運のお守りに。
Lady Luck
https://malulani.info/?pid=169762295
豊かさや安定に恵まれる石をエレガントに紡いだ、幸運の女神のブレスレット。
金運、良縁、仕事運、勝負、厄除け、健康、幸福のお守りに。
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆おすすめ記事
▶【金運＆良縁】物事を活性化するパワーストーン 天然石・ルチルクオーツの効果とは？
https://malulani.info/column/stone-dictionary/761.html
▶金運アップ！日々の生活に取り入れたい天然石の魅力とパワーストーンの最強組み合わせ5選で財運を引き寄せる方法
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/29620.html
▶金運アップ天然石！ パワーストーンランキング！ルチルクォーツ タイガーアイ シトリンをご紹介！！
https://malulani.info/column/ranking/37319.html
◆パワーストーン辞典のご紹介
▶種類から探す
https://malulani.info/column/aiueo
▶誕生石から探す
https://malulani.info/column/birth
▶色から探す
https://malulani.info/column/color
▶願い事から探す
https://malulani.info/column/wish
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。