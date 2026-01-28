【寅の日×一粒万倍日】金運を呼び込むアクセサリーが今だけ送料無料｜ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」は、1月28日・1月29日の吉日にあわせ、公式オンラインショップにて「金運アイテム 送料無料キャンペーン」を開催いたします。

1月28日は「使ったお金が呼び戻される」とされる最強金運日【寅の日】。

さらに翌29日は「一粒の籾が万倍にも実る」といわれ、物事のスタートに最適な【一粒万倍日】が重なる、非常に縁起の良いタイミングです。

この特別な吉日が続く期間に、皆さまにさらなる豊かさと繁栄が訪れることを願い、

期間中は金運をテーマにした対象アイテムを、1点からでも送料無料でお届けいたします。

金運アップのお守りとしてはもちろん、大切な方の成功や繁栄を願うギフトにも最適。

運気が大きく動き出すこの好機に、ぜひ公式オンラインショップにて、心ときめく金運アイテムをご覧ください。

キャンペーン概要

■金運上昇キャンペーン

【期間】1月28日(水)10:00 ～ 2月2日(月)23:59

【特典】金運UP商品が送料無料

→【条件】クーポンコード [金運2026] 入力

▶キャンペーン詳細はこちらから(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3146721)

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

※他のクーポンとの併用はできません。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

Triple Sparkling -Champagne-

https://malulani.info/?pid=158791412

華やかな光が豊かな幸福を育む、エレガントな3連ブレスレット。

金運、仕事運、良縁、健康、富貴、精神安定、厄除けのお守りに。

ルチルクォーツ～Gold～

https://malulani.info/?pid=183806015

一粒でも頼もしいエネルギーを放つ上質なルチルクォーツを、ふんだんに使用したブレスレット。

物事の活性化を促す性質は、全体運向上や重ね付けにもおすすめです。

Sedona Charm～太陽～

https://malulani.info/?pid=186467618

聖地セドナのエネルギーが毎日に寄り添う、パワフル＆おしゃれなチャーム。

金運、健康、愛、幸福、厄除けのお守りに。

Stay Gold

https://malulani.info/?pid=188599447

豊かさを呼び込む石を華やかに紡いだ、上品な2連ブレスレット。

金運、勝負運、健康、事業繁栄、厄除け、開運のお守りに。

Lady Luck

https://malulani.info/?pid=169762295

豊かさや安定に恵まれる石をエレガントに紡いだ、幸運の女神のブレスレット。

金運、良縁、仕事運、勝負、厄除け、健康、幸福のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。