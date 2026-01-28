老舗「なごみの米屋」とのコラボ！「京成スカイライナーなごみるく」を発売します！

京成電鉄株式会社

京成グループのコミュニティー京成（本社：千葉県八千代市、社長：平 敏久）では、千葉県成田市に本社を構える老舗和菓子店「なごみの米屋」とコラボした「京成スカイライナーなごみるく」を、２０２６年２月１日（日）から発売します。

本商品は、バター入りの生地に千葉県産牛乳を使ったミルク餡を包み、しっとり柔らかく焼き上げた「なごみの米屋」の人気銘菓「なごみるく」を、「京成スカイライナー」がデザインされたオリジナルボックスに詰め合わせたものです。１箱６個入り、価格は１,１００円（税込）で、当社運営のファミリーマート一部店舗にて販売いたします。

コミュニティー京成では、京成グループの「２０３０年のグループビジョン」に掲げる「事業エリアのみなさまとの共創」を積極的に推進し、今後もお客様に喜ばれる商品・サービスを提供してまいります。

本件の概要は次の通りです。

「京成スカイライナーなごみるく」について

１．商品名

「京成スカイライナーなごみるく」

２．販売価格

１箱１,１００円（税込）

３．発売日時

２０２６年２月１日（日）午前１０時から

４．販売店舗

当社運営のファミリーマート以下１６店舗

京成上野駅店、日暮里駅構内店、押上駅店、京成四ツ木駅店、京成高砂駅店、京成八幡駅前店、ネクスト船橋店、京成津田沼駅構内店、千葉中央駅店、京成八千代台駅構内店、勝田台駅店、成田店、成田空港駅店、新鎌ヶ谷駅店、千葉ニュータウン中央駅店、Ｐａｓａｒ幕張上り店

５．注意事項

・販売店舗の詳細は当社ホームページ（https://com-keisei.co.jp/）でご確認ください。

・販売状況により、一時在庫切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・販売状況により、販売店舗を変更する場合があります。

・当社出店の物販イベント等でも販売する場合があります。

・「なごみの米屋」直営店及び通信販売での販売はございません。

６．お問い合わせ先

株式会社コミュニティー京成 リテール事業部

ＴＥＬ：０４７-４０９-７２８１ ≪受付時間：平日午前１０時～午後５時≫

【参考】「なごみの米屋」について

「なごみの米屋」は、明治３２年の創業以来、１世紀以上に渡り和菓子の文化を伝承しながら

事業を展開している老舗菓子店です。

「心が和み、安らぎを感じるおいしい味を提供したい」という想いのもと、伝統を守りながらも、

常にお客様のニーズに合わせたお菓子づくりを心がけています。

〈なごみの米屋ＨＰ〉https://nagomi-yoneya.co.jp/