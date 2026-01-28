【3月20日開催】40種の様々な体験が集結！2026未病の日 スプリングチャレンジinビオトピア

株式会社 ブルックス

株式会社ブルックスホールディングス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：小川裕子）は、神奈川県および大井町との協定に基づき「未病改善」の普及に取り組んでおります。

2024年夏に神奈川県及び大井町と合同で「サマーチャレンジ」を開催し、2日間で延べ約5,500名の方にご来場いただいたのを受け、この度第８回目となる「未病の日」に合わせ「2026未病の日 スプリングチャレンジ in ビオトピア ～ME-BYOフェスタ・ワークショップコレクション～」を神奈川県及び大井町との三者主催で2026年3月20日（金・祝）に開催いたします。

本イベントは、楽しみながら「未病」への理解を深めることを目的に、陶芸や書道などの芸術体験、発酵食品に特化した物産展など、40種類を超える多彩なプログラムを用意し、春のひとときを心ゆくまで満喫していただける、特別な1日をお届けいたします。

多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。

１、日時

2026年3月20日（金・祝） 10:00 ～ 16:00

※キャンプ特別企画のみ：3月20日（金）13:30 ～ 3月21日（土）10:00

２、場所

未病バレー「ビオトピア」（神奈川県足柄上郡大井町山田300）【無料駐車場あり】

３、ブルックスホールディングスが実施するプログラム（一部抜粋）

株式会社ブルックスホールディングスが提供する、五感を刺激する主なプログラムです。

有料プログラム・事前申込みが必要なプログラムなどの詳細はイベント特設サイトをご覧ください。

【日展作家による芸術アトリエ】

彩色体験

陶芸用粘土で形をつくり自由に彩色を楽しむ創作体験

ハニワつくり

五感を頼りに、世界に一つだけのオリジナルハニワに挑戦

春のお花を色紙に描く

日本画の伝統的な水性絵具を用いた本格的な芸術体験

一文字書道

自身の想いを込めた「好きな一文字」を色紙にしたためる書道体験

【やまと薬膳オオニシ恭子の野草を味わう 料理教室】

野草の調理法を学び、ビオトピアの野草や山菜を調理し、出来立ての料理を味わう。

【ゆるトライアスロン】

グラウンドゴルフや最新の健康グッズを組み合わせたミニコースで運動を楽しむプログラム。記録を競うのではなく、誰もが「ゆるく、楽しく」運動を始めるきっかけを提供。

【セレクトモール物産展】

(株)ブルックスのECサイト「セレクトモール」の事業者の皆様の商品を多数展示販売いたします。発酵食品を中心とした試飲・試食、健康に配慮した食・運動・癒しに関連する商品を多数取り揃えております。

【おひるね会】

快適な眠りにつながるアイテムをお試しいただき、ゆったり休息のひとときを。

【キャンプ de チャレンジ】（宿泊型特別企画-1泊2日）

キャンプのプロが伝授する、テント張り、火起こし、オリジナル表札やガーランド作りなど、アウトドアの醍醐味を凝縮した特別プログラム。

４、そのほかのプログラム（神奈川県、大井町）

一部、有料プログラムがございます。プログラムの詳細はイベント特設サイトをご覧ください。

【神奈川県実施プログラム】

・未病測定、相談ブース

・スポーツ教室

・eスポーツ体験会 ほか

【大井町実施プログラム】

・未病測定

・ジビエフェア

・よしもと芸人によるお笑いステージ

・キッチンカー ほか

【イベント特設サイト】

事前申し込みなど、イベントの詳細は以下のページをご覧ください。

BIOTOPIA特設サイト：https://www.biotopia.jp/pickup/2026springchallenge/

神奈川県ウェブサイト：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/kenseipj/event2026.html

【BIOTOPIAについて】

自然の恵みが集まる「食」、身体を整える「運動」、五感を開放する「癒し」をコンセプトに、神奈川県、大井町および株式会社ブルックスホールディングスの三者が協働し、進めている未病改善施設です。2018年4月にオープンし、2025年5月には来場者230万人（推計値）を達成しました。

60万平方メートル の(東京ドーム約13個分)広大な敷地で、楽しみながら「未病」を知ることができる「me-byo エクスプラザ（神奈川県施設）」を始め、森林セラピー(R)ロードを含む遊歩道「森のみち」、こだわりの商品が集まるマルシェ、地産地消のレストラン、運動プログラム、日展作家が教えるアート教室などを展開しています。

【BIOTOPIAへのアクセス】

＜高速バス利用の場合＞

◆東名大井バス停下車 徒歩約12分

・バスタ新宿⇔東名大井 約74分（小田急ハイウェイバス）

・池尻大橋駅⇔東名大井 約57分（小田急ハイウェイバス）

・横浜駅⇔東名大井 約67分（小田急ハイウェイバス、京浜急行バス）

＜お車を利用の場合＞

◆東名高速道路「大井松田IC」より、国道255号線経由で約5分

大井松田ICまで

・羽田空港から・・・高速道路で約80分 ・東京ICから・・・東名高速道路利用で約55分

◆新東名高速道路「新秦野IC」より、国道246 号・255 経由で約 10 分

＜鉄道・バス利用の場合＞

◆小田急線「新松田駅」より、富士急湘南バス「未病バレービオトピア」行き（1番のりば）、「未病バレービオトピア」下車（約10分）

【ブルックスグループ 会社概要】

所在地 ： 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-54-6

設立 ： 1968年10月21日

代表取締役社長： 小川裕子

事業内容 ： コーヒー・茶類を中心とした飲料・食品健康商材の通信販売事業

URL ： https://www.biotopia.jp/