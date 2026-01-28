「Jagabee」×鰹節専門店にんべんがコラボレーション　『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』　2026年2月9日（月）から全国のコンビニエンスストアで数量限定発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高津伊兵衛、以下「にんべん」）は、カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信、以下「カルビー」）の、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」ブランドにおいて、にんべんの「本枯鰹節粉末（※1）」を使用した新商品を監修いたしました。

本商品は、『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』として、2026年2月9日（月）より、カルビーから全国のコンビニエンスストアにて数量限定で発売されます（※2）。だしのうま味が広がるしお味で、鰹節の風味とじゃがいもの甘みを引き立てる後引く味わいをお楽しみいただけます。

※1：本品には、にんべんの本枯鰹節粉末を0.06％使用しています。

※2：商品は無くなり次第、販売終了となります。

【開発経緯】

「Jagabee」は、じゃがいもの味わいにこだわり、素材そのままの皮つきじゃがいもを使用した、独自の“カリッサクッホクッ”とした食感が心地よいスナック菓子です。2006年の発売以来、「うすしお味」や「バターしょうゆ味」、食塩不使用の「プレーン」などの定番品を展開するカルビーの人気ブランドです。中でも「うすしお味」は、かつお節エキスパウダーやこんぶエキスパウダーなど“だし”の要素が隠し味となり、じゃがいものおいしさを引き立ててきました。

今回、カルビーより“だし”のおいしさをさらに追求したいとの打診をいただいたことから、鰹節専門店の当社とのコラボレーションが実現いたしました。にんべんが江戸時代より携わってきた鰹節づくりの知見を活かし、うま味の核となる素材として「本枯鰹節粉末」を採用。ワンランク上のおいしさを目指して、味わいの開発には約3か月の期間をかけました。何度も試作を繰り返し、本枯鰹節が持つ上品な香りと、だしを飲んだ時に広がるうま味と余韻を表現しています。鰹節の風味を最大限に引き立てるシンプルな塩味にこだわり、「Jagabee」ならではの軽快な食感と掛け合わせることで、素材の良さを感じながら、思わず手が止まらなくなる味わいに仕上げています。80gの大容量でチャック付きのパッケージとなっており、仲間や家族と過ごす時間や、一日の終わりに自分を労わるひとときにも楽しんでいただける商品です。

【商品特長】

●『Jagabee 本格だし香るうまみしお味』には、風味が強く、濁りのない澄んだシャンパンゴールド色のだしが取れる、にんべんの「本格鰹節」を粉末にした「本枯鰹節粉末」を使用しました。だしのうま味が広がるしお味で、鰹節の風味とじゃがいもの甘みを引き立てる後引く味わいが楽しめます。

●パッケージはにんべんの“藍色の暖簾”（のれん）とシャンパンゴールド色のだしをイメージしてデザインされました。波柄を背景にJagabeeのキャラクターであるポッタとカツオのイラストをあしらい、遊び心ある和モダンなテイストに仕上げました。便利なチャック付きです。

【にんべん担当者よりコメント】

「本枯鰹節」のだしの香りや味を体験していただき、その魅力と「じゃがいも」との相性の良さを改めて感じていただくことから開発をスタートしました。芳醇な香りが特徴の本枯鰹節の風味と、じゃがいも本来のおいしさを最大限に引き出すため、香りと味のバランスにこだわりました。パッケージを開けた瞬間に広がる香りと、本枯鰹節が引き立てるJagabeeの新たな美味しさを、ぜひお楽しみください。

【カルビー担当者よりコメント】

今回、Jagabeeの新たなおいしさを追求するにあたり、じゃがいもと非常に相性のよい「だし」の味わいに着目。「だし」の魅力を知り尽くした、にんべん様の知見をお借りすることで、これまでにない新しいおいしさを生み出すことができました。それぞれの素材の味わいを活かし、シンプルながらもだしのうま味が効いた、思わず虜になる味わいです。この特別な商品を、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと考えています。

【商品概要】

■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」

にんべんでは、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを本枯鰹節と呼んでいます。

荒節から裸節、さらにカビ付けと天日干しを繰り返し、4～6ヶ月かけじっくりと仕上げた本枯鰹節は、魚臭さの少ない芳醇な香りとなります。高級料亭などでもよく使われる、本枯鰹節ならではの上品でまろやかな味と香りをぜひお楽しみください。

■カルビーについて

カルビーグループは、「自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしに貢献します。」を企業理念とし、「かっぱえびせん」「ポテトチップス」「フルグラ(R)」等のレギュラー商品に加え、地域のお土産商品も製造・販売しています。

主として、ポテト系、小麦系、コーン系・豆系のスナック菓子及びシリアル食品の製造・販売をグローバルに展開しています。

■にんべんについて

にんべんは1699年(元禄12年)に創業し、日本の伝統食品である鰹節や、鰹節でひく和食の基本「だし」を使った様々な商品を生み出し、日本の食文化を伝承しています。商品の開発・販売のほか、だしコミュニティ・だし専門店「日本橋だし場」や、本物の鰹節やだしを味わえる和ダイニング「日本橋だし場 はなれ」、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」などの各種店舗を通し、鰹節やだしに親しめる場も広げています。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。