E4 東北道 佐野SA（上り線）地域性充実のドラマチックエリアとして3月17日リニューアルオープン

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

NEXCO東日本（東京都千代田区）および株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区）は、令和8年3月17日（火）午前10時に、E4東北道 佐野SA（上り線）を、「ドラマチックエリア佐野（上り線）」としてリニューアルオープンします。今回の上り線のリニューアルオープンにより、「上下線を行き来しながら、思い思いの時間を楽しめる『佐野パークSA』」が完成します。

《リニューアルのポイント》

- 自然豊かなロケーションと、上下線を徒歩で行き来できる環境を活かし、サービスエリア全体をひとつの“Park”と見立てリニューアル。訪れる方々が思い思いの時間を楽しめる場を提供。- 商業施設では、SAにいながら地域のモノ、ヒト、文化を体験できる場を目指し、「きっと出会える 感動市庭いちば」をテーマに、地域を感じられる様々な価値を加えて地域の食や特産品をご提供します。- 隈研吾建築都市設計事務所が商業施設の内外装のデザインを監修。高台に立つ建物は、屋内外の一体感と、外に向かって軒を大きく開くことで、お客さまをお迎えする開放的な空間を演出。(C)隈研吾建築都市設計事務所

令和4年7月にリニューアルオープンした下り線に続き、今回の上り線の商業施設のリニューアルオープンにより生まれ変わる「ドラマチックエリア佐野」へ、ぜひお立ち寄りください。

NEXCO東日本グループは、高速道路SA・PAをご利用されるお客さまのニーズにお応えすべく、サービス・利便性向上を図ってまいります。

※『ドラマチックエリア』とは、地域の中核となるSA・PAにおいて、地域性の充実にこだわり、特産品を取り揃え、目的地へ向かう途中で立ち寄られるお客さまに、その地域ならではの『旅のドラマ』を演出するSA・PAです。

※「ドラマチックエリア佐野（上り線）」の店舗の紹介や注目の商品は、別紙をご覧ください。

※「ドラマチックエリア佐野（上り線）」に関する情報は、適宜弊社ホームページ（ドラぷら）「ドラマチックエリア特設サイト（https://www.driveplaza.com/special/dramatic/）」でご紹介します。

《バリアフリー・利便性向上の取り組み》

快適にご利用いただけるように、駐車場と歩道部との間の段差の解消、大型車の障がい者等用駐車場の整備、サブトイレにも多機能トイレを整備します。

なお、駐車場のバリアフリー化、トイレ、EV急速充電器については、商業施設リニューアル前に一部先行オープンしております。

《施設概要》

《ご利用上の注意点》

◆スマートIC（出入口）をご利用のお客さま

スマートIC（出口）をご利用のお客さまは、商業施設等をご利用可能です。

スマートIC（入口）をご利用のお客さまは、ガスステーションのみご利用可能です。（商業施設等はご利用できません）

◆リニューアルオープン後の工事について

リニューアルオープン後も引き続き駐車場部・歩道部等において工事を行っております。お客さまには大変ご不便をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

《オープンに関するお知らせ》

オープニングイベント、オープニングキャンペーンの詳細につきましては、あらためてお知らせします。