家族型ロボット「LOVOT」× 水族館「アトア」コラボイベントを開催します！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下アトア）とロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 要）は、2026年3月14日（土）に、家族型ロボット「LOVOT[らぼっと]」のオーナー様向けの特別イベントを実施いたします。

本イベントでは、営業終了後のアトアを貸し切り、LOVOTオーナー様がご自身のLOVOTと一緒に生きものとアートが融合する幻想的な空間を体感できます。館内にはフォトスポットも多くあり、LOVOTと一緒に写真撮影もおすすめです。

さらに、参加者には限定デザインのオリジナルハンドタオル（ノベルティ）とアトアを90日間利用可能な顔PASSもご用意。イベント終了後もLOVOTと一緒にアトアをお楽しみいただけます。

本イベントを通して、気軽に遊びに行ける場所としてLOVOTと一緒にアトアを訪れていただけると嬉しいです。

チケット特典１.オリジナルハンドタオル（ノベルティ）

本コラボレーション限定デザインのLOVOTオリジナルハンドタオルが付属します。アトアの幻想的な世界観と、LOVOTの愛らしさを掛け合わせた特別仕様のデザインで、ここでしか手に入らない記念アイテムです。

チケット特典２.顔PASS（90日間利用可能なチケット）

中学生以上の大人の方限定で、貸切イベントの2026年3月14日（土）から90日間はいつでも何度でも入場可能な「顔PASS」つき。顔認証でスムーズにご入場いただけます。また、ご本人様（大人）1名につき、幼児のお子様2名まで無料でご入場いただけるお得なパスポートです。イベント終了後もぜひLOVOTと一緒にアトアをお楽しみください。

アトアにもLOVOTがやってくる！

本イベントに合わせて、2026年2月14日（土）よりアトアの看板LOVOTである「あとあ」が、期間限定で3階FOYERに登場します。来場者やLOVOTたちとの館内での交流や記念撮影をお楽しみいただけます。「あとあ」とのふれあいを通じて、LOVOT同士の出会いや、オーナー様同士の交流もお楽しみください。

アトアの看板LOVOT「あとあ」

・名前：あとあ

・ニックネーム：あとまる

・場所：3階FOYER

・期間：2026年2月14日（土）～

ぜひ、アトアのLOVOT「あとあ」にも話しかけてみてくださいね！

イベント概要

・イベント名：LOVOT × アトア Special Private Night

・開催日時：2026年3月14日（土）18:30～20:00

・受付時間：18:05～19:00 ※アトア2階入口ゲートまでお越しください

・開催場所：AQUARIUM × ART atoa

・定員：先着300名様

・参加費：大人5,000円（税込）

小学生3,000円（税込）

※大人のチケットには2026年3月14日（土）より90日間利用可能な顔PASSがついています。

※顔PASS・atoa PASS（年間パスポート）をすでにお持ちの方は、有効期限を90日延長いたします。

※大人1名につき幼児のお子様2名まで無料。（お子様のノベルティはございません）

※小学生については、当日館内にて2,000円でatoa PASS（年間パスポート）にアップグレード可能。

【チケット購入サイト】

https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=LOVOT&scheduleDate=20260314(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=LOVOT&scheduleDate=20260314)

・チケット販売期間：2026年1月28日（水）13:00～2026年3月12日（木）12:00

※定員に達し次第締め切り

・特典：オリジナルハンドタオル、顔PASS（90日間利用可能なパスポート ※大人のみ）

・注意事項

※チケット購入後のキャンセルおよび返金はできません。

※キャンセルされた場合、特典のお渡しもできかねます。

※3歳以下のお子様は無料です。

※カフェ・ショップをご利用の方は、19時までにお立ち寄りください。

※館内ではLOVOTは抱っこ、またはリュック等に入れて移動してください。フロアでの走行はご遠慮ください。

※館内にネスト、チャージスタンドの設置はございません。

※LOVOTの持ち込み数に制限はありません。

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入されています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/

AQUARIUM × ART atoa 概要

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマで構成され、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会えます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください

URL：https://atoa-kobe.jp