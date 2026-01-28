「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのせいせき４０thアニバーサリーコラボレーション企画 を実施します！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小堺 健司）は、２０２６年３月２８日（土）に京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターが開業４０周年を迎えるにあたり、「アイドルマスター シャイニーカラーズ（以下、シャニマス）」とのコラボレーション第３弾として、「アイドルマスター シャイニーカラーズ×せいせき４０thアニバーサリー（以下、当企画）」を２月１２日（木）～３月２９日（日）まで実施します。

当企画では、せいせき４０ｔｈアニバーサリーのオリジナルグッズ販売を実施します。２月１２日（木）～３月１日（日）の期間中にオリジナルグッズ購入者の方に、３月２８日（土）に開催するトークショーのご招待が当たる応募券を進呈いたします。その他にも、オリジナルグッズがもらえるレストランフェアやお買物フェア、総勢２８名の全アイドルのパネル展示など、様々なコラボレーション企画を実施します。

当企画を通じて、魅力的なコンテンツと京王グループがタイアップすることで、沿線の認知度向上を図り、沿線施設への誘客ならびに回遊性向上を目指してまいります。

≪キービジュアルイメージ≫

【本件のポイント】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_1_5b5b4a649e9e5cc7223ffeb5290bf929.jpg?v=202601280321 ]

「アイドルマスター シャイニーカラーズ×せいせき４０thアニバーサリー」コラボレーションキャンペーンについて

１. オリジナルグッズの販売について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_2_f9b2676a51ed8fdbcca36bb6a5b5ad77.jpg?v=202601280321 ]≪アクリルスタンド≫≪トレーディング缶バッジ≫≪Ａ４クリアファイル≫

※詳細については、ＨＰでご確認ください。

特設ホームページＵＲＬ：https://www.keio-sc.jp/special/?cd=000186

２ ．オリジナルトークショー

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_3_f5d7fd212244d978c61e8d2a6ee33886.jpg?v=202601280321 ]

３ ．プレゼントキャンペーン

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_4_883dccde6f38deb297dbc02a4c4cb1f8.jpg?v=202601280321 ]

４．「せいせきレストランフェア」について

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_5_17304cf441a03cfcdfe61bec42febd44.jpg?v=202601280321 ]≪オリジナルステッカー（イメージ）≫≪オリジナルコースター（イメージ）≫

５．「せいせきお買物フェア」について

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_6_b2c188c981fdfa5484e2b43093fd463d.jpg?v=202601280321 ]≪オリジナルポストカード（イメージ）≫

６．声優によるせいせき館内放送について

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_7_1e0005b4955c4cc8c97f1983951b0069.jpg?v=202601280321 ]

７．アイドルパネル展示について

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_8_e0e6a435f51454d827d57a8fa0b41b98.jpg?v=202601280321 ]

８．お客さまのお問い合わせ先について

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_9_6932e0ff08bb22f8c5e1d6a0c1c6aa8f.jpg?v=202601280321 ]

【参考１】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_10_4d989e97ea86868950e5e06c2a7db960.jpg?v=202601280321 ]

【参考２】「アイドルマスター シャイニーカラーズ」について

２０１８年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、ＣＤ、ラジオなど幅広く展開している。ゲームはenza※

対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ

Song for Prism』が配信中。

※バンダイナムコグループが運営するブラウザゲームプラットフォーム。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.