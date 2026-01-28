「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのせいせき４０thアニバーサリーコラボレーション企画 を実施します！
株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小堺 健司）は、２０２６年３月２８日（土）に京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターが開業４０周年を迎えるにあたり、「アイドルマスター シャイニーカラーズ（以下、シャニマス）」とのコラボレーション第３弾として、「アイドルマスター シャイニーカラーズ×せいせき４０thアニバーサリー（以下、当企画）」を２月１２日（木）～３月２９日（日）まで実施します。
当企画では、せいせき４０ｔｈアニバーサリーのオリジナルグッズ販売を実施します。２月１２日（木）～３月１日（日）の期間中にオリジナルグッズ購入者の方に、３月２８日（土）に開催するトークショーのご招待が当たる応募券を進呈いたします。その他にも、オリジナルグッズがもらえるレストランフェアやお買物フェア、総勢２８名の全アイドルのパネル展示など、様々なコラボレーション企画を実施します。
当企画を通じて、魅力的なコンテンツと京王グループがタイアップすることで、沿線の認知度向上を図り、沿線施設への誘客ならびに回遊性向上を目指してまいります。
≪キービジュアルイメージ≫
【本件のポイント】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_1_5b5b4a649e9e5cc7223ffeb5290bf929.jpg?v=202601280321 ]
「アイドルマスター シャイニーカラーズ×せいせき４０thアニバーサリー」コラボレーションキャンペーンについて
１. オリジナルグッズの販売について
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_2_f9b2676a51ed8fdbcca36bb6a5b5ad77.jpg?v=202601280321 ]
≪アクリルスタンド≫
≪トレーディング缶バッジ≫
≪Ａ４クリアファイル≫
※詳細については、ＨＰでご確認ください。
特設ホームページＵＲＬ：https://www.keio-sc.jp/special/?cd=000186
２ ．オリジナルトークショー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_3_f5d7fd212244d978c61e8d2a6ee33886.jpg?v=202601280321 ]
３ ．プレゼントキャンペーン
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_4_883dccde6f38deb297dbc02a4c4cb1f8.jpg?v=202601280321 ]
４．「せいせきレストランフェア」について
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_5_17304cf441a03cfcdfe61bec42febd44.jpg?v=202601280321 ]
≪オリジナルステッカー（イメージ）≫
≪オリジナルコースター（イメージ）≫
５．「せいせきお買物フェア」について
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_6_b2c188c981fdfa5484e2b43093fd463d.jpg?v=202601280321 ]
≪オリジナルポストカード（イメージ）≫
６．声優によるせいせき館内放送について
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_7_1e0005b4955c4cc8c97f1983951b0069.jpg?v=202601280321 ]
７．アイドルパネル展示について
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_8_e0e6a435f51454d827d57a8fa0b41b98.jpg?v=202601280321 ]
８．お客さまのお問い合わせ先について
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_9_6932e0ff08bb22f8c5e1d6a0c1c6aa8f.jpg?v=202601280321 ]
【参考１】株式会社京王ＳＣクリエイションについて
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/33_10_4d989e97ea86868950e5e06c2a7db960.jpg?v=202601280321 ]
【参考２】「アイドルマスター シャイニーカラーズ」について
２０１８年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、ＣＤ、ラジオなど幅広く展開している。ゲームはenza※
対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ
Song for Prism』が配信中。
※バンダイナムコグループが運営するブラウザゲームプラットフォーム。
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.