東京芝の隠れ家ホテルで味わう春の訪れ 春先限定「八丈島黒酢レモンジャムと苺の小さなグラスパフェ」が登場

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮）が運営する「ホテル ザ セレスティン東京芝」（所在地：東京都港区芝3-23-1）では、1階「カフェ＆バーラウンジ セレクロワ」にて、毎回ご好評をいただいている季節限定パフェシリーズの新作として、「八丈島黒酢レモンジャムと苺の小さなグラスパフェ」を2026年2月9日(月)より期間限定・数量限定でご提供いたします。

旬を迎えた苺と爽やかな酸味が特徴の八丈島黒酢レモンジャムを組み合わせた本商品は、一足早く春の訪れを感じていただける一品です。また、同ラウンジでは現在チョコレートの芳醇な甘味と甘酸っぱい苺を堪能いただけるチョコレートのアフタヌーンティーも3月14日(土)までの期間限定で提供しております。都心にありながらも静かな時間が流れるラウンジ空間で、季節の移ろいを感じながら味わう、ホテル特製の贅沢なスイーツをお愉しみください。

■春を先取りする、ホテル特製期間限定のカクテルグラスパフェ「八丈島黒酢レモンジャムと苺の小さなグラスパフェ」

苺のコンポートのやさしい甘さに、八丈島産黒酢を使ったレモンジャムの爽やかな酸味を重ね、軽やかで奥行きのある味わいに仕上げました。白ワインジュレのすっきりとした余韻が全体を引き締め、春らしい清涼感を演出します。

グラスの中には、まろやかなホワイトチョコ、八丈島レモン風味のパティシエール、しっとりとしたジェノワーズ、なめらかなクリームシャンティを層に重ね、ひと口ごとに変化する多彩な表情をお愉しみいただけます。トップには、苺の風味を凝縮したストロベリープードルやすぐり、エディブルフラワー、銀箔をあしらい、華やかな彩りを添えました。甘みと酸味のバランスが心地よく移ろう、春先限定の特別なグラスデザートです。

・内容：苺コンポート、八丈島黒酢レモンジャム、

白ワインジュレ、ホワイトチョコ、

八丈島レモン風味のパティシエール、

ジェノワーズ、クリームシャンティ、

ストロベリープードル、エディブルフラワー、

すぐり、苺、銀箔

・提供期間：2026年2月9日(月)～終了日未定

・提供時間：14:00～21:00（L/O）

・料金（税込）：単品 \2,000

ドリンクセット \2,200

（コーヒー・紅茶・緑茶からお選びいただけます）

・場所：1階カフェ＆バーラウンジ セレクロワ

・URL：https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/restaurant/(https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=shiba&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

※すぐりは仕入状況等により他フルーツに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※数量限定での提供となり、予定数に達し次第終了いたします。

◼︎総料理長 元小出満氏コメント～八丈島レモンジャムについて～

有機三年熟成の玄米黒酢「桷志田」に、有機JAS認証を受けた八丈島産レモンをじっくり漬け込み、砂糖のみで丁寧に仕上げたレモンジャム。

レモンの皮と果肉を贅沢に使用し、爽やかな甘酸っぱさの中に、

黒酢ならではのまろやかなコクが広がります。

保存料・着色料は使用せず、原材料は黒酢レモンと砂糖のみ。

苦みの少ない八丈島産レモンを使用しているため、お酢が苦手な方にも食べやすい味わいです。また、台風被害を受けた生産者を応援したいという想いも込めています。

■冬から春へ移ろう季節を味わうアフタヌーンティー「冬春・風花に舞うチョコレートのAfternoon Tea」

バレンタインシーズンから春先にかけて、チョコレートの魅力を存分に堪能できるアフタヌーンティー。

やさしい味わいのスープから始まり、ビーツのキッシュやカリフラワーのムースなど、野菜の旨みを活かした軽やかなセイボリーがテーブルを華やかに演出。チキンを用いた一品には香ばしさとコクを添え、食べ進めるほどに満足感が広がる構成に仕上げました。スイーツには、春の訪れを感じさせる華やかないちごのタルトをはじめ、愛らしいフォルムのダックワーズ、チョコレートの余韻を楽しめるグラスデザートをご用意。さらに、プレーンとショコラの2種のスコーンにはコンディメントを添え、穏やかな午後のティータイムを締めくくります。

昨年のイメージ

・提供期間：提供中～2026年3月14日(土）

・提供時間：14:30～21:00（L/O）

・料金（税込）：ノンアルコールプラン 平日\5,500／土日祝\6,000

アルコールプラン 平日\6,500／土日祝\7,000

・場所：1階カフェ＆バーラウンジ セレクロワ

カフェ＆バーラウンジ 「セレクロワ」

【メニュー】

＜セイボリー＞

おもてなしのスープ、気まぐれコロッケ、鶏卵スモークとモッツァレラチーズのピンチョス、

ビーツのキッシュ、カリフラワーのムースを菜園風に、豚と胡桃のテリーヌ、

チキンガランティンとセミドライトマト、黒胡椒風味のチキンスライダー

＜スイーツ＞

ハートのダックワーズ、冬のグラスデザート、いちごのタルト、熊五郎のマドレーヌ、

ショコラグラス(チョコレートアイス)

＜スコーン＞

プレーンスコーンとショコラスコーン 3種のコンディメント添え

＜飲み放題ドリンクメニュー＞

【ノンアルコールメニュー】

土日祝日限定モクテル、ノンアルコールスパークリングワイン、

季節のノンアルコールカクテル、季節のオリジナルドリンク、ブラッドオレンジジュース、

バタフライピーティー／カモミールティー／ローズヒップティー(ホット)、柚子ティー(ホット)、

厳選ダージリンティー（ホット）、厳選アールグレイティー（ホット／アイス）、

エッセーレココア(ホット／アイス)、カフェラテ（ホット／アイス）、

カプチーノ(ホット)、コーヒー（ホット／アイス）、Nina's セレクションティー

※モクテル：カクテル気分を楽しめるノンアルコールカクテル

【アルコールメニュー】

ロゼスパークリングワイン、スパークリングワイン、スパークリングカクテル、

季節のオリジナルカクテル 、ソムリエ厳選ワイン（赤・白）、カンパリ、カシス、

ジン&トニック、ジンバック、モスコミュール、スクリュードライバー

■カフェ&バーラウンジ セレクロワ(1F)

一日の多彩なシーンに合わせてご利用いただけるラウンジ。江戸小紋の桜亀甲紋や薩摩家紋を取り入れた「KOMMON SCREEN」、切子細工を表現した「KIRIKO WALL」など、土地の歴史を感じさせる粋なインテリアが、都会のひとときを優雅に演出します。

・ランチ

平日 10:00～14:00(LO 14:00)

土日祝 11:00～14:00(LO 14:00)

・カフェタイム

平日 10:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

土日祝 11:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

・アフタヌーンティー

14:30~(予約制)

・バータイム

16:00～22:00(フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

■ホテル ザ セレスティン東京芝について

東京都港区芝、薩摩藩の江戸屋敷跡に佇む隠れ家ホテル。「CROSS OVER TOKYO」をコンセプトに、江戸と薩摩の記憶を現代に息づかせています。レストランやラウンジでは鹿児島食材を取り入れた料理を提供し、宿泊者専用ラウンジ＆パティオやスパ施設など、光と緑に包まれた空間で心からの寛ぎをお愉しみいただけます。 さらに、大きな窓を備えた客室からは自然光が差し込み、都心にありながら開放感と静けさを味わえるのも大きな魅力です。 上質なインテリアに囲まれながら、都会の喧騒を忘れるようなリラックスしたひとときをお過ごしいただけます。

・所在地：東京都港区芝3-23-1

・客室数：243室

・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

・参考料金：1 泊21,805円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし）

・公式サイト：https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/(https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=shiba&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram（@thecelestinehotels(https://www.instagram.com/thecelestinehotels/reels/)）

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

客室（エグゼクティブコーナーツイン「つむぎ」）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W5LL5-XGDWo ]

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。