【グランドプリンスホテル広島】映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニューを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年2月16日(月)～4月30日(木)までの期間限定で2026年3月6日(金)公開の映画 『ウィキッド 永遠の約束』 とのコラボレーションメニューを販売いたします。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー（イメージ）

販売期間中は、対象メニューをご注文いただいたお客さまに「プレミアムポストカード」を配布するほか、映画の鑑賞チケット半券やモバイルチケット画面をご提示いただいたお客さまにはコラボレーションメニューを特別料金でお楽しみいただける特典などをご用意しております。スイーツやカクテルを通して、映画の世界観を存分にお楽しみください。

映画『ウィキッド 永遠の約束』について

魔法と幻想に満ちた＜オズの国＞で出会い、友情を築きながらも、ある秘密を知ったことで‟悪い魔女”ウィキッドとして民衆の敵になったエルファバと“善い魔女”として希望の象徴になったグリンダ。

それぞれ正反対の道へと駆り立てられたふたりの魔女。しかし、かけがえのないかつての友に、もう一度向き合わなければならない。この世界の未来を、永遠に変えるために。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー 概要

(C) 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.

【期間】2026年2月16日(月)～4月30日（木）

【時間】10:00A.M.～6:00P.M.(L.O.5:30P.M.)

【会場】1F ラウンジ モロキニ

パフェ「A Perfect Duet」 1台\2,500

エルファバをイメージしたピスタチオアイスとグリンダをイメージしたブルーベリーアイスを重ね、中央にフィエロをイメージしたマカロンを添えました。

パフェ中段には、グリンダのドレスを表現したジュレをあしらい、中心にはサプライズをご用意しました。映画の世界観をたっぷり詰め込んだ特別なパフェをお楽しみください。

A Perfect Duet（イメージ）ノンアルコールカクテル「Bubble of Brilliance」 1杯\1,500

グリンダのキーカラーであるスカイブルーを基調としたカクテル。表面に散らしたフラワーで、彼女のエレガントさを演出。

ノンアルコールスパークリングワインを使用し、グリンダの明るく弾けるような性格を表現しました。

Bubble of Brilliance（イメージ）ノンアルコールカクテル「Emerald Glow」 1杯\1,500

苦みとスパイシーさを効かせた奥行きのある味わいで、エルファバの揺れ動く心情を表現しました。

抹茶を用いた深い緑色が彼女のイメージを鮮やかに引き立て、強い信念と決意を感じさせる一杯に仕上げています。

Emerald Glow（イメージ）ノンアルコールカクテル「Unbreakable Bond」 1杯\1,500

バタフライピーティーをベースに、ライムジュースを目の前で注ぐと青から紫へと移り変わる美しいグラデーションは、ふたりの魔女の揺れ動く心情を表現します。

視覚と味覚の両方で、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観を存分にお楽しみいただける一杯です。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー特典

Unbreakable Bond（イメージ）

コラボレーション企画を記念し、対象期間中にご利用のお客さまへ特典・割引をご用意しております。

（1）「プレミアムポストカード」プレゼント

コラボレーションメニューをご注文のお客さまに「プレミアムポストカード」をプレゼント。

プレミアムポストカード（イメージ）

※1名さまにつき1枚※本特典は数量限定です。予定枚数がなくなり次第配布終了させていただきます。※画像はイメージです。

（2）映画鑑賞チケット半券割引

映画『ウィキッド 永遠の約束』のご鑑賞チケット半券もしくはモバイルチケット画面をご提示いただくと、通常料金から10％OFFでコラボレーションメニューをお楽しみいただけます。

【対象シネマ】

・広島バルト11

・MOVIX 広島駅

・TOHOシネマズ 緑井

・109シネマズ 広島

・イオンシネマ 広島

・イオンシネマ 広島西風新都

※鑑賞チケット、モバイルチケット画面は鑑賞日から7日以内のみ有効とさせていただきます。

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/plan/morokini/2026wickedcollaboration

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。