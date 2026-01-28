セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『「何を書けばいいか分からない」から始める職務記述書（JD）～ジョブ型人事を正しく理解するための考え方と手順～』セミナーを2026年2月26日（木）12:10～12:40に開催することをお知らせいたします。

概要

職務記述書（ジョブディスクリプション・JD）は、「ジョブ型人事制度」を語るうえで欠かせない要素である一方、「何から手を付ければよいのか分からない」「何を書けばよいのか曖昧」「運用が大変そう」といった理由から、導入をためらわれがちなテーマでもあります。

本セミナーは、JDに関する全2回シリーズの第1回「作成編」として、「ジョブ型」という言葉の正しい理解を起点に、JDがなぜ必要なのか、どのような考え方で設計すべきか、そして実際にどのような手順で作成するのかを、人事コンサルタントの視点から分かりやすく解説します。

制度導入や見直しを検討している企業が、次の一歩を踏み出すための基礎を整理する内容です。

https://sele-vari.co.jp/seminar/202602261/

プログラム

はじめに

・会社紹介

・講師紹介



JDは本当に必要なのか

・昨今のJDに関する潮流

・参考）「ジョブ型」という言葉の定義

・そもそもJDとは

・JDのメリットとデメリット

・JD不要の必然性

・会社にとってのJDの有用性の高まり



JD作成のための具体的な4ステップ

・JDの作成ステップ

・１.事業計画と組織体制の整理

・２.組織体制に応じた職務内容の洗い出し

・３.職務成果の設定と必要なスキル・知識の特定

・４.ドキュメント化と共有



他社事例

・精緻なJD整備により成果・従業員のモチベーション向上を目指したA社

・管理職層のJD整備によりジョブ型人事制度への転換を図ったB社



まとめ



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年2月26日（木）12:10～12:40

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

https://sele-vari.co.jp/seminar/202602261/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

佐藤 宏紀

大学院修了後、大手建設会社のキャリアを経てセレクションアンドバリエーションに参画。人事制度設計を通して“従業員のエンゲージメント”を高め、企業の持続的成長に貢献していきたいという思いから入社。入社後は生命保険会社などの人事制度改定プロジェクトに従事し、制度設計や分析業務に取り組んでいる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

https://sele-vari.co.jp/