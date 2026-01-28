外国人雇用の基礎と採用・定着のコツ

一般社団法人国際人材定着支援機構

外国人雇用ノウハウサイトの編集を担当する岩崎日出雄・毎日新聞元ジャカルタ特派員が「日本の今後の人材不足」や「外国人材をめぐる国際競争」、「ビザの種類と採用手順」「良い人材を得るためのルート探し」などについて説明。外国人を雇う経営者の体験談もあります。

■ 日時

2026年2月9日(月）15:00～16:40

※ウェビナーは14:45入室開始

■ 開催方法・場所

対面でもオンラインでも参加できます。

１. 場所：ウインクあいち 16階

※JR名古屋駅桜通口から徒歩5分

２. Zoomによるウェビナー形式

■ 参加費無料

参加特典としてセミナー資料の一部をオンラインで配付します。

■主催

◎主催：国際パートナーシップセンターなど

◎共催：国際人材定着支援機構など ◎後援：JITCO、愛知県

〈お申し込みはこちらから〉

https://forms.gle/J2EKmdLm4YZoiHfW7

◆セミナーの内容と講師

１.「外国人雇用の基礎知識と採用・定着のコツ」

＝サイト「外国人材採用・定着の鉄則と裏側」執筆 岩崎日出雄（毎日新聞社）

【内容】

▼育成就労の概要▼特定技能と技能実習の違いとそれぞれの長短▼良い人材ルートをどう確保していくか▼外国人材のビザの種類と使い分け▼外国人材獲得を巡る国際競争を乗り越えるには、などのトピックごとに簡潔にまとめます。チャットで質問も受け付けます。

２. 体験談「外国人材を雇用して」

＝プラント建設「織笠工業」経営 折笠義則

※インタビュー形式

３. 外国人雇用企業への助成金

＝ASKコンサルティング・部長 岡本泰行

◆お申込みとご参加の方法

https://forms.gle/J2EKmdLm4YZoiHfW7

↑↑このボタンをクリックしてフォームに記入し、一番下の「送信」ボタンを押してください。

主催者から後日メールでお送りするリンクをセミナー当日にクリックしてオンラインセミナーに入室してください。

◆お問い合わせ先

お問い合わせは下記にお願いします。本文に１.お名前 ２.所属先 ３.携帯電話番号をご記入ください。

contact@teichaku-japan.com

（担当：岩崎）