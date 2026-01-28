『リメンバー・ミー』、『シンデレラ』、東京ディズニーランド(R)️「Reach for the Stars」をオーケストラの生演奏で！「ディズニー・オン・クラシック ～夢とまほうの贈りもの 2026」
ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラと日本人ヴォーカリストでお贈りする「ディズニー・オン・クラシック ～夢とまほうの贈りもの」。
6回目の全国ツアーとなる今回は、家族の絆を描いたディズニー＆ピクサー『リメンバー・ミー』と、不朽のラブストーリー『シンデレラ』を、スクリーンの映像とともにたっぷりとお届けします。
さらに、ピクサー・アニメーション・スタジオ設立40周年を記念して、『トイ・ストーリー』より「幻の旅」や『モンスターズ・インク』より「君がいないと」、『インサイド・ヘッド』日本版主題歌「愛しのライリー」の３曲をセレクト。
そしてテーマパーク音楽から、東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」テーマソングを初演奏！
コンサートツアーは、5/16（土）～6/28（日）の約１ヶ月半にわたり、札幌から福岡まで全国14都市18公演をめぐります！小学生以上のお子様から大人まで、心ときめく“夢”と“まほう”のひとときをお楽しみください。
1/30（金）よりチケット一般発売、続々スタート！
プログラム
『リメンバー・ミー』より「リメンバー・ミー」、「ウン・ポコ・ロコ」、「音楽はいつまでも」 他
Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney (C)︎Disney/Pixar
音楽を愛する少年ミゲルが“死者の国”を旅しながら、家族の絆と自分の夢の意味を見つけていく物語。主題歌「リメンバー・ミー」をはじめ、ラテン音楽の情熱やリズムにあふれた劇中歌や背景音楽など、スクリーンの映像と日本語歌唱で、感動の物語を紡ぎます。
『シンデレラ』より「夢はひそかに」、「ビビディ・バビディ・ブー」、「これが恋かしら」 他
Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney
継母と義姉に虐げられながらも希望を失わず、魔法と勇気によって夢を叶えるシンデレラの物語。夢を信じる心や愛の力を描いた名曲をたっぷりとお届けします。オーケストラとヴォーカリストが奏でる美しいハーモニーをお楽しみください。
＜ピクサーの魔法＞
ピクサー・アニメーション・スタジオ設立40周年を記念して、“大切な人を想う気持ち”を歌った3曲をセレクト！
『トイ・ストーリー』より「幻の旅」
『モンスターズ・インク』より「君がいないと」
『インサイド・ヘッド』日本版主題歌「愛しのライリー」
Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney (C)︎Disney/Pixar
東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」テーマソング（英語歌唱）
東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描いたキャッスルプロジェクション。ディズニー・オン・クラシックでは初披露！生演奏の迫力を、ぜひ会場で！
(C)Disney
▼テーマソングのMVはこちら
https://youtu.be/hC3aalZt3iA
そのほか、会場がひとつになる参加型コーナーも！手拍子やペンライト、歌って踊って笑顔あふれるステージを一緒にお楽しみください♪
追加プログラムやコンサートグッズなど、最新情報はオフィシャルサイトから！
公演概要
5/16（土）～ 6/28（日）全国14都市18公演
オフィシャルサイト：https://www.harmonyjapan.com/doc2026/(https://www.harmonyjapan.com/doc2026/)
主管：Disney Concerts
協賛：ローム株式会社
後援：WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS／ユニバーサル ミュージック合同会社
協力：月刊「ディズニーファン」
制作：Harmony JAPAN
公演時間：約2時間30分（休憩含む）
※小学生未満のお子様はご入場いただけません。
※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しはいたしません。
※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはいたしません。
Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney (C)︎Disney/Pixar
■ディズニー・オン・クラシック 公式X ：＠onClassicDisney
■ハーモニージャパン 公式Instagram：@harmony_japan
■お問合せ：ハーモニージャパン／Disney on CLASSIC公演事務局
https://www.harmonyjapan.com/contact(https://www.harmonyjapan.com/contact)
