ひと足早く春がきた！王道上海料理が贈る「春のランチコース」販売開始
ホテルニューオータニ幕張
中国料理「大観苑」
『春のランチコース～櫻花燦然～』
ホテルニューオータニ幕張では、王道上海料理を掲げる中国料理「大観苑」にて、旬の食材を贅沢に使用した『春のランチコース～櫻花燦然～』を、2026年2月1日（日）～4月30日（木）の期間限定で販売いたします。
春の息吹をひと足早く。季節を先取りする贅沢ランチ
暦の上では立春を迎える2月。まだまだ厳しい寒さが続きますが、お食事だけでもひと足早く、明るく華やかな春の気分を味わっていただきたいという想いから、ホテルニューオータニ幕張の中国料理「大観苑」では、どこよりも早くお届けする『春のランチコース ～櫻花燦然～』をご用意いたします。
『春のランチコース～櫻花燦然～』
芽吹きの季節を象徴する山菜や、彩り豊かな食材を贅沢に取り入れたラインアップでお届けします。冬の身体を優しく目覚めさせるような、春のパワーに満ちた美食体験をお愉しみください。
旬の山菜と海の幸が織りなす、目にも鮮やかな王道中国料理
本コースでは、定番の「ふかひれスープ」や点心をはじめ、こごみやタラの芽といった春の山菜と、ぷりぷりの海老を合わせた炒め物、香ばしい桜えびの旨みを引き立てるレタス炒飯など、春の香りと彩りを五感でお愉しみいただけるメニューが並びます。
前菜には春野菜を取り入れた彩り豊かな冷菜を、点心は一つひとつ丁寧に仕上げた手包みでご用意するほか、ふかひれと玉子のスープや豚肉の煮込みなど、上海料理の王道をなす一皿一皿にも旬の食材と季節感を織り込みました。
春野菜と海老の炒め
桜海老とレタスの炒飯
デザートには、中華スイーツの定番「桃まんじゅう」や「苺杏仁プリン」に加え、ホテルニューオータニを代表する「スーパーシリーズ」のスイーツを含む、豪華3種のスイーツプレートをご用意。中華の余韻に寄り添う、上質でやさしい甘さがコースの締めくくりを華やかに彩ります。
※メニュー内容は一部変更となる場合がございます。
〈メニュー内容〉
春の訪れを告げる前菜盛り合わせ
ふかひれと玉子のスープ 春の花に見立てて
海老と大地の芽吹き野菜のあっさり炒め
点心師の飲茶二種盛り合わせ
新じゃがと豚肉のやわらか煮込み 菜の花を添えて
桜海老とレタスの炒飯
甘美なる至福のデザート三種盛り合わせ（苺杏仁プリン・カスタード入り桃まんじゅう・SATSUKIスイーツ）
手掛けるのはホテルニューオータニ幕張 「大観苑」料理長 今井健
「大観苑」料理長 今井健
1994年、株式会社ニュー・オータニ入社。以来、幕張・東京・大阪の「大観苑」にて中国料理一筋32年のキャリアを積み、半世紀以上にわたり愛されてきた「ふかひれの姿煮」や「北京ダック」などの王道料理を守りつつ、香港・北京・四川など中国各地出身のシェフから本物の技を学び、研鑽を重ねる。公益社団法人日本中国料理協会より「技能功労賞」および「功績賞」を受賞するなど、伝統を継承しながらも、四季折々の感性を取り入れた革新的な一皿を追求し続ける今井健が贈る、華やかな春色コースをお愉しみください。
販売概要
ホテルニューオータニ幕張
中国料理「大観苑」
『春のランチコース～櫻花燦然～』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/taikanen/lunch/spring-lunch/
[期間] 2026年2月1日（日）～4月30日（木）
[時間] 11:30～14:00（L.O.）
[料金] \8,800
※料金には別途サービス料を加算させていただきます。
[店舗] 中国料理 「大観苑」（ロビィ階）
[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1852（大観苑 直通）