【ロイズ】2月前半バレンタイン催事出店情報。人気の生チョコレートなど定番商品のほか、数量限定商品も販売します。

北海道札幌市のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」は、ロイズが出店するバレンタイン催事の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。

2026年2月前半に開催される、ロイズが出店するバレンタイン催事の一部会場をご紹介します。

・京成百貨店（茨城県） 開催中～2月12日 ※1月28日は店休日

・阪神梅田本店（大阪府） 開催中～2月14日

・ジェイアール名古屋タカシマヤ（愛知県） 開催中～2月14日

・松坂屋名古屋店（愛知県） 開催中～2月14日

・名鉄百貨店本店（愛知県） 開催中～2月14日

・東武百貨店 池袋店（東京都） 開催中～2月14日

・大丸福岡天神店（福岡県） 開催中～2月14日

・東武宇都宮百貨店大田原店（栃木県） 開催中～2月15日

・近鉄百貨店和歌山店（和歌山県） 開催中～2月15日 ※1月28日は催事場閉場

・東武宇都宮百貨店（栃木県） 開催中～2月15日

・遠鉄百貨店（静岡県） 開催中～2月15日

・宮崎山形屋（宮崎県） 開催中～2月15日

・山形屋（鹿児島）（鹿児島県） 開催中～2月15日

・ながの東急百貨店（長野県） 開催中～2月15日

・松坂屋静岡店（静岡県） 開催中～2月15日

・いよてつ高島屋（愛媛県） 開催中～2月15日

・トキハ大分本店（大分県） 開催中～2月15日

・鶴屋（熊本県） 1月29日～2月14日

・藤崎（宮城県） 1月29日～2月14日

・香林坊大和（石川県） 1月29日～2月15日

・京急百貨店（神奈川県） 1月29日～2月18日

・うすい百貨店（福島県） 1月30日～2月15日

・富山大和（富山県） 1月30日～2月15日

※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。

おすすめ商品

※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。

▼生チョコレート[キャラメルミルク]【初出品】

＼新商品の生チョコレートが催事に初出品！／

キャラメルの濃厚で香ばしい甘さがミルクのコクとまろやかにとけ合う、お酒不使用の生チョコレート。ココアパウダーが軽やかに風味を引き締めます。子どもから大人まで虜になる、印象的なキャラメルの風味が魅力です。

商品名：生チョコレート[キャラメルミルク]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼生チョコレート[ティラミス]【数量限定】

イタリアで生まれたデザート「ティラミス」をイメージした生チョコレート。マスカルポーネチーズのパウダーを入れたホワイトチョコレートのガナッシュと、コーヒーとコーヒーリキュール入りのガナッシュを2層に重ね、ココアパウダーをかけました。チーズのコクとコーヒーの味わいが、それぞれ引き立ちながらもとけ合い、まるでティラミスを食べているかのような風味が広がります。

商品名：生チョコレート[ティラミス]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼生チョコレート[オーレ]

ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。

商品名：生チョコレート[オーレ]

内容量：20粒

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]

ポテトチップとチョコレート、意外な組み合わせから生まれた大ヒットのおいしさ。 パリッとした軽快な食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。

商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]

内容量：190g

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]【パッケージリニューアル】

フルーツやナッツのクリームを、チョコレートの中に閉じ込めたひと口サイズのショコラ。一度に4種類の味わいを楽しめる詰め合わせです。

商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

内容量：4種／計20個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。

