カワサキからヤングライダー向け本格モトクロッサー新型「KX112/KX85/KX85 L」を発表 2026年2月21日発売へ
株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、コンペティションモデル「KX112」「KX85」「KX85 L」を、2026年2月21日(土)に新発売いたします。
■KX112/KX85/KX85 L
AMAスーパークロス/モトクロスのチャンピオンの中には、全米最大級のアマチュア選手権「ロレッタ・リン」時代からカワサキのアマチュアレーサー支援プログラムのメンバーとして参戦したライダーが数多くいます。
カワサキは長年にわたり、若い才能を育てることの重要性を認識し、新進気鋭のレーサーたちに向け勝つために必要なサポートとマシンを提供してきました。
新たなKX112/KX85/KX85 Lは、実績のあるエンジンを継承しつつ、「Built to Win」の哲学を体現するためにシャーシをメインに大幅なアップデートを実施しました。
2026年モデルでは、カワサキのフルサイズモトクロッサーから着想を得たシャーシコンポーネントを継承しつつ、全てのモデルに従来モデルより大径化したインナーチューブ径o43ｍｍ 倒立フロントフォークを採用。調整機構をフルアジャスタブルとし、アウターチューブには耐摩耗性を向上させるカシマコートを施工しています。また、KX112/KX85 Lのリヤサスペンションストローク量は、フルサイズモトクロッサーと同等の305ｍｍ に増加しています。※KX85は変更なし
さらに、前後ブレーキディスクの大径化により、制動力も向上。アジャスタブルハンドルバーにも改良が加えられ、様々な体格のライダーに対応したライディングポジションの調整が可能となりました。エンジン性能を最大限に引き出す足回りを得たKXは、ヤングライダーのキャリアを後押しする、本格的なレースマシンへと生まれ変わりました。
■KX112
KX112(ライムグリーン)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/863_1_ff60c059614163c02d8ca6c2038c8c00.jpg?v=202601280251 ]
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※KX112は公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。
■KX85
KX85(ライムグリーン)
■KX85 L
KX85 L(ライムグリーン)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/863_2_8ce02a8afbdc8e7dc4ff052db0320c7e.jpg?v=202601280251 ]
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※KX85・KX85 Lは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。
■主な特長
▼スタイリング・デザイン
・本格＆最新レーサールックス
・フルサイズのKXモデルをイメージ - ナンバープレート、フロントフェンダー、フォークガードは新たなデザイン
▼シャーシ・サスペンション
※KX85のみリヤホイールトラベル量は従来モデルと同様の「275mm」となっています。
・調整可能な減衰機能と底付き抵抗を備えたカヤバ(KYB)製倒立フロントフォークを採用
・フロントフォークインナーチューブ径を拡大 o36ｍｍ → o43ｍｍ に変更し、より高い剛性を確保。さらに内部クリアランスの拡大により、減衰力調整の効果を向上
・フロントフォークアウターチューブにはカシマコートを施工し、潤滑性能・耐久性・質感も向上
・フロントフォークは、従来の圧側減衰力調整機能のみではなく、新たに伸側減衰力調整機能を追加
※スプリングプリロード調整は不可。
・コーナリング時にフォーク下端が地面へ接触しづらくする為に、フロントアクスル下の突起を廃止
・リヤショックロッド径をo12.5ｍｍ → o14ｍｍ に拡大し、シリンダー長も380ｍｍ → 390ｍｍ へ延長し、これによりフルストローク付近での減衰特性と耐底付き性能が強化
・リヤショックアブソーバー調整幅拡大し、新たに圧側の高速減衰力の減衰調整機能を追加
※ 圧側(高速・低速)減衰力・伸側減衰力、スプリングプリロードが調整可能)
・KX112およびKX85 Lは、リンケージロッドのアップデートにより、リヤホイールのトラベル量アップ275mm → 305mm
※フルサイズモデルのKXと同じトラベル量を確保し、ロッド径も拡大され、ハイスピードレンジでの安定性や衝撃吸収性に優れます。
・ステアリングヘッドパイプ長を上下方向に+25mm ロング化し、フロント周りの剛性アップ
・ばね下重量と回転慣性を低減する、軽量アルミリヤスプロケットを採用
※従来モデルから390g 軽量化
▼ブレーキ・タイヤ
・フロントブレーキディスク外径:220mm → 240mm へ拡大
・リヤブレーキディスク外径:184mm → 220mm へ拡大
・フロントブレーキキャリパーおよびフロントブレーキマスターシリンダーの更新により制動力・耐久性・コントロール性の向上
※KX250とマスターシリンダーは同等、ブレーキキャリパーボディは同じ仕様となりますが、ピストン径のみKX112、KX85、KX85 Lは25mm ×2を採用しています。(KX250は27mm ×2)
・リヤブレーキマスターシリンダーのセッティングを更新
※マスターシリンダーのストローク量を削減。制動力を向上、遊びを少なくしてコントロール性を向上しています。
・ダンロップ製のモトクロス競技専用タイヤ”Geomax MX34”を採用
▼ライディングポジション
※従来モデルのKX112と2026年モデルのKX112を比較したライディングポジション
・レンサル製アルミファットバーを採用
※従来モデルのハンドルバーから80g 軽量化
・ステアリングステムをスチールからアルミへ変更
※従来モデルから190g 軽量化
※レンサル(Renthal)製アルミファットバー採用に合わせた変更により、衝撃吸収性も向上し、軽量化へ貢献しています。
・ハンドル位置を約50mm 前方、ハンドル幅を+35mm ワイド化、ステップ約10mm 下方に移動することで、より幅広いライダーポジションを提供し、エルゴノミクスを向上
※窮屈さを軽減しています。
・アジャスタブルハンドルバーの採用により、8通りの位置に調整可能
アッパートリプルクランプに2通りのハンドルマウントスロットを設定、リバーシブルマウントの組み合わせにより、4通りの前後位置(+10mm、標準位置、-10mm、-20mm)の調整が可能。カラーを用いた高さ調整(標準、+5mm)により、2通りの高さ調整が可能
※調整幅を広げることで、より適切なポジションセッティングが可能となっています。
・ハンドルバーパッドを標準装備
・ハンドルグリップには、ねじ式固定システムのODI Lock-on グリップを採用
・衝撃吸収性が高く、体重移動がしやすいフラット形状なワイドステップを採用し、安定性・マッド排出性・ステップのグリップ性の向上
・ステップ幅40mm → 48mm と幅広くなり、KX450に似た形状のステップ
※KX450とステップ幅は異なります。
▼エンジン・排気系
・ゼネレーターカバーデザインを変更
・リヤショック変更に伴い、吸気ダクト形状を変更
■主要諸元
下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
■オフロードエントリーショップとは
エントリーユーザーを中心に幅広いお客様にオフロードの楽しさをお届けする「オフロードエントリーショップ」。取扱いモデルはカワサキの「オフロードコンペティションモデル」とし、新しいモーターサイクルライフをご提案、サポートいたします。
「オフロードエントリーショップ」4つのPoint
・オフロードの魅力発信
・これからオフロードをはじめるお客様のご相談窓口
・ステップアップしたいお客様へのアドバイスやサポート
・オフロードモデルを使って楽しめるイベントの開催や参加可能レースのご案内
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
カワサキオンラインショップ
