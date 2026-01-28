カワサキからヤングライダー向け本格モトクロッサー新型「KX112/KX85/KX85 L」を発表　2026年2月21日発売へ

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、コンペティションモデル「KX112」「KX85」「KX85 L」を、2026年2月21日(土)に新発売いたします。

■KX112/KX85/KX85 L

AMAスーパークロス/モトクロスのチャンピオンの中には、全米最大級のアマチュア選手権「ロレッタ・リン」時代からカワサキのアマチュアレーサー支援プログラムのメンバーとして参戦したライダーが数多くいます。

カワサキは長年にわたり、若い才能を育てることの重要性を認識し、新進気鋭のレーサーたちに向け勝つために必要なサポートとマシンを提供してきました。

新たなKX112/KX85/KX85 Lは、実績のあるエンジンを継承しつつ、「Built to Win」の哲学を体現するためにシャーシをメインに大幅なアップデートを実施しました。

2026年モデルでは、カワサキのフルサイズモトクロッサーから着想を得たシャーシコンポーネントを継承しつつ、全てのモデルに従来モデルより大径化したインナーチューブ径o43ｍｍ 倒立フロントフォークを採用。調整機構をフルアジャスタブルとし、アウターチューブには耐摩耗性を向上させるカシマコートを施工しています。また、KX112/KX85 Lのリヤサスペンションストローク量は、フルサイズモトクロッサーと同等の305ｍｍ に増加しています。※KX85は変更なし

さらに、前後ブレーキディスクの大径化により、制動力も向上。アジャスタブルハンドルバーにも改良が加えられ、様々な体格のライダーに対応したライディングポジションの調整が可能となりました。エンジン性能を最大限に引き出す足回りを得たKXは、ヤングライダーのキャリアを後押しする、本格的なレースマシンへと生まれ変わりました。

■KX112

KX112(ライムグリーン)



※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※KX112は公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。

■KX85

KX85(ライムグリーン)



■KX85 L

KX85 L(ライムグリーン)



※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※KX85・KX85 Lは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できません。

■主な特長

▼スタイリング・デザイン



・本格＆最新レーサールックス

・フルサイズのKXモデルをイメージ - ナンバープレート、フロントフェンダー、フォークガードは新たなデザイン

▼シャーシ・サスペンション

※KX85のみリヤホイールトラベル量は従来モデルと同様の「275mm」となっています。

・調整可能な減衰機能と底付き抵抗を備えたカヤバ(KYB)製倒立フロントフォークを採用

・フロントフォークインナーチューブ径を拡大 o36ｍｍ → o43ｍｍ に変更し、より高い剛性を確保。さらに内部クリアランスの拡大により、減衰力調整の効果を向上

・フロントフォークアウターチューブにはカシマコートを施工し、潤滑性能・耐久性・質感も向上

・フロントフォークは、従来の圧側減衰力調整機能のみではなく、新たに伸側減衰力調整機能を追加

※スプリングプリロード調整は不可。

・コーナリング時にフォーク下端が地面へ接触しづらくする為に、フロントアクスル下の突起を廃止

・リヤショックロッド径をo12.5ｍｍ → o14ｍｍ に拡大し、シリンダー長も380ｍｍ → 390ｍｍ へ延長し、これによりフルストローク付近での減衰特性と耐底付き性能が強化

・リヤショックアブソーバー調整幅拡大し、新たに圧側の高速減衰力の減衰調整機能を追加

※ 圧側(高速・低速)減衰力・伸側減衰力、スプリングプリロードが調整可能)

・KX112およびKX85 Lは、リンケージロッドのアップデートにより、リヤホイールのトラベル量アップ275mm → 305mm

※フルサイズモデルのKXと同じトラベル量を確保し、ロッド径も拡大され、ハイスピードレンジでの安定性や衝撃吸収性に優れます。

・ステアリングヘッドパイプ長を上下方向に+25mm ロング化し、フロント周りの剛性アップ

・ばね下重量と回転慣性を低減する、軽量アルミリヤスプロケットを採用

※従来モデルから390g 軽量化

▼ブレーキ・タイヤ



・フロントブレーキディスク外径:220mm → 240mm へ拡大

・リヤブレーキディスク外径:184mm → 220mm へ拡大

・フロントブレーキキャリパーおよびフロントブレーキマスターシリンダーの更新により制動力・耐久性・コントロール性の向上

※KX250とマスターシリンダーは同等、ブレーキキャリパーボディは同じ仕様となりますが、ピストン径のみKX112、KX85、KX85 Lは25mm ×2を採用しています。(KX250は27mm ×2)

・リヤブレーキマスターシリンダーのセッティングを更新

※マスターシリンダーのストローク量を削減。制動力を向上、遊びを少なくしてコントロール性を向上しています。

・ダンロップ製のモトクロス競技専用タイヤ”Geomax MX34”を採用

▼ライディングポジション

※従来モデルのKX112と2026年モデルのKX112を比較したライディングポジション

・レンサル製アルミファットバーを採用

※従来モデルのハンドルバーから80g 軽量化

・ステアリングステムをスチールからアルミへ変更

※従来モデルから190g 軽量化

※レンサル(Renthal)製アルミファットバー採用に合わせた変更により、衝撃吸収性も向上し、軽量化へ貢献しています。

・ハンドル位置を約50mm 前方、ハンドル幅を+35mm ワイド化、ステップ約10mm 下方に移動することで、より幅広いライダーポジションを提供し、エルゴノミクスを向上

※窮屈さを軽減しています。

・アジャスタブルハンドルバーの採用により、8通りの位置に調整可能

アッパートリプルクランプに2通りのハンドルマウントスロットを設定、リバーシブルマウントの組み合わせにより、4通りの前後位置(+10mm、標準位置、-10mm、-20mm)の調整が可能。カラーを用いた高さ調整(標準、+5mm)により、2通りの高さ調整が可能

※調整幅を広げることで、より適切なポジションセッティングが可能となっています。

・ハンドルバーパッドを標準装備

・ハンドルグリップには、ねじ式固定システムのODI Lock-on グリップを採用

・衝撃吸収性が高く、体重移動がしやすいフラット形状なワイドステップを採用し、安定性・マッド排出性・ステップのグリップ性の向上

・ステップ幅40mm → 48mm と幅広くなり、KX450に似た形状のステップ

※KX450とステップ幅は異なります。

▼エンジン・排気系



・ゼネレーターカバーデザインを変更

・リヤショック変更に伴い、吸気ダクト形状を変更

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

■オフロードエントリーショップとは

エントリーユーザーを中心に幅広いお客様にオフロードの楽しさをお届けする「オフロードエントリーショップ」。取扱いモデルはカワサキの「オフロードコンペティションモデル」とし、新しいモーターサイクルライフをご提案、サポートいたします。



「オフロードエントリーショップ」4つのPoint

・オフロードの魅力発信

・これからオフロードをはじめるお客様のご相談窓口

・ステップアップしたいお客様へのアドバイスやサポート

・オフロードモデルを使って楽しめるイベントの開催や参加可能レースのご案内

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

カワサキオンラインショップ

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

