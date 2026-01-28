牡蠣醤油香るお出汁とふんわり卵の「あんかけカツとじ」が1月28日（水）に新登場

ナッシュ株式会社

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

今回新登場する「あんかけカツとじ」は、ふんわり卵とお出汁でロースカツをやさしく包んだ、ほっこりした味わいのカツメニューです。卵はふんわり食感にこだわり、牡蠣醤油入りのお出汁で甘みと旨みをプラスしました。疲れた日の夜ごはんや、ほっと一息つきたいランチにぴったりの一品です。

副菜は、高野豆腐のそぼろが入った小松菜のおひたし、バターソースで仕上げたかぼちゃ入りポテト、2種のお豆を使ったお豆の生姜あんです。

※レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

＜シェフのコメント＞

「一番の課題は、冷凍のお弁当でも『卵のふんわり感』を再現することでした。試作を重ね、解凍後も硬くならず、口に入れた瞬間にとろっと広がる食感を実現しています。味の決め手には、揚げ物と相性のよい『牡蠣醤油』を使用しました。これにより、塩分をコントロールしながらも、普通の醤油では出せない奥深くまろやかな味わいに仕上げています。自社工場で独自にブレンドした『特製卵だれ』が、衣にたっぷり染み込んだロースカツをぜひお楽しみください。」

◼️新商品概要

商品名：あんかけカツとじ

発売日：1月28日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1026

栄養価：

・カロリー 283kcal

・たんぱく質 13.5g

・糖質 24.2g

・脂質 13.7g

・塩分 2.3g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️SDGsの取り組み

・地球環境に配慮した「パルプモールド」素材を使用

当社のお弁当容器は冷凍宅配食サービスには珍しい「パルプモールド」素材を採用しています。パルプモールドは環境問題に対して様々な分野で期待されている素材です。主な原材料はサトウキビ搾汁後の粉で、燃やしても有害な物質は発生せず、もし放置されても土壌で分解され自然に還るので、自然環境に負荷がかかりません。仮に体内に入ったとしても健康被害が少ないのが特徴です。

・燃えるゴミと一緒に廃棄でき時短が可能に

パルプモールド容器は、そのまま電子レンジで温めてお召し上がりいただけます。また、ご家庭の燃えるゴミとして廃棄でき、食べた後はゴミ分別の手間を削減することが可能です。そのため調理や後片付けの手間を省くことができます。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

