菜の花の苦味がアクセントの“大人のデリプレート”「具沢山ボロネーゼのデリパスタ」が1月28日（水）に新登場

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

このたび、具材の旨味をたっぷり閉じ込めた「具沢山ボロネーゼのデリパスタ」が新登場。牛豚合挽ミンチのコクとトマトベースのやさしい味わいが、ふんわりポテトと野菜に溶け込み、軽やかで満足感のある一品に仕上げました。じゃがいもの甘みと菜の花のほろ苦さのアクセントが洗練された大人の味わいに。具材たっぷりソースとショートパスタが一体となり、朝食や夜食にも温かく軽やかにお楽しみいただける一皿です。ぜひ大きめのスプーンでお召し上がりください。

副菜は、ガーリックをほんのり効かせたブロッコリーソテー、ベーコンとスクランブルエッグ入りの小松菜サラダ、シャキシャキ食感のレンコンとツナのサラダです。

※レンジ加熱時に容器のふたを必ず3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

＜シェフのコメント＞

「今回のテーマは、ご自宅でカフェのような食事が楽しめる『デリプレート』です。主役のパスタには、ボロネーゼソースと相性の良い『フィジリ（螺旋状のパスタ）』を採用しました。この独特のネジネジとした形状が、具材たっぷりのソースをしっかりと抱き込み、噛むほどに小麦と肉の旨味が口いっぱいに広がります。そこに合わせるのは、ホクホクとしたジャガイモと、旨味をたっぷりと吸った菜の花です。濃厚なボロネーゼソースの中で、菜の花の苦味がプレート全体のコントラストに。大人の味わいに仕上げました。」

■新商品概要

商品名：具沢山ボロネーゼのデリパスタ

発売日：1月28日

メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1027

栄養価：

・カロリー 247kcal

・たんぱく質 14g

・糖質 21.5g

・脂質 10.7g

・塩分 2.2g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️nosh’s シェフのこだわり

当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

