¡Ú2·î7Æü(ÅÚ)¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø»ËÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼ Âè29²ó´ë²èÅ¸¡¡¸ø³«¹Ö±é²ñ¡Ö¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï²¿¤«¡©Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×¤ò³«ºÅ
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¡¦µþÅÔ»Ô¡¡³ØÄ¹¡§Àîºê À¶»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø»ËÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼Âè29²ó´ë²èÅ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¼ÌÚ Èþµª½Ú¶µ¼ø¡Ê³Ø·Ý³ØÉô¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÉ¸µ¤Î¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø³«¹Ö±é²ñ¡Ö¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï²¿¤«¡©Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷»Ò¶µ°éµ¡´Ø¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍ¿ô¤ÎÎò»Ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ëËÜ³Ø¿Þ½ñ´Û¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁ«¤ò¿ë¤²¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤¦´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) 14:00¡Á15:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø º£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥¸¥§¡¼¥à¥º´Û2³¬J207
¡Ú¹Ö¡¡»Õ¡Û³Ø·Ý³ØÉô¥á¥Ç¥£¥¢ÁÏÂ¤³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡¡Â¼ÌÚ Èþµª
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û»ËÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏFAX¤Ë¤Æ²¼µ¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¿½¹þ¤ß
¡»áÌ¾¡¡¢Â°À(Â´¶ÈÀ¸¡¢ºß³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡¢°ìÈÌ)¡¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Þ¤¿¤Ï¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
¡ÚÌä¹çÀè¡Û Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø»ËÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼
TEL:075-251-4200¡¡FAX:075-251-4201
E-Mail:shiryo-i@dwc.doshisha.ac.jp
ËÜ´ë²è¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢°Ê²¼¤Î´ë²è¤â¸½ºß³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Âè29²ó´ë²èÅ¸¡ÖÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡×
ÁÏÎ©150¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Øº£½ÐÀî¿Þ½ñ´Û¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¿Þ½ñ´ÛÀßÎ©¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ÈÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò»Ö¸þ¤¹¤Ù¤¤«¤òÌä¤¦´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2026Ç¯7·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡Ê2026Ç¯4·î29Æü¡¢7·î20Æü¤Ï³«¼¼¡Ë
¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û10:00¡Á16:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡ÛÆ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø»ËÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼(º£½ÐÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¸¥§¡¼¥à¥º´Û1³¬Å¸¼¨¼¼)
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Ûºß³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢°ìÈÌ
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ(»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×)
¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î⽅¤Ø
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î⽅¤Ï¡¢¤ª⼿¿ô¤Ç¤¹¤¬²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø
¹Êó²ÝÄ¹¡¡ÀîÅºËã°á»Ò
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¶½¸ÍÆîËÈ97-1
TEL¡§0774658631
¥á¡¼¥ë¡§koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
