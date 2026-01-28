こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中央大学スポーツ情報学部（仮称）（設置構想中）特設サイト開設 ー スポーツを見つめ、スポーツで学ぶ。ー
※設置構想中であり、内容は変更となることがあります。
中央大学（東京都八王子市／学長：河合 久）は、次世代を拓く「行動する知性」を備えた人材養成、すなわちSociety5.0の時代に活躍できる知性と行動力を備えた人材育成を目指し、2027年4月にスポーツ情報学部（仮称）の設置を予定しています。この度、新学部の理念や学びの特長を広くお伝えするための特設サイトを公開いたしました。
本学部では、スポーツ情報学科（仮称）の下に「データサイエンスコース」「スポーツビジネスコース」の２つのコースを設置します。文理横断･融合型の学びによる視野の広さ、理論と実践の往還による深い洞察をベースとして、社会における問題を解決する糸口を発見し、それを解決することで、社会に新たな価値を創出することができるデータ活用人材を養成します。
■特設サイト
スポーツ情報学部特設サイト（ https://sdb.chuo-u.ac.jp/）を開設しました。
本特設サイトでは、新学部のステートメントや学びの特長、さらに株式会社メルカリ 取締役President（会長）/株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 小泉 文明 氏をはじめ、第一線で活躍する社会人からのメッセージなど、各種情報を紹介しています。
■中央大学スポーツ情報学部（仮称）開設予告動画
この度、「世界に あたらしい見方を。」というタイトルで、中央大学スポーツ情報学部（仮称）の開設予告動画を作成しました。本学部が目指す学びの理念と世界観を伝える躍動感あふれる映像を是非ご覧ください。
・縦型動画：https://www.youtube.com/shorts/ecBNr_rVcGc?feature=share
・横型動画：https://youtu.be/Z4wTSUfOTQs
■学部概要（設置構想中）
学部・学科名称：スポーツ情報学部スポーツ情報学科（仮称）
入学定員：295名
収容定員：1,180名
・設置コース：データサイエンスコース、スポーツビジネスコース
・設置時期：2027年4月
・設置場所：中央大学 多摩キャンパス
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学スポーツ情報学部（仮称）
開設準備室事務室
Email：info-sdb-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
＜取材に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室
Email：kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
