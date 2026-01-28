¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¡ß¤¤¤Ê¤²¤ä¡£¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤¬£²·î£´Æü¤«¤é127Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ø¡£½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢À¸¤«¤¹
¡¡¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÆñÇÈ²íµª¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬´ë²è¤·¤¿£µ¼ïÎà¤ÎÊÛÅö¤¬£²·î£´Æü¤«¤é£³·î£³Æü¤Þ¤Ç¤Î£±¥«·î´Ö¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ê¤²¤ä¡ÊÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¿ùµÈ°÷¡Ë¤Î127Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÁÚºÚÉôÌç¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ³Ø¤È¤¤¤Ê¤²¤ä¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ï¡Ö¼ã¤¤½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»Ò¥¦¥±ºÇ¶¯ÊÛÅö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¡Ö2025Ç¯ÈÇÁÚºÚÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÁÚºÚ»Ô¾ì¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÌó11Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤ÏÁÚºÚÉôÌç¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ß¡¢º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼çÎÏ¤ÎÉôÌç¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20¡Á30Âå½÷À¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à£±¡¢£²Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö£Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò2019Ç¯¤è¤ê¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½÷»Ò¥¦¥±ºÇ¶¯ÊÛÅö¡×¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë³ØÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸¡Á£¹·î¤Ë¡¢À¸³è²Ê³ØÉô¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¤Î·×20¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬£µ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³Æ¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞÄ´ºº¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»îºî¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö»ëÀþ²òÀÏÁõÃÖ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»ëÀþ¤Î°ÌÃÖ¤äÂÚÎ±»þ´Ö¡¢°ÜÆ°½ç½ø¤Ê¤É¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶ñºà¤ÎÇÛÃÖ¤äºÌ¤ê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÌ¤ê¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê£µ¼ïÎà
¡¡´°À®¤·¤¿ÊÛÅö¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖºÌ¤ê¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¡Ö¼Ì¿¿±Ç¤¨¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë£µ¼ïÎà¤ÎÊÛÅö¤Î¤¦¤Á¡¢Á´´ü´ÖÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÄÉ¤¤¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÊÑ¡ª½Õ±«Æþ¤êÌîºÚËãíåÅò¡×¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ÎËãíåÅò¤ò¼ê·Ú¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤µ¤ä¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½µÂØ¤ï¤ê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Âè1½µ¡Ê2·î4Æü¡Á10Æü¡Ë¤¬¡Ö£²¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÊÑ¡úÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡×¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Î·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÌ£ÊÑ¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¡×¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡££²¼ïÎà¡Ê¥È¥Þ¥È¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ë¤Î¥½¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2½µÌÜ¡Ê11Æü¡Á17Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥Þ¥Ë¡Ê´Ú¹ñÉ÷¡ËÊÛÅö¡×¡£¿ÈÂÎ¤Î²¹¤Þ¤ë¥Ô¥ê¿É¤Î¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¥Á¥²¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¤È¥¥ó¥Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë´Ú¹ñÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3½µÌÜ¡Ê18Æü¡Á24Æü¡Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤Îµë¿©ÊÛÅö¡×¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤äABC¥¹¡¼¥×Åù¡¢¿Íµ¤¤Îµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼ç¿©¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª½µ¡Ê25Æü¡Á3·î3Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿·Ü¤â¤â¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·
¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²·î¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤ª¶á¤¯¤Î¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤¤¤Ê¤²¤ä¡¢ina21¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Ê£µ¼ïÎà¡Ë¡§
¡¡ÖÄÉ¤¤¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÊÑ¡ª½Õ±«Æþ¤êÌîºÚËãíåÅò¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î4Æü¡Á3·î3Æü¡Ë
¢¡Ö£²¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÊÑ¡úÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î4Æü¡Á10Æü¡Ë
£¡Ö¥Þ¥Ë¥Þ¥Ë¡Ê´Ú¹ñÉ÷¡ËÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î11Æü¡Á17Æü¡Ë
¤¡Ö²û¤«¤·¤Îµë¿©ÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ599±ß¡Ë¡Ê2·î18Æü¡Á24Æü¡Ë
¥¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î25Æü¡Á3·î3Æü¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤²¤ä (¹Êó)¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¤¤Ê¤²¤ä¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.inageya.co.jp/
¡Ú¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.jissen.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£Âç³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
³Ø¹»Ë¡¿Í ¼ÂÁ©½÷»Ò³Ø±à¡¡¡¡¢©150-8538 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-1-49
·Ð±Ä´ë²èÉô¹Êó²Ý¡¡¡¡¡¡¡¡ Tel¡§03-6450-6837 E-mail¡§koho-ml@jissen.ac.jp
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ê¤²¤ä¡¡¡¡¡¡¡¡¢©190-8517¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô±ÉÄ®£¶-1-£±
·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¹ÊóÃ´Åö¡¡¡¡¡¡Tel¡§042-537-5031
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¡Ö2025Ç¯ÈÇÁÚºÚÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÁÚºÚ»Ô¾ì¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÌó11Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶È³¦¤Ç¤ÏÁÚºÚÉôÌç¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ß¡¢º¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼çÎÏ¤ÎÉôÌç¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20¡Á30Âå½÷À¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à£±¡¢£²Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö£Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò2019Ç¯¤è¤ê¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½÷»Ò¥¦¥±ºÇ¶¯ÊÛÅö¡×¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë³ØÀ¸¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸¡Á£¹·î¤Ë¡¢À¸³è²Ê³ØÉô¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¤Î·×20¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬£µ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³Æ¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞÄ´ºº¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»îºî¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö»ëÀþ²òÀÏÁõÃÖ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»ëÀþ¤Î°ÌÃÖ¤äÂÚÎ±»þ´Ö¡¢°ÜÆ°½ç½ø¤Ê¤É¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶ñºà¤ÎÇÛÃÖ¤äºÌ¤ê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÌ¤ê¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê£µ¼ïÎà
¡¡´°À®¤·¤¿ÊÛÅö¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖºÌ¤ê¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¡×¡Ö¼Ì¿¿±Ç¤¨¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Áª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë£µ¼ïÎà¤ÎÊÛÅö¤Î¤¦¤Á¡¢Á´´ü´ÖÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÄÉ¤¤¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÊÑ¡ª½Õ±«Æþ¤êÌîºÚËãíåÅò¡×¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ÎËãíåÅò¤ò¼ê·Ú¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤µ¤ä¹á¤ê¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢½µÂØ¤ï¤ê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Âè1½µ¡Ê2·î4Æü¡Á10Æü¡Ë¤¬¡Ö£²¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÊÑ¡úÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡×¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Î·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÌ£ÊÑ¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¡×¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡££²¼ïÎà¡Ê¥È¥Þ¥È¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ë¤Î¥½¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2½µÌÜ¡Ê11Æü¡Á17Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥Þ¥Ë¡Ê´Ú¹ñÉ÷¡ËÊÛÅö¡×¡£¿ÈÂÎ¤Î²¹¤Þ¤ë¥Ô¥ê¿É¤Î¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¥Á¥²¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¤È¥¥ó¥Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë´Ú¹ñÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3½µÌÜ¡Ê18Æü¡Á24Æü¡Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤Îµë¿©ÊÛÅö¡×¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë³«È¯¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤äABC¥¹¡¼¥×Åù¡¢¿Íµ¤¤Îµë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼ç¿©¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª½µ¡Ê25Æü¡Á3·î3Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡×¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿·Ü¤â¤â¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·
¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ê¤²¤ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²·î¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¦ÉÊ²½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤ª¶á¤¯¤Î¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¤¤¤Ê¤²¤ä¡¢ina21¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥ß¡¼¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Ê£µ¼ïÎà¡Ë¡§
¡¡ÖÄÉ¤¤¤´¤ÞÌý¤ÇÌ£ÊÑ¡ª½Õ±«Æþ¤êÌîºÚËãíåÅò¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î4Æü¡Á3·î3Æü¡Ë
¢¡Ö£²¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£ÊÑ¡úÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î4Æü¡Á10Æü¡Ë
£¡Ö¥Þ¥Ë¥Þ¥Ë¡Ê´Ú¹ñÉ÷¡ËÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î11Æü¡Á17Æü¡Ë
¤¡Ö²û¤«¤·¤Îµë¿©ÊÛÅö¡×¡ÊÀÇÊÌ599±ß¡Ë¡Ê2·î18Æü¡Á24Æü¡Ë
¥¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤È¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¥µ¥é¥À¥×¥ì¡¼¥È¡×¡ÊÀÇÊÌ499±ß¡Ë¡Ê2·î25Æü¡Á3·î3Æü¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼èºà¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤Ê¤²¤ä (¹Êó)¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¤¤Ê¤²¤ä¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.inageya.co.jp/
¡Ú¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.jissen.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£Âç³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
³Ø¹»Ë¡¿Í ¼ÂÁ©½÷»Ò³Ø±à¡¡¡¡¢©150-8538 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-1-49
·Ð±Ä´ë²èÉô¹Êó²Ý¡¡¡¡¡¡¡¡ Tel¡§03-6450-6837 E-mail¡§koho-ml@jissen.ac.jp
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ê¤²¤ä¡¡¡¡¡¡¡¡¢©190-8517¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô±ÉÄ®£¶-1-£±
·Ð±ÄÀïÎ¬Éô¹ÊóÃ´Åö¡¡¡¡¡¡Tel¡§042-537-5031
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/