¡ÚIBJ ¡ß Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¡Û¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¡ªºÇÂç30Ì¾»²²Ã¡ØÎø¤¹¤ëÅß¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ù¤ò2·î22Æü¤Ë³«ºÅ

¹ñÆâºÇÂ¿*¹¤ÎÀ®º§¿ô¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐºä ÌÐ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6071¡¢°Ê²¼¡ÖIBJ¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¥µー¥Ó¥¹¡ÖIBJ Matching¡×¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî±ØÅÌÊâ3Ê¬¤Î¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÄ¹Ìî¤Ë¤Æ¡¢20Âå¡¦30Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Îø³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÎø¤¹¤ëÅß¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ù¤ò2026Ç¯2·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥àºî¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè£²ÃÆ¤Ï¡¢¡ÈÏÂ²Û»Òºî¤ê¡ß²ÁÃÍ´Ñ¥Èー¥¯¡É¤Ç¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤ÈËþÂÅÙ¤òµÏ¿¡Û
2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿Üºä»Ô¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë»û±¡¡ÖÉá´ê»û¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Òºî¤êÂÎ¸³¡¢¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¡È²ÁÃÍ´Ñ¥²ー¥à¡É¡¢1ÂÐ1¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃË½÷Èæ¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ëºÇÂç7ÁÈ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ÄÇ½¿ô¤ËÂÐ¤·¡¢5ÁÈ¤¬À®Î©¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤ÏÌó71¡ó¤È¡¢¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¹âÉ¾²Á¡×¤È²óÅú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÏÃ¤»¤¿¡×¡ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éá´ê»û¤Ç¤ÎÂè2ÃÆ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»²²Ã¼Ô¤¬¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤Ç¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡£
»²²Ã¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¡£¿¦¿Í¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè£³ÃÆ¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë30Ì¾µ¬ÌÏ¡ÖÅß¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡Û
Âè2ÃÆ¤Î¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÃË½÷³Æ15Ì¾¡¢¹ç·×30Ì¾ÄøÅÙ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÎø¤¹¤ëÅß¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ¤âÉ¾È½¤Î¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÄ¹Ìî¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤ÖìÔÂô¤Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÃæ¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Á°È¾¤Ë¤Ï¡¢¿Üºä»Ô¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶¦Æ±ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¡¢1ÂÐ1¥Èー¥¯¤ä¥¢¥Ôー¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅêÉ¼¤Ê¤É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿°Â¿´´¶¤¢¤ë¿Ê¹Ô¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿¿·õ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Âè»°ÃÆ¡ØÎø¤¹¤ëÅß¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÙÌ¥ÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¼çÌò¡§¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¿Üºä»Ô¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥à¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡§¿Üºä»Ô¤Î¤Ö¤É¤¦¤ä¥ê¥ó¥´¤ò»È¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ïー¥Ð¥ê¥¦¥àºî¤ê¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤È¼«Á³¤Ê¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü°Â¿´¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¡§Ãæ´ÖÅêÉ¼¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×µ¡Ç½¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á²ÄÇ½¡£·ë²Ì¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü½÷À¸ÂÄê¥¹¥³ー¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¿Üºä»ÔÆâ¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡ÖJULIAN¡×¤Î¥¹¥³ー¥ó¥»¥Ã¥È¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¿Üºä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅÔ»ÔÉôÎ®½Ð¤Ë¤è¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ï¡ÖÄê½»¡×¤ä¡Ö°Ü½»¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÁÏ½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBJ¤Ç¤Ï¡¢º§³è»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ã¼Ô¤ÎÃÏ¸µÄê½»¤ä¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¿Üºä»Ô¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÎø³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿Üºä»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/927_1_d16648c7a3b30f04ae4979392b319b47.jpg?v=202601280251 ]
¢¨¼õÉÕ´ü´Ö¤ª¤è¤Ó·ë²ÌÏ¢ÍíÆü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£IBJ Matching¡Êhttps://www.partyparty.jp/¡Ë
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢º§³è¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Î1ÂÐ1¤Î¸Ä¼¼¥Èー¥¯¤«¤é¡¢Îø³èÆæ²ò¤¡¦¼ñÌ£¥³¥ó¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤ò¼Â¸½¡£ÀÜµÒÀÜ¶ø¸¦½¤¤ä¥íー¥×¥ìÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡Ê¡á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¸þ¾å¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ios¡¡¡¡ ¡§https://apple.co/2qLiyI7
Android¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibjapan.partyparty
¢£³ô¼°²ñ¼ÒIBJ
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ®º§¡Ê¡áº§Ìó¡Ë*¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Èº§³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤À¤±¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¿Æ¿È¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº§³è¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆüËÜ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¡×¤Ë¡¢·ëº§¤Ë»ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¡¡¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-7 ¿·½É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È 12³¬¡¦17³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐºä ÌÐ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ibjapan.jp/
*¹ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½Ä´¤Ù(À®º§¿ô:2024Ç¯Îß·×¡¢²ñ°÷¿ô:2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡¢2025Ç¯2·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº) ¢¨À®º§¿ô:IBJÏ¢ÌÁÆâ¤Ç¤ÎÀ®º§¼Ô¿ô