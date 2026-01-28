【ホテルクラウンパレス知立】中国料理 鳳凰の本格中華が楽しめる”春節 飲茶中華デザートフェア”は2つグルメフェアを開催！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する ホテルクラウンパレス知立 (愛知県知立市) では、2月の期間限定で”春節 飲茶中華デザートフェア”として、2つのグルメフェアを開催いたします。

「点心爛漫」＆「香點」

”春節 飲茶中華デザートフェア”は、点心バイキング＆中華デザートバイキングが楽しめる「点心爛漫」（てんしんらんまん）ランチと中国茶飲み放題付き飲茶コース「香點」（こうてん）の特別ディナーを2月の期間限定にて開催したします。

点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」 ※8日間の開催

◆開催日

2026年2月１日（日）・８日（日）・11日（水・祝）・14日（土）

15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）

◆時間：11 : 30～14 : 30 ※お席ご利用時間は最大80分間（L.O. 14 : 00）

◆会場：２階 中国料理 鳳凰

料金：大人（中学生以上）お一人様 3,500 円（税サ込）

お子様（小学生以下） 1,500 円（税サ込）

お子様コース：炒飯+ 点心バイキング+ 中華デザートバイキング

3歳未満のお子様 無料

～～ 点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」ランチメニュー ～～

「点心爛漫」コースメニューの一例

メインメニュー

●本日の前菜３種盛り合わせ ●海老と季節野菜のあっさり炒めまたは牛肉とピーマンの炒め

●本日のスープ ●鶏と湯葉の白粥 または 蟹肉炒飯

点心バイキング

〇小籠包 〇海老蒸し餃子 ○海老ニラ焼き饅頭 〇春巻き 〇焼き餃子 〇鮮肉包子 など

デザートバイキング

〇ごま団子 〇餡いり蒸し饅頭 〇エッグタルト

〇２色杏仁豆腐 ○ココナッツミルク

〇中華風蒸しケーキ など

ドリンク

〇烏龍茶 〇オレンジジュース

プラス660 円（税サ込） にて香り高い中国茶飲み放題

〇凍頂烏龍茶 トウチョウウーロンチャ 〇東方美人茶 トウホウビジンチャ

〇茉莉真珠 ジャスミンシンジュ 〇普洱茶 プーアルチャ

※点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」開催日のランチメニューは、他のコース料理メニューの

ご提供はございません。ご了承ください。アラカルト料理は各種取り揃えております。

２月限定特別ディナー ＜ ご予約制：２名様より＞ ★１日10食 限定

中国茶飲み放題付き 飲茶コース「香點」(こうてん)

◆開催日：2026年2月2日（月）～28日（土） ※定休日（日・月曜日）は除く。

◆会場：２階 中国料理鳳凰

料金：大人（中学生以上）お一人様 5,500円（税サ込）

～～ 中国茶飲み放題付き 飲茶コース「香點」ディナーメニュー ～

飲茶コース「香點」(こうてん)

飲茶コース「香點」

●彩りオードブル盛り合わせ ●蟹肉とフカヒレのとろみスープ ●鶏肉の唐揚げ 薬味甘酢ソース

●蟹肉入り餡かけチャーハン ●本日のデザート盛り合わせ

●点心 8品

小籠包/春巻き/スペアリブの豆鼓蒸し/焼き餃子/海老と野菜の三宝餃子/海老ニラ焼き饅頭

大根餅/トースト揚げ

※仕入れ状況により、メニューは変更となる場合がございます。

●香り高い中国茶 飲み放題

〇凍頂烏龍茶 トウチョウウーロンチャ

〇東方美人茶 トウホウビジンチャ

〇茉莉真珠 ジャスミンシンジュ

〇普洱茶 プーアルチャ

中国料理 鳳凰の本格中華が楽しめる”春節 飲茶中華デザートフェア”掲載ページは

こちら :https://hmihotelgroup.com/crownpalais-chiryu/restaurant/hon_hoan/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-01-27&utm_content=Chinese%20New%20Year%20Dim%20Sum%20and%20Chinese%20Dessert%20Fair#list01

ご予約・お問い合わせ

中国料理 鳳凰 TEL:0566-84-4788

受付時間 10：00 - 21：00 定休日／日曜日ディナー ・ 月曜日

キャンセルポリシー

当日 プラン料金の100％、前日 プラン料金の50％、前々日 プラン料金の30％

<ホテルクラウンパレス知立>

愛知県知立市、知立駅より徒歩3分。

ご家族やカップルでのご利用だけでなく、出張や商用、会議など

ビジネスの拠点としても最適です。結婚式場、大宴会場を備えた

知立市唯一のフルサービスホテルです。

〒472-0033 愛知県知立市中町中128番地

TEL：0566-85-3939

https://hmihotelgroup.com/crownpalais-chiryu/

ホテルクラウンパレス知立