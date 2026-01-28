【ホテルクラウンパレス知立】中国料理 鳳凰の本格中華が楽しめる”春節 飲茶中華デザートフェア”は2つグルメフェアを開催！

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する ホテルクラウンパレス知立 (愛知県知立市) では、2月の期間限定で”春節 飲茶中華デザートフェア”として、2つのグルメフェアを開催いたします。



　　　　　　　　 「点心爛漫」＆「香點」

”春節 飲茶中華デザートフェア”は、点心バイキング＆中華デザートバイキングが楽しめる「点心爛漫」（てんしんらんまん）ランチと中国茶飲み放題付き飲茶コース「香點」（こうてん）の特別ディナーを2月の期間限定にて開催したします。




点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」　　※8日間の開催　　　　　


◆開催日


　2026年2月１日（日）・８日（日）・11日（水・祝）・14日（土）


　　　　　　15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）　


◆時間：11 : 30～14 : 30　※お席ご利用時間は最大80分間（L.O. 14 : 00）


◆会場：２階　中国料理 鳳凰



料金：大人（中学生以上）お一人様　3,500 円（税サ込）


　　　お子様（小学生以下）　1,500 円（税サ込）


　　　お子様コース：炒飯+ 点心バイキング+ 中華デザートバイキング


　　　3歳未満のお子様　無料




　　　　　～～　点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」ランチメニュー　～～




「点心爛漫」コースメニューの一例

メインメニュー


●本日の前菜３種盛り合わせ　●海老と季節野菜のあっさり炒めまたは牛肉とピーマンの炒め


●本日のスープ　●鶏と湯葉の白粥 または 蟹肉炒飯



点心バイキング


〇小籠包　〇海老蒸し餃子　○海老ニラ焼き饅頭　〇春巻き　〇焼き餃子　〇鮮肉包子　など


デザートバイキング


〇ごま団子　〇餡いり蒸し饅頭　〇エッグタルト　


〇２色杏仁豆腐　○ココナッツミルク　


〇中華風蒸しケーキ　など





※写真はイメージです。

ドリンク


〇烏龍茶　〇オレンジジュース　


プラス660 円（税サ込） にて香り高い中国茶飲み放題


〇凍頂烏龍茶　トウチョウウーロンチャ　〇東方美人茶　トウホウビジンチャ　


〇茉莉真珠　ジャスミンシンジュ　〇普洱茶　プーアルチャ




※点心＆中華デザートバイキング「点心爛漫」開催日のランチメニューは、他のコース料理メニューの


　ご提供はございません。ご了承ください。アラカルト料理は各種取り揃えております。


２月限定特別ディナー　＜ ご予約制：２名様より＞ ★１日10食 限定


中国茶飲み放題付き　飲茶コース「香點」(こうてん)　　　　　　　　　　　　　


◆開催日：2026年2月2日（月）～28日（土）　※定休日（日・月曜日）は除く。


◆会場：２階　中国料理鳳凰



料金：大人（中学生以上）お一人様　5,500円（税サ込）




　　　　　～～　中国茶飲み放題付き　飲茶コース「香點」ディナーメニュー　～




飲茶コース「香點」(こうてん)

飲茶コース「香點」


●彩りオードブル盛り合わせ ●蟹肉とフカヒレのとろみスープ ●鶏肉の唐揚げ 薬味甘酢ソース


●蟹肉入り餡かけチャーハン ●本日のデザート盛り合わせ


●点心 8品


　小籠包/春巻き/スペアリブの豆鼓蒸し/焼き餃子/海老と野菜の三宝餃子/海老ニラ焼き饅頭


　大根餅/トースト揚げ



※仕入れ状況により、メニューは変更となる場合がございます。



●香り高い中国茶 飲み放題



※写真はイメージです。



〇凍頂烏龍茶　トウチョウウーロンチャ


〇東方美人茶　トウホウビジンチャ　


〇茉莉真珠　　 ジャスミンシンジュ


〇普洱茶　　　 プーアルチャ







　　　　　中国料理 鳳凰の本格中華が楽しめる”春節 飲茶中華デザートフェア”掲載ページは


こちら :
https://hmihotelgroup.com/crownpalais-chiryu/restaurant/hon_hoan/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-01-27&utm_content=Chinese%20New%20Year%20Dim%20Sum%20and%20Chinese%20Dessert%20Fair#list01




ご予約・お問い合わせ


中国料理 鳳凰　TEL:0566-84-4788


受付時間 10：00 - 21：00　定休日／日曜日ディナー ・ 月曜日





　　　　　ご予約サイトQR

キャンセルポリシー


当日　プラン料金の100％、前日　プラン料金の50％、前々日　プラン料金の30％



　　　　　　　　　　　　　　　



<ホテルクラウンパレス知立>


愛知県知立市、知立駅より徒歩3分。


ご家族やカップルでのご利用だけでなく、出張や商用、会議など


ビジネスの拠点としても最適です。結婚式場、大宴会場を備えた


知立市唯一のフルサービスホテルです。



〒472-0033 愛知県知立市中町中128番地　


TEL：0566-85-3939


https://hmihotelgroup.com/crownpalais-chiryu/　





ホテルクラウンパレス知立