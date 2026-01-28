こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“スギ薬局50周年のアンバサダーに、なにわ男子が就任”
2月2日（月）より全国で、なにわ男子出演の新TVCMが放映、スギ薬局オリジナルフォンタブが当たるコラボキャンペーンがスタート
株式会社スギ薬局（本社：愛知県大府市／代表取締役社長：杉浦克典、以下スギ薬局）は、2026年12月に創業50周年を迎えます。これに伴い、人気アイドルグループなにわ男子を50周年のアンバサダーとして迎え、新TVCMを2月2日（月）から順次全国で放映開始します。
今回の新CMでは、スギ薬局のこれまでの感謝とスギ薬局でのお買い物の楽しさや公式アプリのお得感をなにわ男子が「○○スギ！」というフレーズで表現しています。各メンバーの個性あふれる“○○スギ”に合わせた表情や、スギ薬局でお買い物を楽しんでいる様子にぜひご注目ください。
また、なにわ男子のスギ薬局オリジナルフォンタブが当たるキャンペーンも2月2日（月）から開始します。スギ薬局は、今年CDデビュー5周年を迎える なnにわ男子とともに、50周年をさらに盛り上げてまいります。
CM本編「それぞれのスギ！がある篇15秒_50周年大感謝祭」：https://youtu.be/S_zxNcvwqmQ
■今年CDデビュー5周年を迎えるなにわ男子と共に、スギ薬局50周年をお祝い！
スギ薬局50周年のアンバサダーになにわ男子が就任しました。スギ薬局の経営理念の一文にもある“笑顔を増やします”という想いと、明るく前向きに人々を笑顔にするなにわ男子の姿勢が重なり、今回の起用に繋がりました。
CMでは「ありがとう、スギでいてくれて。」というメッセージを通じて、創業50周年を迎えた感謝と未来への想いを表現。今年CDデビュー5周年を迎えるなにわ男子とともに、これからも地域の皆さまに“笑顔”と“お得”を届けてまいります。
■７人で楽しくスギ薬局でお買い物！それぞれのメンバーの個性豊かな「○○スギ！」にご注目
CM冒頭では、なにわ男子の7人がスギ薬局の店舗前に集合し、「スギ薬局〜♪」とリズムに合わせて声をそろえるシーンから始まります。続いて、メンバーが順に登場し、「お買い物楽しスギ」「ポイント貯まりスギ」「アプリクーポンでお得スギ」などのフレーズとともに、スギ薬局でのお買い物の魅力を表現します。
その後、7人が手でハートポーズをつくり、「ありがとう、スギでいてくれて。」と感謝のメッセージを伝えるシーンで締めくくられ、スギ薬局の50周年を彩る特別感を演出しています。さらに、スギ薬局50周年を記念した「50周年大感謝祭」のキャンペーン情報もあわせてお知らせします。
また、今回のスギ薬局50周年のアンバサダー就任を記念して、なにわ男子の新曲「スキスギ」をCMソングに起用しました。元気で明るいなにわ男子の魅力と、スギ薬局でのお買い物の楽しさが融合した本CMをぜひご覧ください。
〈CM情報〉
タイトル ：「それぞれのスギ！がある篇15秒_50周年大感謝祭」
出演 ：なにわ男子
（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）
放映開始日 ：2026年2月2日（月）
放送地域 ：全国
スギ薬局公式YouTube ：https://youtu.be/S_zxNcvwqmQ
※30秒フルバージョンを2月2日（月）より、店舗の入口モニター（※巻末リストの店舗のみ）およびスギ薬局公式YouTubeチャンネルで公開
※3月２日（月）よりCM新バージョンを公開予定
■キャンペーン概要
スギ薬局50周年を記念し、2月2日（月）9時から なにわ男子とのコラボキャンペーン「50周年大感謝祭」を実施いたします。期間中、スギ薬局の対象店舗にて商品をご購入のうえ、スギ薬局アプリからキャンペーンにご応募いただいた方の中から、抽選で合計3,000名様にスギ薬局オリジナルフォンタブをプレゼントいたします。
アンバサダーであるなにわ男子・道枝駿佑さんからは、「スギ薬局50周年を祝い、お買い物を楽しみながら、ぜひ僕たちとのコラボグッズをゲットしてみてください！」とお客様へコメントをいただきました。
お買い物を楽しみながら、ここでしか手に入らない限定グッズを入手できる機会となっております。ぜひご参加ください。
※スギ薬局アプリ内のキャンペーンサイト開設予定は、2月2日（月）9時を予定しております。このキャンペーンは、スギ薬局アプリ会員様限定のキャンペーンのため、事前のアプリ会員登録をオススメしております。
スギ薬局アプリダウンロードはこちら
https://www.sugi-net.jp/service/digital/sugi-app
※創業月の12月にも、キャンペーンを予定しています。
■なにわ男子プロフィール
「なにわ男子」
西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也による7人組アイドルグループ。2018年10月に結成され、2021年11月にリリースした「初心LOVE（うぶらぶ）」は、デビューシングルであるにもかかわらず、70万枚以上の売り上げを記録した。「なにわ男子の逆転男子」をはじめ数々のバラエティー番組に出演するほか、「めざましテレビ」など情報番組でも活躍。
■スギ薬局について
1976年の創業以来、スギ薬局は「私たちは、まごころを込めて親切に応対し、地域社会に貢献します。」という経営理念のもと、地域の皆さまの健康で豊かな生活を支える存在として歩みを続けてまいりました。
スギ薬局は引き続き、調剤併設型ドラッグストアを起点に、調剤、ヘルスケア、DXを軸とした「トータルヘルスケア戦略」を推進してまいります。
あらゆる人々と向きあい、経営理念の実践で、皆さまの健康で豊かな生活の支援に努め、50周年を迎える2026年を飛躍の年として邁進してまいります。
■会社概要
■社名 ：株式会社スギ薬局
■所在地 ：愛知県大府市横根町新江 62 番地の 1
■創業 ：1976年12月
■設立 ：2008年9月
■代表者 ：代表取締役社長 杉浦 克典
■事業内容 ：在宅医療にも対応した、地域連携・地域密着型ドラッグストアの運営
■公式サイト ：https://www.sugi-net.jp/
■店舗の入口モニター設置店舗リスト
本件に関するお問合わせ先
スギ薬局グループ お客様サポート室
TEL：0120-921-771 受付時間 10：00〜19：00 年中無休
関連リンク
スギ薬局グループお客様サイト
https://www.sugi-net.jp/
