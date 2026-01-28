縫製工場が観光資源に！福井県勝山市の工場「ラコーム」で実施する体験型ガイドツアーを2026年2月より提供開始

勝山市観光まちづくり株式会社

勝山市観光まちづくり株式会社（所在地：福井県勝山市、代表取締役：宮塚和彦、通称「勝山DMO」）は、地域産業の課題解決と観光振興を両立させるため、世界的ブランドの縫製も手掛ける株式会社ラコーム（所在地：福井県勝山市、代表取締役：織田研吾）の縫製工場における体験型の工場ガイドツアー2種類を新たに販売開始します。

概要

本事業は、福井県立恐竜博物館を訪れる多くの方々に、恐竜だけではない、勝山市の多面的な魅力に触れていただくことを目的としています。今回は勝山市の基幹産業である「繊維業」に改めて焦点を当て、このまちに息づく、ものづくりの歴史や技術の魅力にも深く触れていただけるようなコンテンツを目指しました。

企画・開発にあたっては、令和7年度観光庁「地域観光魅力向上事業」の採択を受け、11月には国内外の方をターゲットにモニターツアーを実施するなどしてコンテンツの磨き上げを図り、この2月より販売を開始いたします。

内容

明治時代より羽二重織の産地として発展した勝山市の歴史的背景と、現代に継承される高い繊維技術に焦点を当て、株式会社ラコームの縫製工場における体験型の工場ガイドツアーを2種類（１.オリジナルサコッシュ製作体験、２.完全オーダーメイド オリジナルパンツ製作体験）企画しました。

2ツアー共通の工場案内では、普段は立ち入れない工場を見学し、世界的アパレルブランドの製品を手掛ける現場の技術や生産工程をご覧いただきます。

１.オリジナルサコッシュ製作体験

「繊維のまち勝山」の産地に残った材料（＝残反[ざんたん]）を利活用し、参加者ご自身でオリジナルサコッシュを製作いただきます。デザインは、勝山市で発掘された肉食恐竜「フクイラプトル」などをモチーフとしており、好きな色を選んでシルクスクリーンで生地に印刷します。ミシン操作がありますが、工場スタッフによる丁寧な解説・サポートのもとで、縫製経験が無い方でも安心して本格的なものづくりを体験いただけます。

ミシンの作業はスタッフのサポート付き恐竜デザインのオリジナルサコッシュ２.完全オーダーメイド オリジナルパンツ製作体験

お客様のニーズや要望を丁寧にヒアリングし、世界に１つだけの特別なオリジナルパンツを作り上げます。

お好みの生地をお選びいただき、採寸までを行います。その後、工場のスタッフが責任をもって縫製・仕上げを行い、完成したオリジナルパンツは、後日ご指定の住所へ発送いたします。

自分のためだけに作るオリジナルパンツ生地選びもスタッフがサポートしますツアー内容（共通事項）

内容： 縫製工場見学、ものづくり体験・ワークショップ

実施場所： 株式会社ラコーム（福井県勝山市滝波町1丁目218番地）

対応言語：日本語、英語（英語の通訳を付ける場合は料金が上がります）

受入人数：2名～6名／回

実施日：毎週火・木・金曜日、土・日曜日は要相談

定休日：毎週月・水曜日および工場休業日（GW・お盆・年末年始等）

開始時期： 2月以降実施

申込先：勝山市観光まちづくり株式会社（各種OTAサイトにも順次掲載）

詳細はこちらから（https://katsuyama-navi.jp/news/7231.html）

▍ 勝山DMOについて

勝山市観光まちづくり株式会社は、勝山市および周辺地域における観光の産業化をビジョンに、再来訪したくなるサービスの提供、観光ニーズを理解しチャレンジできる環境の提供、若者が活躍できる場所の提供をミッションに掲げ、2016年6月に設立しました。勝山市周辺エリアの観光PR、人材育成や日本最大級の品揃えを誇る恐竜専門店や、道の駅の施設運営、商品開発やツアー開発などの事業に取り組んでいます。2020年1月に日本版DMOに登録。webサイト：https://katsuyama-navi.jp/(https://katsuyama-navi.jp/)Instagram：@travelkatsuyama