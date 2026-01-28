TOKYO FM「ラジオのタマカワ」で法律をもっと身近に「Authense presents ラジタマ法律相談」1月29日（木）より放送開始｜Authense法律事務所

Authense法律事務所

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

この度、2026年1月29日（木）より、玉川徹さんがパーソナリティを務め、社会や日常の話題を幅広く取り上げるTOKYO FMの番組「ラジオのタマカワ」内で新たにスタートするコーナー「Authense presents ラジタマ法律相談」に、当事務所所属の弁護士が出演することをお知らせいたします。

社会でいま注目される法律問題を、身近な視点で解説

TOKYO FM「ラジオのタマカワ」内のコーナー「Authense presents ラジタマ法律相談」では、身近な法律問題について、弁護士の視点からポイントを整理し、わかりやすく解説します。

初回となる2026年1月の放送は、当事務所の高橋 麻理弁護士が出演します。

今回のテーマは、近年社会問題として注目を集めている「カスタマーハラスメント（カスハラ）」です。

カスタマーハラスメントが特に発生しやすい職種や職場の傾向をはじめ、カスハラ行為を行った場合に逮捕や損害賠償請求の対象となる可能性があるのか、またどのような法的ペナルティが考えられるのかといった点について解説します。

また、従業員が顧客等からカスタマーハラスメントを受けている状況を企業が放置した場合に生じ得る法的リスクについても取り上げ、個人だけでなく企業にとっても重要な視点を分かりやすく紹介します。

続く2026年2月の放送は、カスタマーハラスメントに関して番組に寄せられたリスナーからの相談をもとに、具体的なアドバイスを紹介し、日常生活や仕事の中で役立つ考え方をお伝えしていきます。

法律の専門家が、身近に起こり得る法律トラブルをテーマに、日常や仕事に役立つ実践的な知識を分かりやすくお届けします 。

ぜひ番組をお聴きください。

【出演概要】

番組名：ラジオのタマカワ 「Authense presents ラジタマ法律相談」

番組ホームページ：https://www.tfm.co.jp/tamakawa/

放送日時：2026年1月29日（木）

放送時間：毎週木曜日 11:30～13:00

「Authense presents ラジタマ法律相談」放送時間：12:05-12:10

放送局：TOKYO FM （80.0MHz） https://www.tfm.co.jp/

出演者：Authense法律事務所 高橋 麻理 弁護士

【出演者】

弁護士 高橋 麻理（第二東京弁護士会所属） https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_takahashi/

第二東京弁護士会所属。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。

2002年に検察官に任官し、数多くの刑事事件の捜査・公判を担当したのち、検察官退官。2011年弁護士登録。

刑事事件の手続きを熟知し、捜査や取り調べの先々を見据えた戦略的な刑事弁護を得意とする。また、不起訴処分に対する検察審査会への不服申立ての依頼を受けた際は、粘り強い証拠収集を行い、不起訴不当の議決を得て再捜査を実現させた。

捜査や刑事弁護で培ったスキルを活かし、企業不祥事・社内不正における社内調査のアドバイスや、対象者への事情聴取などにも注力。東証プライム上場企業の社外取締役（監査等委員）など、複数の企業で社外役員を務め、企業法務にも精力的に取り組んでいる。

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は357名。Authense法律事務所は、弁護士82名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢287名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：287名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/