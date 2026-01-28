「何がつらいのか自分でも説明できない」相談が増加--“複合不調”を整理する30日設計の健康ステーション、羽村市で本格展開
疲労・睡眠・姿勢・眼精疲労が重なる時代に、セルフ利用×有人相談で「整える順番」をつくる--リカバリーステーション羽村店の現場から
リカバリーステーション羽村店（運営：株式会社オフィス裕）は、慢性的な疲労感、眠りの浅さ、姿勢・骨盤の乱れ、スマホ・PC由来の眼精疲労など、複数の不調が重なる「複合不調」に対し、目的に合わせて整える「30日設計プログラム」の提供を本格化しています。近年、来店者の相談内容として増えているのは「何がつらいのか自分でもうまく説明できない」「何から始めればいいか分からない」という“整理できない不調”。同店では、朝6時～23時のセルフ利用のしやすさに加え、12時～20時の有人対応で「状態の言語化と優先順位づけ」を支援し、回復しやすい状態づくりをサポートします。
※本サービスは医療行為ではなく、コンディショニングを目的としたものです。
背景｜増えているのは「不調」より「整理できない不調」
リカバリーステーション羽村店で目立つ相談は、次のような“複合型”です。
●寝ても疲れが抜けず、日中もだるい
●肩・首・背中のこりが取れない
●目と頭が重く、集中が続かない
●眠りが浅い／途中で起きる／朝がつらい
●体型・巡りの悩み（むくみ、冷え等）が重なっている
こうしたケースでは、原因が一つに特定できず、「単発の対処」だけでは方針が定まりにくいことが少なくありません。そこで同店は、“整える順番”と“続けられる頻度”を先に決める30日設計の導入を進めています。
取り組み｜30日設計の目的は「通わせること」ではなく「回復の道筋をつくること」
同店が提案する30日設計は、期間を区切るためのものではありません。
●いま起きている不調を言語化する
●何を優先するべきかを整理する
●続けられる頻度・導線に落とし込む
この“整理の工程”を設計に組み込むことで、利用者が「やることが分かる」「迷わない」状態をつくり、結果として生活の中で回復が起きやすい形を目指します。
特徴｜セルフ利用×有人相談の“両立設計”
リカバリーステーション羽村店は、朝6時～23時：セルフ利用しやすい運営
12時～20時：スタッフ常駐で相談・提案が可能
という体制を採用しています。
「自由に使える」一方で、「必要な時に相談できる」時間を残すことで、
“機器はあるのに、どう使えばいいか分からない”
“情報が多すぎて選べない”
という現代のつまずきを減らすことを狙っています。
プログラム例｜目的別30日設計（提供中）
同店では、悩みの中心に合わせた30日設計プログラムを複数用意しています。
●インナーリセットプログラム
●BBR30（Body & Brain Recovery Program 30）
●美姿勢・骨盤リセット30（女性限定）
●スリープデザイン30
※詳細は公式サイトをご参照ください。
取材テーマのご提案（メディア向け）
本件は、以下のテーマで取材・取材対応が可能です。
●「不調を説明できない」人が増えている背景と現場の実感
●無人化・セルフ化が進む中で“相談できる時間”を残す設計思想
●回数券・サブスクではなく“目的別30日設計”が選ばれやすい理由
●複合不調（疲労×睡眠×姿勢×眼）の整理方法（生活者向け解説）
現地での施設見学、設計思想の説明、利用導線の紹介が可能です。
店舗情報
店舗名：リカバリーステーション羽村店
所在地：東京都羽村市栄町3-3-3 サクラモール1階
営業時間：6:00～23:00
有人対応：12:00～20:00
公式サイト： https://sakurafield.jp/recovery/station/
問い合わせ：070-3322-9880（受付12:00～20:00）
運営：株式会社オフィス裕
※本サービスは医療行為ではなく、コンディショニングを目的としたものです。
※効果の感じ方には個人差があります。
