営業・外回り活動管理アプリ「cyzen（サイゼン）」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」SFAツール(営業支援システム)部門で「High Performer」を受賞

レッドフォックス株式会社

レッドフォックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：横溝竜太郎、以下 レッドフォックス）が開発・販売する、スマホで簡単に使える現場活動管理アプリ「cyzen（サイゼン）」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「SFAツール（営業支援システム）」部門において、「High Performer」を4期連続で受賞したことをお知らせいたします。

ITreview Grid Award 2026 Winter

cyzenの受賞カテゴリー：SFAツール（営業支援システム）部門

https://www.itreview.jp/categories/sfa

本受賞は、国内最大級のIT製品/SaaSレビューサイト「ITreview」に投稿されたユーザーレビューをもとに算出される評価指標「ITreview Grid」に基づき、四半期ごとに高評価製品を表彰する「ITreview Grid Award」によるものです。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

レッドフォックス株式会社 代表取締役社長 横溝竜太郎 コメント

このたび4期連続で「High Performer」を受賞できたことを、大変うれしく思っています。

cyzenは、営業や現場で働く方々が「本来やるべき仕事」に集中できるよう、スマートフォン一つで、日々の活動が自然に記録され、共有される世界を目指して開発してきました。

今回の受賞は、私たちのプロダクトが評価されたというよりも、cyzenを日々の業務の中で使い続けてくださっている現場の皆さまの声が、形になったものだと受け止めています。

これからも、デスクレスワーカーの仕事が正しく評価され、働き方そのものが前に進むようなプロダクトづくりに挑戦し続けてまいります。

今後もレッドフォックスは、現場業務のさらなる効率化と生産性向上に貢献できるよう、機能開発およびサポート体制の強化を進めてまいります。

引き続き「cyzen（サイゼン）」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◼️「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、国内最大級のIT製品/SaaSレビューサイト「ITreview」に投稿されたユーザーのレビュー内容をもとに算出される「ITreview Grid」を基に、四半期ごとに評価の高い製品を表彰する企画です。掲載されている全9,000製品の中から、ユーザー満足度が高い製品を「High Performer」、認知度・ユーザー満足度が共に高い評価を得ている製品を「Leader」として表彰しています。

◼️「cyzen（サイゼン）」についてcyzen HP

「cyzen（サイゼン）」は、訪問営業や外回り活動に特化し、現場での使いやすさを追求した営業支援システム（SFA）です。

スマートフォンを活用し、営業担当者や現場スタッフの業務効率化を支援する、デスクレスワーカー向けアプリとして活用されています。

地図上で現在地や顧客情報をひと目で把握できるほか、AIが報告書や最適ルートを自動生成。出退勤管理、報告書作成、顧客情報のマッピングなど、外回り業務に必要な機能を幅広く搭載しています。

「cyzen」のITreviewページはこちらからご確認いただけます。

https://www.itreview.jp/products/cyzen/reviews

「cyzen」公式HP：https://www.cyzen.cloud/

導入事例：https://www.cyzen.cloud/casestudy

【会社概要】

社名：レッドフォックス株式会社

代表：代表取締役社長 横溝 竜太郎

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋五丁目35番8号 水野ビル2階

URL：https://www.cyzen.cloud/