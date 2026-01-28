【東進オンライン学校】 新サービス・主要５教科の定期テスト対策　実戦問題と解説授業で90点を目指す

株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬昭幸）は、2026年4月の新学年に向けて、「東進オンライン学校中学部」で新講座を開講し、提供サービスを大きく拡充いたします。「東進オンライン学校」は、東進・四谷大塚の実力講師陣の授業を自宅で受講できる、小・中学生対象の新しい通信教育です。

今回の提供サービスの拡充によって、東進オンライン学校中学部では主要５教科の定期テスト対策が可能となりました。これにより、今回の学年末試験からテスト対策にご活用いただけます。（追加費用なし）

１．東進オンライン学校中学部 新サービスのご紹介

（１）東進の実力講師陣による解説授業

東進オンライン学校の定期テスト対策の一番の特長は、全教科東進の実力講師陣による解説授業です。

時間が限られている定期テスト前の勉強。東進の解説授業を最大限活用することで、効率よく理解し問題演習に力を入れることができるだけでなく、学校のプリントやワークにも時間を充てることができます。

（２）本番形式の実戦問題と解説授業の組み合わせで90点を目指す！

一問一答形式の問題を繰り返すのではなく、本番形式の実戦問題を解いて、解説授業で理屈からきちんと理解する。これを３回繰り返すことで、効率良く時間を使いながら高得点を狙えます。

同じ勉強時間で“90点を目指す”新しい学習法です。

２．東進オンライン学校 ２月入会は1月27日（火）から受付開始

ご入会後のアンケート回答で全員に書籍プレゼント

対象：1月27日（火）～2月23日（月・祝）にご入会の方

現在２月入会を受け付けております。入会して約１カ月後にお送りする受講後アンケートに回答していただいた方全員に、小学部は国語の授業で扱う本、中学部は英文法の参考書と英単語帳を、それぞれプレゼントします。英文法の参考書「大岩のいちばんはじめの英文法」は累計発行部数77万部を超えるベストセラーです。

＜小学部＞

＜中学部＞

【東進オンライン学校について】

東進オンライン学校は「いつでもどこでもだれにでも最新にして最高の教育を提供する」という東進の「教育の機会均等」の理念にもとづき、2020年4月にスタートしました。現在は、小学生対象の算数・国語・理科・社会（理科・社会は小３～）、中学生は学年の枠をなくして自由に授業を選べる「全学年全範囲学習」を採用して、英語・数学・国語・理科・社会の授業を提供しています。また、教科の授業だけでなく、将来を考えるきっかけとして、世界や各分野の第一線で活躍する先生方による「未来発見講座」を配信しています。

＜受講料＞ 12 カ月一括払いの場合

小１～小２生…ひと月あたり 1,980円（税込2,178円）

小３～小６生・中学生…ひと月あたり 2,980円（税込3,278円）

※支払方法は、12 カ月一括払い・毎月払いから選べます。

[詳細・申込はウェブサイトから]

東進オンライン学校 小学部・中学部

https://www.toshin-online.com/

【株式会社ナガセについて】

1976年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」の育成に取り組んでいます。

有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、シェアNO.１の『予習シリーズ』と最新のＡＩ学習で中学受験界をリードする「四谷大塚」、早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進中学NET」、私大総合・学校推薦型選抜（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク、大手メーカー等の多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れたAI人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」、幼児～中学生対象の世界標準のプログラミング学習「東進CODE MONKEY」など、幼・小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。

また、東京五輪で競泳個人メドレー２冠の大橋悠依をはじめ、のべ53名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。

学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセの教育ネットワークは、これからも進化を続けます。