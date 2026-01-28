派手さはないが、確実に伸びる：4.89億ドル規模へ向かうMVR市場の底力
MVR技術がもたらす革新的なエネルギー回収とは
機械蒸気再圧縮（Mechanical Vapor Recompression, MVR）とは、低圧の蒸気（主に水蒸気）にエネルギーを加えるエネルギー回収プロセスである。具体的には、蒸気を圧縮することで体積を小さくし、温度と圧力を高める。この高温高圧の蒸気は、有効な仕事に利用可能となる。機械蒸気再圧縮蒸発法は、ブロワーやコンプレッサー、あるいはエジェクターを用いて発生した蒸気を圧縮し、その圧力を高める蒸発方法である。
エネルギー効率を革新する機械式蒸気再圧縮コンプレッサーの世界
機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサーは、省エネルギーと環境保全を両立する革新的な技術である。蒸発プロセスにおいて、低圧蒸気を再圧縮し高温高圧に変換することで、蒸気の再利用を可能とする。これにより、従来の蒸発装置と比較して大幅なエネルギー削減が実現するため、製造業や化学プラント、食品加工など多岐にわたる産業での採用が拡大している。特に環境規制の強化やエネルギーコストの上昇を背景に、MVR技術は持続可能な生産プロセスの要として注目されている。
変化し続ける市場-新たな価値を創造するMVR技術
市場ではエネルギー効率向上と環境負荷低減への関心が高まる中、MVRコンプレッサーの需要が増加している。技術の進歩に伴い、小型化や制御精度の向上、耐久性の強化が図られ、多様な用途に対応可能な製品が登場している。さらに、IoTやAI技術を活用したスマート制御システムの導入により、運用効率が飛躍的に向上しているのも特徴である。これにより、単なる省エネ装置としてだけでなく、プロセス全体の最適化を実現するプラットフォームへと進化しつつある。
市場を牽引する多様なドライバー
機械式蒸気再圧縮コンプレッサー業界の成長を促す要因は多岐にわたる。まず、世界的なエネルギー価格の高騰と環境規制の強化が企業の省エネルギー投資を後押ししている。次に、産業界におけるカーボンニュートラルへの取り組みが加速し、排出削減に直結するMVR技術への期待が高まっている。さらに、技術革新による装置の高効率化や信頼性向上も市場拡大に寄与している。これらが相まって、MVRコンプレッサーは産業用エネルギーマネジメントの重要な柱となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564497/mechanical-vapor-recompression--mvr--compressors）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.7%で、2031年までにグローバル機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサー市場規模は4.89億米ドルに達すると予測されている。
図. 機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340233/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340233/images/bodyimage2】
図. 世界の機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサー市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、機械式蒸気再圧縮（MVR）コンプレッサーの世界的な主要製造業者には、PILLER、Howden、GEA Wiegand、Leheng、Chongqing Jiangzeng、Turbovap、Jiangsu Jintongling、Atlas Copco、LEKE、Hanwha Power Systemsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。
