【循環型社会への挑戦】森林保有面積が30haを突破。保有林「Tamiya Forest Symphony」を全国10か所以上へ拡大

株式会社タミヤホーム

一都三県を中心に解体・不動産・リノベーション事業を展開する株式会社タミヤホーム（本社：埼玉県所沢市、東京支店：東京都千代田区永田町、代表取締役社長：田宮 明彦）は、2024年より着手している森林保全プロジェクト「Tamiya Forest Symphony（タミヤ・フォレスト・シンフォニー）」において、2025年末時点で保有林の総面積が30ヘクタール（300,000平方メートル ）を超過したことをお知らせいたします。

1.プロジェクトの背景

(1)地球温暖化の現状

現在、地球温暖化はかつてないスピードで進行しています。環境省がWEBサイト「脱炭素ポータル」「デコ活」では、温室効果ガスの排出により世界の平均気温が上昇し続けていることを指摘し、私たちの生活や生態系に深刻な影響を及ぼしていることを示しています。温室効果ガスの排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにする「カーボンニュートラル」、さらには排出分を埋め合わせる「カーボンオフセット」の重要性が叫ばれています。

環境省WEBサイト『デコ活』より抜粋

https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ondanka/ より抜粋

(2)タミヤホームの視点

「Tamiya Forest Symphony（タミヤ・フォレスト・シンフォニー）」は、タミヤホームがCSR活動の一環として取り組むカーボンオフセットプロジェクトです。私たちは山林30ヘクタール以上を保有し、二酸化炭素の吸収や自然環境の保全を通じて、持続可能な未来の創造を目指しています。

「Tamiya Forest Symphony」が保有する山林は、日本の森林データを基に1ヘクタールあたり年間10トン、計300トンの二酸化炭素（CO2）を吸収することで、タミヤホームの事業活動におけるカーボンオフセットの役割も果たしています。当社は今後もこの取り組みを続け、吸収量が排出量を上回る「カーボンネガティブ」な状態を実現することを目指しています。

「都市で木を扱い、壊す」責任を持つ企業として、その上流にある「森を育む」プロセスに自ら関与することで、資源の循環（シンフォニー）を奏でる。それが「Tamiya Forest Symphony」の思想です。

2. 実績と推移：全国に広がる「再生の拠点」

Tamiya Forest Symphony（タミヤ・フォレスト・シンフォニー）が目指す社会

私たちは2024年に森林保有を開始して以来、加速度的にその規模を広げています。

2025年は広島、滋賀、千葉、栃木、和歌山、三重、宮城など、全国各地から10か所以上の新たな森とのご縁が生まれ、Tamiya Forest Symphonyの仲間に加わりました。

3.「Tamiya Forest Symphony」が創り出す3つの循環

保有面積の推移：- 2024年： 12ha（栃木県、京都府、新潟県）- 2025年： 30.5ha超（広島県、滋賀県、千葉県、和歌山県、三重県、宮城県など、新たに18.5haが次世代へつなぐ森が、タミヤホームに加わる。一都三県の不動産建設会社という枠を超え、保全活動が全国へ拡大していく。）- 資源の循環（Material Circle）将来的に、森林の堆肥や資材として活用し、森へ還す仕組みを研究しています。- 安心の循環（Safety Circle）森林の保水能力を高めることは、下流の洪水被害を抑える「天然のダム」の役割を果たします。これは当社の防災士チームが掲げる「減災」の思想とも合致しています。- 想いの循環（Emotional Circle）森という「生きた資産」を守ることで全社員が共有し、次世代へ豊かな環境を引き継ぎます。タミヤホームHP特設ページ

■タミヤホームHP内 Tamiya Forest Symphonyについて書かれているページ：

https://www.tamiya-home.com/about/sdgs-csr/forest/

4.代表取締役社長 田宮 明彦のコメント

「解体とは、新しいものを創るための第一歩です。2025年、森林保有面積が30haを超えたことは、タミヤホームが単なる不動産建設会社ではなく、地球環境の一部として資源の循環に責任を持つ企業へと進化した証です。 特に2025年は、広島から宮城まで全国各地の縁ある土地の森を預かることとなりました。それぞれの森が持つ個性を活かしながら、都市と森、壊すことと創ることが調和する『シンフォニー』を、私たちはこれからも奏で続けてまいります。」

株式会社タミヤホーム 代表取締役社長 田宮 明彦

【株式会社タミヤホームについて】

株式会社タミヤホームは、解体工事業、建築工事業、不動産ソリューション事業、空き家再生事業、リノベーション事業を展開する不動産建設会社です。

「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、

お客様のニーズに応じた最適なソリューションを提供し、地域社会の発展に貢献しています。

会社名：株式会社タミヤホーム

東京支店：東京都千代田区永田町2-17-17

代表者：代表取締役社長 田宮 明彦

事業内容：

解体工事業／建築工事業／不動産ソリューション事業／空き家再生事業／リノベーション事業

従業員数： 70名／2026年1月1日時点

URL: https://www.tamiya-home.com/

設立：1997年6月26日

株式会社タミヤホーム

株式会社タミヤホーム 広報

電話 ： 03-5157-3933

メール： contact@tamiya-home.co