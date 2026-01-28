≪ハウステンボス・長崎駅で出会える≫【タンテ・アニー】より、軽やかな口どけ食感を楽しむ『スフレカース』が新発売！

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(本社：長崎県佐世保市黒髪町9番15号、代表取締役社長：阪本良一)は、【タンテ・アニー】より、2026年2月1日(日)『スフレカース』を新発売いたします。



（タンテ・アニー）スフレカース

軽やかな口どけ食感にご注目。タンテ・アニー初のスフレ生地のチーズケーキ。

オランダの伝統菓子をヒントに“アニーおばさん”が作る、素朴で優しい、心温まる焼き菓子を提供するタンテ・アニー。



35年以上愛され続けるロングセラー商品『カースケイク』、季節ごとに様々なフレーバーが楽しめる『クリーミーチーズケーキ』。そんなタンテ・アニーが贈る素朴で優しいチーズケーキのラインナップに、この度、『スフレカース』が仲間入りいたします。



ふわっと軽やかな口どけのスフレ生地に、フランス製造のチーズを使用したなめらかな口当たりのチーズクリームを閉じ込めました。仕上げにゴーダチーズパウダー振りかけることで、口に入れた瞬間、ほのかにチーズの香りが広がります。


※チーズパウダー中ゴーダチーズ60%



新しくなったチーズケーキのラインナップ。 「どのケーキにしようかな？」そんな選ぶ楽しさがタンテ・アニーに加わりました。店頭でお土産としてお持ち帰りいただくのはもちろん、全国各地への発送も承っております。



ご自宅でのひとときや、大切な方への贈り物に。タンテ・アニーが自信を持ってお届けする新たな味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。



◆商品概要


【商品名】　スフレカース


【価　 格】　1個　2,160円（税込） <冷凍商品>


【発売日】　2026年2月1日(日)～


【取扱店舗】　タンテ・アニーハウステンボス本店、タンテ・アニー長崎駅店


ブランドについて


”タンテ・アニー”の愛称で親しまれたアニーおばさんは、


オランダのチーズやバター、ミルクで美味しいお菓子を作る名人でした。



お菓子を作る工房からは、チーズやチョコレートの甘い香りがあふれ、


ケーキの焼き上がりを告げる鐘の音で、


お店の前は待ちの人たちの笑顔であふれていました。



”タンテ・アニー”の温もりを感じるこだわりのお菓子は、


オランダの古き良き時代を思い出させる、昔ながらの美味しさです。


素朴で優しい“タンテ・アニー”の味わいをお楽しみください。





◆チーズケーキのご紹介


◇ストロベリークリーミーチーズケーキ <期間限定>



あまおう苺※1を使用した甘酸っぱい苺のソースに、まろやかなクリームチーズ※2のコクを重ねて、しっとりと焼き上げた期間限定のチーズケーキ。（※1苺のうち、あまおう48%使用、※2チーズのうち、クリームチーズ65％使用）



2,268円（税込）



※期間限定商品の為、無くなり次第終了







◇カースケイク



オランダ産ゴーダチーズを使用し、北海道産クリームチーズを加えたなめらかでコクのある味わい。35年以上愛されているロングセラー商品です。(※チーズのうち、ゴーダチーズ58％、クリームチーズ39％使用。)



小　1,944円（税込）


大　3,024円（税込）





※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。


※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


◆店舗情報

タンテ・アニーハウステンボス本店


住　　　所：長崎県佐世保市ハウステンボス町8-2


　　　　　　　 A-4区画パサージュ内


営業時間：館の営業時間に準ずる


店　　　休：館の店休に準ずる




タンテ・アニー長崎駅店（2025年6月14日NEW OPEN）


住 所：長崎県長崎市尾上町1-67


長崎街道かもめ市場内


営業時間：8：30～20：00 ※館の営業時間に準ずる


店 休：館の店休に準ずる


