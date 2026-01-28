≪ハウステンボス・長崎駅で出会える≫【タンテ・アニー】より、軽やかな口どけ食感を楽しむ『スフレカース』が新発売！

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(本社：長崎県佐世保市黒髪町9番15号、代表取締役社長：阪本良一)は、【タンテ・アニー】より、2026年2月1日(日)『スフレカース』を新発売いたします。

軽やかな口どけ食感にご注目。タンテ・アニー初のスフレ生地のチーズケーキ。

（タンテ・アニー）スフレカース

オランダの伝統菓子をヒントに“アニーおばさん”が作る、素朴で優しい、心温まる焼き菓子を提供するタンテ・アニー。

35年以上愛され続けるロングセラー商品『カースケイク』、季節ごとに様々なフレーバーが楽しめる『クリーミーチーズケーキ』。そんなタンテ・アニーが贈る素朴で優しいチーズケーキのラインナップに、この度、『スフレカース』が仲間入りいたします。

ふわっと軽やかな口どけのスフレ生地に、フランス製造のチーズを使用したなめらかな口当たりのチーズクリームを閉じ込めました。仕上げにゴーダチーズパウダー振りかけることで、口に入れた瞬間、ほのかにチーズの香りが広がります。

※チーズパウダー中ゴーダチーズ60%

新しくなったチーズケーキのラインナップ。 「どのケーキにしようかな？」そんな選ぶ楽しさがタンテ・アニーに加わりました。店頭でお土産としてお持ち帰りいただくのはもちろん、全国各地への発送も承っております。

ご自宅でのひとときや、大切な方への贈り物に。タンテ・アニーが自信を持ってお届けする新たな味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。

◆商品概要

【商品名】 スフレカース

【価 格】 1個 2,160円（税込） <冷凍商品>

【発売日】 2026年2月1日(日)～

【取扱店舗】 タンテ・アニーハウステンボス本店、タンテ・アニー長崎駅店

※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ブランドについて

”タンテ・アニー”の愛称で親しまれたアニーおばさんは、

オランダのチーズやバター、ミルクで美味しいお菓子を作る名人でした。

お菓子を作る工房からは、チーズやチョコレートの甘い香りがあふれ、

ケーキの焼き上がりを告げる鐘の音で、

お店の前は待ちの人たちの笑顔であふれていました。

”タンテ・アニー”の温もりを感じるこだわりのお菓子は、

オランダの古き良き時代を思い出させる、昔ながらの美味しさです。

素朴で優しい“タンテ・アニー”の味わいをお楽しみください。

◆チーズケーキのご紹介

◇ストロベリークリーミーチーズケーキ <期間限定>

あまおう苺※1を使用した甘酸っぱい苺のソースに、まろやかなクリームチーズ※2のコクを重ねて、しっとりと焼き上げた期間限定のチーズケーキ。（※1苺のうち、あまおう48%使用、※2チーズのうち、クリームチーズ65％使用）

2,268円（税込）

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

◇カースケイク

オランダ産ゴーダチーズを使用し、北海道産クリームチーズを加えたなめらかでコクのある味わい。35年以上愛されているロングセラー商品です。(※チーズのうち、ゴーダチーズ58％、クリームチーズ39％使用。)

小 1,944円（税込）

大 3,024円（税込）

※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆店舗情報

タンテ・アニーハウステンボス本店

住 所：長崎県佐世保市ハウステンボス町8-2

A-4区画パサージュ内

営業時間：館の営業時間に準ずる

店 休：館の店休に準ずる

タンテ・アニー長崎駅店（2025年6月14日NEW OPEN）

住 所：長崎県長崎市尾上町1-67

長崎街道かもめ市場内

営業時間：8：30～20：00 ※館の営業時間に準ずる

店 休：館の店休に準ずる

◆公式サイト

〈ブランドサイト〉：https://sucreyshopping.jp/tanteannie

〈Instagram〉 ：https://www.instagram.com/tante_annie99/