アーカイブ動画を期間限定配信！GCNJ・PRI共催オンライン「国際潮流セミナー」（視聴可能期間：1月28日-2月27日）

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(所在地：東京都渋谷区、代表理事：磯崎功典、以下「GCNJ」)は、PRI(Principles for Responsible Investment：責任投資原則)と合同で開催した国際潮流セミナー「拡がるサステナビリティ課題へのアプローチの現状と展望 ー情報開示対応と対話にどう向き合うかー」（1月22日（木）開催）のアーカイブ動画と一部資料を期間限定で公開開始しました。公開期間は1月28日（水）-2月27日（金）です。

GCNJとPRIは、金融および企業のサステナビリティを両輪で加速させていくことを目的として、共同で国際潮流セミナーを開催しております。

近年、気候変動や人権課題が大きく取り上げられる中、企業にとっても、様々なサステナビリティ課題への統合的対応の重要性が高まっています。2024年にはTISFD（不平等および社会関連の財務情報開示タスクフォース）がスタートし、情報開示・対話のあり方も変化しています。

そこで、今回の国際潮流セミナーでは、「拡がるサステナビリティ課題へのアプローチの現状と展望」をテーマに、投資サイドの有識者と先進企業2社をお招きし、直近の動向や実例を踏まえながら、企業価値を高める開示・対話のあり方について議論しました。日本企業の関心の高まりを受け、当日の参加者は約450名となりました。

＜アーカイブ動画ご視聴用URL＞

https://us02web.zoom.us/rec/share/GnMz7rkA21FUgCd3zs8ehIla4rYIkja1NgM2fSpnOI53xzBQIps-TRZIsnZgSL40.AtDbdY9I_jNGJ57T

※ご視聴に際して、ご視聴される方の氏名・メールアドレス情報を入力いただきます。なお、ご入力された方は、個人情報の取り扱いについて、以下プライバシーポリシーにご同意いただいたものとします。

https://www.ungcjn.org/common/files/privacypolicy.pdf

＜資料リンク（PDF：GCNJ公式サイトへ遷移します）＞

https://www.ungcjn.org/common/frame/plugins/fileUD/download.php?type=contents_files&p=elements_file_7709.pdf&token=cb05de395394673dad3dfb263f97f895fe5fd005&t=20260128123320(https://www.ungcjn.org/common/frame/plugins/fileUD/download.php?type=contents_files&p=elements_file_7709.pdf&token=cb05de395394673dad3dfb263f97f895fe5fd005&t=20260128123320)

この機会に、ぜひ当日の議論もご覧ください。GCNJでは今後も、日本の金融・企業のサステナビリティ推進に貢献していきます。

【プログラム】

【登壇者】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97488/table/35_1_66f0d192ce7b85e536cfeb2a6c403b5d.jpg?v=202601280251 ]木村 武 氏

日本生命保険相互会社執行役員、PRI理事

山田 実和 氏

積水ハウス株式会社 執行役員ESG経営推進本部長

萩原 留美 氏

オムロン株式会社 グローバルコーポレートコミュニケーション＆エンゲージメント本部 ステークホルダーエンゲージメント部 部長

池畑 勇紀 氏

アセットマネジメントOne株式会社 サステナブル投資戦略部長

寺門 雅代 氏

ニッセイアセットマネジメント株式会社 サステナブル投資推進部 チーフアナリスト

【一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ: Global Compact Network Japan）について】

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)は、国際社会が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」のカントリー・ネットワークとして2003年12月に発足。人権、労働、環境、腐敗防止の４分野における国連グローバル・コンパクト10原則の実践と、サステナビリティ、SDGsの経営への浸透を民間企業や団体に推進しています。2026年1月現在、会員数は675を数え、会員の皆様と共に、責任ある創造的なリーダーシップを発揮していくことを目指しています。

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン サイト

https://www.ungcjn.org/

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

広報 石田、高橋

PR@ungcjn.org