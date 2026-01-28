≪バレンタイン・ホワイトデー限定≫【キャラメルゴーストハウス】より、『キャラメルゴーストハウスパーティボックス』を新発売いたします！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）が展開する、キャラメル菓子専門店【キャラメルゴーストハウス】より、2026年2月1日(日)『キャラメルゴーストハウスパーティボックス6個入』を数量限定で発売いたします。

キャラメルオバケが”気になるあの子”のために、おかしパーティを開催

キャラメルゴーストハウスは、キャラメルオバケと黒猫のメルちゃんが紡ぐ小さな物語。丁寧に煮詰めたキャラメルに紅茶葉※をひとつまみ加え、上品に仕立てたキャラメル菓子がテーブルを彩ります。優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時をキャラメルゴーストハウスがお届けいたします。

シーズンアソートとして、高い人気を誇るキャラメルゴーストハウスパーティボックスシリーズ。今回は、定番の『キャラメルサンドクッキー』 と1月に新発売された期間限定の『キャラメルサンドクッキー ショコラ』を詰め合わせました。丁寧に炊き上げたくちどけの良いキャラメルに、紅茶葉を加え、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドした定番の味わい。そして、ショコラを加えたキャラメルをココアクッキーでサンドした、今だけの味わい。2つの個性が織りなす今だけのアソートをお楽しみください。

パッケージには、キャラメルオバケと愛猫メルちゃんに加えて”気になるあの子”が登場。3人仲良くキャラメルが入ったお鍋をかき混ぜる様子や、側面には”あの子”に喜んでほしくて、せっせとおもてなしするキャラメルオバケの様子が描かれています。バレンタインやホワイトデー、日頃の感謝を込めたギフトなど、大切な想いをキャラメルゴーストハウスの世界観と一緒に贈りませんか？

今しか出会えない限定アイテムです。数に限りがありますので、この機会にぜひ、店頭にてお買い求めください。

◆商品概要

【商品名】キャラメルゴーストハウスパーティボックス

【価 格】6枚入 1,620円（税込）

【発売日】2026年2月1日(日)～

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店

NEWoMan新宿店

※数量限定商品につき、なくなり次第終了

側面には、キャラメルオバケが開催する、かわいいおかしパーティの様子。

“気になるあの子”がきてくれた。おかしパーティのはじまり。紅茶を高いところから得意げに注ぐキャラメルオバケ。

◆【キャラメルゴーストハウス】ブランドストーリー

丹精込めて作り上げた”自慢のクッキー”でおもてなし。「気に入ってくれるかな？」様子が気になるキャラメルオバケ。

静かな森の奥。時を忘れ佇む屋敷。

そこには月の光を纏うよう揺らめくオバケと、

一匹の黒猫が棲みついていたそうな。

芳ばしく甘い薫りを一面に漂わせ、

オバケはただ丁寧にキャラメルを煮詰める。

そして紅茶葉(※)をひとつまみ。

上品な仕立てのキャラメル菓子が、

ひとつまたひとつとテーブルを彩ります。

優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時を、

キャラメルゴーストハウスで。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆【キャラメルゴーストハウス】商品のご紹介

◇キャラメルサンドクッキー ショコラ≪期間限定≫

丁寧に炊き上げたくちどけの良いキャラメルに、紅茶葉とショコラを加えて、深みのある味わいに仕上げました。ほんのり塩味がきいたバターが香るココアクッキーでサンド。とろけるキャラメルに、ショコラがやさしく重なる、豊かな余韻をお楽しみください。

5個入：1,296円(税込)

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◇キャラメルサンドクッキー

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドしました。クッキーのホロっとした食感とともに広がる、キャラメルの人肌でほどける優しい甘さをお楽しみください。

5個入：1,080円(税込)

10個入：2,160円(税込)

◇キャラメルナッツガレット

マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げました。

マカダミアナッツの芳ばしい香りが、紅茶葉をくわえたキャラメルの優しい甘さを引き立てます。

5個入：1,350円(税込)

◇キャラメルケーキ

グラサージュをまとわせたキャラメルの甘さ広がるケーキです。

紅茶葉を加えて丁寧に焼き上げた生地はキャラメルのコクとほのかな紅茶の香りが重なり、ひと口ごとに心地よい余韻が広がります。

4個：1,296円(税込)

※画像は全てイメージです。

◆店舗情報

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

・NEWoMan新宿店

東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内NEWoMan

SHINJUKU内2F 新南改札 ミライナタワー改札 付近

※NEWoMan新宿店

