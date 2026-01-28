「生成AIと著作権をめぐる実務の現在地と今後の道筋」と題して、TMI総合法律事務所 弁護士 三輪 幸寛氏によるセミナーを2026年3月3日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【生成AIが“日常業務”になった今】

生成AIと著作権をめぐる実務の現在地と今後の道筋

～元文化庁著作権調査官が語る「AIと著作権」の考え方・限界・企業対応～

[講 師]

TMI総合法律事務所 弁護士 三輪 幸寛 氏

[日 時]

２０２６年３月３日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2024年3月に取りまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」（「考え方」）は、我が国の現行著作権法の下で生成AIがどのように取り扱われるかを整理した資料として、生成AIと著作権の関係を考えようとする人々にとっては必読の資料と認識されています。

しかし、この「考え方」は、生成AIの飛躍的な進歩・普及、EUのAI Act成立をはじめとする諸外国での生成AIに関する議論状況、日本国内のAI政策や権利者団体・AI事業者などステークホルダーの動向といった、2023年から2024年にかけての時代背景のもとで成立したものです。「考え方」の記載やその文脈を正しく理解するには、こうした誕生当時の背景を踏まえて読み解くことが欠かせません。

本セミナーでは、「考え方」の成立に携わった立場から、「考え方」をより深く、より正確に理解するためのヒントを提供し、業務の中に生成AIを取り入れようと取り組む利用者や、生成AIの開発・サービス提供を行う事業者が安心・安全かつ適切に生成AIの開発・提供・利用を実現できる道筋を共に考えていきたいと思います。

１．「考え方」は何であって何でないのか

-その意義を正しく理解する-

２．「考え方」の使い方

-剣・盾・道標、権利者・開発／提供者・利用者それぞれの活用法-

３．実務における「考え方」を踏まえた対応

-AIを開発・提供する立場から-

４．実務における「考え方」を踏まえた対応

-AIを利用する立場から-

５．将来への展望

-「考え方」の到達点と限界、私たちに求められること-

６．質疑応答／名刺交換

