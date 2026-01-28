【ヴィンテージ・ポスター】ディスクユニオン初のポスター展　「視覚化された音楽 ―― ヴィンテージ・サイケデリック・ポスター展示即売会」

株式会社ディスクユニオン

Psychedelic Sound, Psychedelic Vision

「視覚化された音楽 ― ヴィンテージ・サイケデリック・ポスター展示即売会」



Fillmore、Avalon Ballroom、UFO Club ――

サウンドとともに時代を極彩色に染め上げた、英米のサイケデリック・ポスター200点以上を一挙に公開いたします。





本展では、展示作品の一部をそのままご購入いただき、お持ち帰りいただくことも可能です。日本において、これほどまとまった数の実物作品を鑑賞でき、なおかつ購入できる機会はきわめて稀少です。ぜひこの貴重な機会に、会場へお越しください。(新宿ロックレコードストア店長:山中)



■会場

SORC annex

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7-10

エムジー小伝馬町ビル1階 有限会社KTインターナショナル内

https://sorcannex1.wordpress.com/



■会期

2026年2月20日(金)- 3月8日(日)



■開廊

12時~18時(※水曜日定休)



■入場料

無料

※展示作品は会場にてご購入のうえ、そのままお持ち帰りいただけます。

そのため、会期中に一部の展示作品がご覧いただけなくなる場合がございます。

あらかじめご了承くださいませ。



■問合せ先

商品について:新宿ロックレコードストア

TEL 03-6380-0235

E-mail ds13@diskunion.co.jp



営業日について:SORC annex

TEL 03-5623-1520

E-mail annex@sorc.co.jp